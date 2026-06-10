EQS-DD: MHP Hotel AG: Frehse & Wagner Beteiligungs-GmbH, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.06.2026 / 08:39 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Frehse & Wagner Beteiligungs-GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Jörg Nachname(n): Frehse Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

MHP Hotel AG

b) LEI

529900KYBHHI9AVDB924

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E5C24

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,30 EUR 390.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,3000 EUR 390.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: MHP Hotel AG Maximiliansplatz 12b 80333 München Deutschland Internet: www.mhphotels.com

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