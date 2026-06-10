EQS-DD: MHP Hotel AG: Frehse & Wagner Beteiligungs-GmbH, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.06.2026 / 08:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Frehse & Wagner Beteiligungs-GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Jörg
|Nachname(n):
|Frehse
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|MHP Hotel AG
b) LEI
|529900KYBHHI9AVDB924
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3E5C24
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,30 EUR
|390.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,3000 EUR
|390.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MHP Hotel AG
|Maximiliansplatz 12b
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mhphotels.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105440 10.06.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Trading-ImpulsKerzenchart verrät: Diese Dow-Aktie ist reif für Rücksetzergestern, 14:05 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeChat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners