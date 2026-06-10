EQS-Adhoc: Smart Equity AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

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EQS-Ad-hoc: Smart Equity AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Smart Equity AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

10.06.2026 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Smart Equity AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Smart Equity AG für das Geschäftsjahr 2025 zeichnet sich ein vorläufiger Jahresüberschuss von
rund 234 TEUR ab (Vorjahr: 932 TEUR).

Köln, 10. Juni 2026

Der Vorstand


Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Eleni Issels
Vorständin der Smart Equity AG,
Lütticher Straße 8a, 50674 Köln

E-Mail: info@smartequityag.de
Internet: www.smartequityag.de

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10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Smart Equity AG
Lütticher Straße 8a
50674 Köln
Deutschland
E-Mail:info@smartequityag.de
Internet:www.smartequityag.de
ISIN:DE000A0SMVD5
WKN:A0SMVD
Börsen:Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID:2343604
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