EQS-DD: Bajaj Mobility AG: Mag. Petra Preining, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.06.2026 / 12:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Mag.
Vorname:Petra
Nachname(n):Preining

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Bajaj Mobility AG

b) LEI

5299008TBI1EUJJSWP89 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
Beschreibung:Erwerb

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
18,93 EUR5.000,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
18,93 EUR5.000,00 Stück

e) Datum des Geschäfts

09.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:WBAH – Wiener Börse AG Amtlicher Handel
MIC:XWBO

10.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Österreich
Internet:www.bajajmobility.com

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI

Ende der MitteilungEQS News-Service

105446 10.06.2026 CET/CEST

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