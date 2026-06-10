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Cold Jet und Nippon Sanso setzen mit vollautomatisierter Trockeneisproduktion & Rückgewinnungssystemen neue Maßstäbe in Köping, Schweden



10.06.2026 / 08:05 CET/CEST

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ZELLIK, Belgien, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Nach der offiziellen Einweihung Ende Mai hat Nippon Sanso erfolgreich eine hochmoderne, vollautomatisierte Trockeneisproduktionsanlage und CO₂-Rückgewinnung im schwedischen Köping in Betrieb genommen. Das wegweisende Projekt verbindet die Marktführerschaft von Nippon Sanso mit der innovativen Technologie von Cold Jet, um die steigende Nachfrage nach Trockeneislösungen in den Bereichen Luftfahrt, Lebensmittelindustrie, Pharma und industrielle Reinigung in den nordischen Ländern zu bedienen.

B. Nielsen (CJ) - R. Palffy (NS) - S. Persson (NS) - M. Chard (CJ) - R. Hedqvist (NS)

Die Anlage verfügt über eine Produktionskapazität von 2,2 Tonnen Trockeneis pro Stunde und basiert auf den schlüsselfertigen Produktionslösungen von Cold Jet. Durch die lokale Herstellung können Transportzeiten deutlich verkürzt und Kunden schneller mit frischem, hochwertigem Trockeneis versorgt werden.

Die Vorteile einer schlüsselfertigen Gesamtlösung

Nippon Sanso entschied sich bewusst für Cold Jet als Komplettanbieter, um eine vollständig integrierte Produktionslinie aus einer Hand zu erhalten. Dadurch konnten die Herausforderungen vermieden werden, die häufig mit der Beschaffung und Integration einzelner Komponenten verschiedener Hersteller verbunden sind.

"Die Zusammenarbeit mit Cold Jet war hervorragend – die Kommunikation war unkompliziert, direkt und lösungsorientiert", erklärt Stefan Persson, Process Improvement Senior Manager bei Nippon Sanso. „Wir wollten eine Komplettlösung, bei der die Technologie von Anfang an integriert ist. Gemeinsam mit Cold Jet und unserer Engineering-Abteilung haben wir eine Produktionslinie geschaffen, die sicherer, einfacher zu bedienen und in der Lage ist, Trockeneis in höchster Qualität herzustellen."

Automatisierung und moderne Produktionstechnologie

Die Anlage in Köping umfasst ein vollständig automatisiertes System für den autonomen Betrieb, darunter:

PR750H Hochleistungs-Pelletierer für große Produktionsmengen

Integrierte Förder- und Steuerungssysteme vom Pelletierer bis zum Reformer

R1000H Pellet-zu-Scheiben-Reformer für die Herstellung hochdichter Trockeneisscheiben von 250 g bis 3 kg

Vollautomatisiertes Robotersystem mit drei Robotern zum Stapeln, Verpacken und Befüllen von Trockeneisbehältern

Sechs RE- CO₂ 320 Rückgewinnungssysteme zur Wiederverwertung von CO₂

Durch die Automatisierung wiederkehrender Verpackungsprozesse werden Fehlerquellen minimiert, während sich die Mitarbeitenden stärker auf Qualitätskontrollen und Prozessüberwachung konzentrieren können.

Nachhaltigkeit durch CO₂ Rückgewinnung

Ein zentraler Bestandteil der Anlage sind die CO₂-Rückgewinnungssysteme von Cold Jet. Während bei herkömmlicher Trockeneisproduktion erhebliche Mengen CO₂ verloren gehen, wird dieses in Köping zurückgewonnen und erneut genutzt.

Zu den Vorteilen gehören:

Deutliche Kosteneinsparungen: Die Rückgewinnung und Wiederverflüssigung von CO₂ reduziert die Kosten für Flüssig-CO₂ erheblich und verbessert die Umwandlungsrate zu Trockeneis.

Nachhaltigkeit: Die Rückgewinnungssysteme verringern den CO₂-Fußabdruck der Anlage und unterstützen die Umweltziele von Nippon Sanso.

Höhere Effizienz: Zurückgewonnenes CO₂ wird erneut dem Produktionsprozess zugeführt und steigert so die Gesamtausbeute.

Mehr Flexibilität für Kunden

Durch die Integration der Trockeneisproduktion in die bestehenden Gasabfüllprozesse am Standort Köping können Ressourcen effizient genutzt und die betriebliche Flexibilität erhöht werden. Produziert werden verschiedene Pelletgrößen (3 mm, 10 mm und 16 mm) sowie Trockeneisscheiben in unterschiedlichen Gewichten.

„Zuverlässigkeit und Flexibilität sind für unsere Kunden entscheidend", so Persson. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, lokal zu produzieren, schnell zu skalieren und die logistischen Herausforderungen unserer Kunden effektiv zu lösen."

Über die Unternehmen

Cold Jet ist weltweit führend in der Trockeneistechnologie und bietet innovative Lösungen für Trockeneisproduktion, Trockeneisstrahlen und integrierte Kühlsysteme.

Nippon Sanso zählt zu den führenden Industrie- und Medizingasunternehmen Europas und agiert unter dem Leitmotiv: „The Gas Professionals – Improving life through gas technology."

Medien Kontakte

Joke Peeters | Marketing Director, Cold Jet | jpeeters@coldjet.com

Emelie Christensen | Marketing Communication Specialist, Nippon Sanso | Emelie.christensen@eu.nipponsanso.com

Cold Jet - The Force of Nature

Cision

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