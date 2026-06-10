EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RWE Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG
10.06.2026 / 08:32 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die RWE Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Zahlungsberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Zahlungsbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.06.2026
Ort:
https://www.rwe.com/rwe-zahlungsbericht-2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 17.06.2026
Ort:
https://www.rwe.com/rwe-payment-report-2025
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
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