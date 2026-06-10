EQS-News: MPH Health Care AG veröffentlicht Geschäftszahlen für Q1/2026

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MPH Health Care AG veröffentlicht Geschäftszahlen für Q1/2026



10.06.2026 / 08:30 CET/CEST

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MPH Health Care AG veröffentlicht Geschäftszahlen für Q1/2026

Periodenergebnis im ersten Quartal 2026 durch nicht liquiditätswirksame Fair-Value-Effekte geprägt – Bilanz und operatives Geschäft weiterhin sehr solide

Dividendenvorschlag in Höhe von 5,00 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,20 Euro), Beschluss auf der Hauptversammlung am 9. Juli 2026

Periodenfehlbetrag von 52,0 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 20,0 Mio. Euro) im Wesentlichen aus der nicht zahlungswirksamen Fair-Value-Bewertung der Beteiligung an der M1 Kliniken AG

Eigenkapitalquote weiterhin sehr hoch: 91,9 % (Vorjahr 31.12.2025: 94,3 %)

Beauty-Segment der M1 Kliniken AG mit starkem erstem Quartal 2026: Umsatz +5,7 % auf 27,1 Mio. Euro, EBIT +37,6 % auf 9,2 Mio. Euro, EBIT-Marge auf 33,9 % (Vorjahresquartal: 26,0 %)

Berlin, 10. Juni 2026 – Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) gibt heute das vorläufige IFRS-Konzernergebnis für das erste Quartal 2026 bekannt. Gestützt auf die solide Substanz und die starke operative Entwicklung der Kernbeteiligung M1 Kliniken AG schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 9. Juli 2026 eine Anhebung der Dividende auf 5,00 Euro je Aktie vor.

Der Periodenfehlbetrag von 52,0 Mio. Euro resultiert im Wesentlichen aus der bilanziellen Stichtagsbewertung der börsennotierten Beteiligungen, die nicht liquiditätswirksam ist. Als Investmentgesellschaft bewertet die MPH ihre unter „Finanzanlagen” ausgewiesenen Beteiligungen zum Bilanzstichtag erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert („at fair value through profit or loss”).



Entsprechend verringerte sich das Eigenkapital von 243,4 Mio. Euro (31.12.2025) auf 191,4 Mio. Euro und der NAV je Aktie von 56,58 Euro auf 44,70 Euro (31.03.2026).

Der Aktienkurs der MPH AG entwickelte sich von 22,00 Euro (31.12.2025) auf 18,90 Euro (31.03.2026); zum 8. Juni 2026 lag der Xetra-Schlusskurs bei 28,40 Euro.

Ausblick

Die M1 Kliniken AG setzt ihren profitablen Wachstumskurs mit der Expansion nationaler und internationaler Fachzentren fort. Für das Beauty-Segment strebt das Unternehmen bis 2029 einen Umsatz von 200 bis 300 Mio. Euro bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 20 % an, mit dem Ziel, M1 Med Beauty als weltweit führende Marke für ästhetische Medizin zu etablieren. Hiervon wird auch die MPH Health Care AG langfristig profitieren.

Über die MPH Health Care AG:

Die MPH Health Care AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH sich bietende Potenziale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen.



Kontakt:

Patrick Brenske, Vorstand

Corporate Communications

E-Mail: ir@mph-ag.de

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