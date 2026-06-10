EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Jurate Keblyte, Frau Jurate Keblyte hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 10.000 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer ...

Frau Jurate Keblyte hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 10.000 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer Selbstverpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder der SAF-HOLLAND SE gegenüber dem Aufsichtsrat. Diese Selbstverpflichtung sieht vor, dass die Aufsichtsratsmitglieder in den ersten fünf Jahren der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat für jeweils 20 % der jährlichen Festvergütung SAF-HOLLAND SE Aktien erwerben und mindestens für die Dauer ihrer Mitgliedschaft halten werden. Die Selbstverpflichtung sieht vor, über die fünfjährige Laufzeit in Summe 100 % der Festvergütung in Aktien zu investieren. Hierfür wurden am heutigen Tag für alle teilnehmenden Mitglieder des Aufsichtsrats insgesamt 2.802 Aktien zu einem Mischkurs von 19,720243 EUR gekauft.