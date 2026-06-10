Devisen: Eurokurs legt vor US-Daten leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Veröffentlichung von wichtigen Konjunkturdaten aus den USA gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1557 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Am Markt warten die Anleger auf Daten zur Preisentwicklung in den USA im Mai, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Unter anderem wegen der steigenden Energiekosten infolge des Iran-Kriegs wird mit einem weiteren Anstieg der Teuerung und einer Inflation von mehr als vier Prozent gerechnet. An den Finanzmärkten wird aber nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen mit Blick auf die weitere Geldpolitik in den USA vor allem darauf geachtet, inwieweit der Preisdruck auch abseits der Energiepreise zunimmt.

Eine höhere Inflation dürfte den Druck auf die US-Notenbank Fed generell verstärken, die Zinsen zu erhöhen, zumal sich die US-Wirtschaft und der amerikanische Arbeitsmarkt zuletzt weiter robust gezeigt haben. An den Finanzmärkten wird mittlerweile bereits fest mit einer Zinserhöhung in den USA bis zum Jahresende gerechnet./jkr/stk