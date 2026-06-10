Devisen

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1539 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Wolfilser/ Shutterstock

Der Euro ist am Mittwoch gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1539 (Dienstag: 1,1573) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8666 (0,8640) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86228 (0,86340) britische Pfund, 185,19 (185,35) japanische Yen und 0,9222 (0,9206) Schweizer Franken fest.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs
Euro/Schweizer Franken
Euro / Yen (Yenkurs)
Euro/Britisches Pfund

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 09.08.2026
Dax rutscht zum Handelsschluss ab - Gold ebenfalls mit Verlustengestern, 15:53 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 08.06.2026
Dax verringert Verluste - Chip-Werte erholen sich08. Juni · onvista
Dax verringert Verluste - Chip-Werte erholen sich
Vorbörse 09.06.2026
Dax dürfte unverändert starten - Asien deutlich im Plusgestern, 05:54 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinneheute, 14:15 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Kerzenchart verrät: Diese Dow-Aktie ist reif für Rücksetzergestern, 14:05 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen