EQS-News: Kapsch TrafficCom AG präsentiert vorläufiges Ergebnis 2025/26 und adaptiert den Finanzkalender.

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis
Kapsch TrafficCom AG präsentiert vorläufiges Ergebnis 2025/26 und adaptiert den Finanzkalender.

10.06.2026 / 18:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Kapsch TrafficCom AG präsentiert vorläufiges Ergebnis 2025/26 und adaptiert den Finanzkalender.

  • Umsatz von EUR 430,6 Mio., EBIT von EUR 7,6 Mio. und EBITDA von EUR 20,6 Mio.
  • Kennzahlen werden am 17. Juni und Jahresfinanzbericht am 29. Juli veröffentlicht.


Wien, 10. Juni 2026 – Kapsch TrafficCom AG gibt bekannt, dass das vorläufige Ergebnis des Geschäftsjahres 2025/26 leicht über den Erwartungen liegt. Demnach belief sich der Umsatz auf EUR 430,6 Mio. (erwartet waren rund EUR 420 Mio.) und das EBIT auf EUR 7,6 Mio. (erwartet waren rund EUR 7 Mio.).

Die wesentlichen Finanzkennzahlen 2025/26 werden wie angekündigt am 17. Juni 2026 veröffentlicht, der Jahresfinanzbericht folgt am 29. Juli 2026.

Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut und Verkehrsmanagement tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.

Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.

Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschafteten über 3.000 Mitarbeiter*innen einen Umsatz von EUR 530Mio.

Investorenkontakt:
Doris Gstatter
Investor Relations Officer
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien, Österreich
T +43 50 811 1122
IR.kapschtraffic@kapsch.net
 		Pressekontakt:
Sandra Bijelic
Head of Corporate Communications
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien, Österreich
T +43 50 811 1720
sandra.bijelic@kapsch.net
 

Für weitere Informationen: www.kapsch.net Folgen Sie uns auf LinkedIn

10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien
Österreich
Telefon:+43 50811 1122
Fax:+43 50811 99 1122
E-Mail:ir.kapschtraffic@kapsch.net
Internet:www.kapschtraffic.com
ISIN:AT000KAPSCH9
WKN:A0MUZU
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2338964
Ende der MitteilungEQS News-Service

2338964 10.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Kapsch TrafficCom

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinneheute, 14:15 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Kerzenchart verrät: Diese Dow-Aktie ist reif für Rücksetzergestern, 14:05 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen