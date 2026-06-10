EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS informiert über unabgestimmtes freiwilliges Übernahmeangebot der Frasers Group plc

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EQS-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
HUGO BOSS AG: HUGO BOSS informiert über unabgestimmtes freiwilliges Übernahmeangebot der Frasers Group plc

10.06.2026 / 23:56 CET/CEST
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Metzingen, 10. Juni 2026 – HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7) (die „

Gesellschaft

") teilt mit, dass die Frasers Group plc heute ihre Absicht veröffentlicht hat, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Gesellschaft zum Erwerb sämtlicher Aktien abzugeben. Dieses Übernahmeangebot ist nicht mit der Gesellschaft abgestimmt.

Die Gesellschaft stellt fest, dass der angekündigte Angebotspreis von 38,00 EUR je Aktie eine Prämie von 4 % auf den letzten Schlusskurs der Aktie von 36,46 EUR (10. Juni 2026) sowie auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der letzten drei Monate von 36,41 EUR zum selben Stichtag darstellt.

Nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Frasers Group plc werden der Vorstand und der Aufsichtsrat das Angebot im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeitenden und Kunden eingehend prüfen und eine begründete Stellungnahme abgeben.

Die Gesellschaft wird ihre Aktionäre und die Öffentlichkeit über weitere Entwicklungen und nächste Schritte im Einklang mit den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen informieren.

HUGO BOSS

Der Vorstand

Kontakt:

Christian Stöhr

Senior Vice President Investor Relations

Phone: +49 7123 94-87563

Ende der Insiderinformation

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Unternehmen:HUGO BOSS AG
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72555 Metzingen
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Telefon:+49 (0)712 394-0
Fax:+49 (0)712 394-80259
E-Mail:info@hugoboss.com
Internet:www.hugoboss.com
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