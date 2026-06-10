EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RWE Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG



10.06.2026 / 08:32 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die RWE Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Zahlungsberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Zahlungsbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.06.2026

Ort:

https://www.rwe.com/rwe-zahlungsbericht-2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.06.2026

Ort:

https://www.rwe.com/rwe-payment-report-2025

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Sprache: Deutsch Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft RWE Platz 1 45141 Essen Deutschland Internet: www.rwe.com

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