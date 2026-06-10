EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Oliver Behrens, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.06.2026 / 17:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Oliver Nachname(n): Behrens

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

flatexDEGIRO SE

b) LEI

529900IRBZTADXJB6757

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 34,32 EUR 20.592,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 34,32 EUR 20.592,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: flatexDEGIRO SE Omniturm, Große Gallusstraße 16-18 60312 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.flatexdegiro.com

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