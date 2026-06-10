EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Jurate Keblyte, Frau Jurate Keblyte hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 10.000 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.06.2026 / 12:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jurate
Nachname(n):Keblyte

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SAF-HOLLAND SE

b) LEI

222100QJQLUJHWREL058 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SAFH001

b) Art des Geschäfts

Frau Jurate Keblyte hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 10.000 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer Selbstverpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder der SAF-HOLLAND SE gegenüber dem Aufsichtsrat. Diese Selbstverpflichtung sieht vor, dass die Aufsichtsratsmitglieder in den ersten fünf Jahren der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat für jeweils 20 % der jährlichen Festvergütung SAF-HOLLAND SE Aktien erwerben und mindestens für die Dauer ihrer Mitgliedschaft halten werden. Die Selbstverpflichtung sieht vor, über die fünfjährige Laufzeit in Summe 100 % der Festvergütung in Aktien zu investieren. Hierfür wurden am heutigen Tag für alle teilnehmenden Mitglieder des Aufsichtsrats insgesamt 2.802 Aktien zu einem Mischkurs von 19,720243 EUR gekauft.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
19,720243 EUR9.998,16 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
19,720243 EUR9.998,16 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETA

10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Internet:www.safholland.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105428 10.06.2026 CET/CEST

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