EQS-Adhoc: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems („HPS“)

EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen

Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems („HPS“)



10.06.2026 / 13:01 CET/CEST

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Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems („HPS“) München, 10. Juni 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) hat heute eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer Portfoliogesellschaft NEM Energy B.V. und deren Tochtergesellschaft NEM Balcke-Dürr GmbH (zusammen die „NEM Energy Group“) an die Hyundai Heavy Industries Power Systems Co., Ltd. („HPS“) unterzeichnet. HPS gehört letztlich zur MiCo Ltd., die am KOSDAQ (KOSDAQ: 059090), einem Handelssegment der Korea Exchange, notiert ist. Die Parteien haben Stillschweigen über den Kaufpreis sowie die vertraglichen Einzelheiten vereinbart. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird derzeit für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Die NEM Energy Group mit Hauptsitz in Zoeterwoude, Niederlande, ist ein weltweit tätiger Spezialist für Wärmeübertragungstechnologien und bedient internationale Kunden in den Bereichen Energieerzeugung, Öl & Gas, industrielle Anwendungen, Kernenergie sowie in aufstrebenden Märkten der Energiewende. Im Geschäftsjahr 2025 beschäftigte die NEM Energy Group etwa 470 Mitarbeitende an ihren Standorten in den Niederlanden, Deutschland und Indien. Mit dieser Veräußerung schließt Mutares den Wertschöpfungszyklus seines Investments in die NEM Energy Group erfolgreich ab. Die Transaktion steht im Einklang mit der etablierten Strategie von Mutares zur Transformation und Neupositionierung von Unternehmen.



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