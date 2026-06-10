EQS-Adhoc: Smart Equity AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

EQS-Ad-hoc: Smart Equity AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Smart Equity AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis



10.06.2026 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Smart Equity AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis



Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Smart Equity AG für das Geschäftsjahr 2025 zeichnet sich ein vorläufiger Jahresüberschuss von

rund 234 TEUR ab (Vorjahr: 932 TEUR).



Köln, 10. Juni 2026



Der Vorstand





Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Eleni Issels

Vorständin der Smart Equity AG,

Lütticher Straße 8a, 50674 Köln



E-Mail: info@smartequityag.de

Internet: www.smartequityag.de

Ende der Insiderinformation

10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Smart Equity AG Lütticher Straße 8a 50674 Köln Deutschland E-Mail: info@smartequityag.de Internet: www.smartequityag.de ISIN: DE000A0SMVD5 WKN: A0SMVD Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 2343604

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2343604 10.06.2026 CET/CEST