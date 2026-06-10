EQS-News: NAKIKI SE prüft strategische Beteiligung an der ecrop GmbH zur Erweiterung ihrer Bitcoin-Treasury-Strategie um digitale Kapitalmarktinfrastruktur

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NAKIKI SE prüft strategische Beteiligung an der ecrop GmbH zur Erweiterung ihrer Bitcoin-Treasury-Strategie um digitale Kapitalmarktinfrastruktur



10.06.2026 / 10:10 CET/CEST

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NAKIKI SE prüft strategische Beteiligung an der ecrop GmbH zur Erweiterung ihrer Bitcoin-Treasury-Strategie um digitale Kapitalmarktinfrastruktur

Frankfurt am Main, 10.06.2026 – Die NAKIKI SE (ISIN DE000WNDL300) prüft den Erwerb einer strategischen Beteiligung an der ecrop GmbH mit Sitz in Amberg. Ziel ist zunächst der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung. Darüber hinaus beabsichtigen beide Unternehmen, Möglichkeiten einer langfristigen strategischen Zusammenarbeit zu evaluieren. Mit der Beteiligung würde die NAKIKI SE ihre bestehende Bitcoin-Treasury-Strategie um ein operatives Technologie-Standbein erweitern.

Die ecrop GmbH entwickelt mit ihrer OmniOmni-Plattform Softwarelösungen für die digitale Infrastruktur von Wertpapieren und tokenisierten Vermögenswerten. Das Unternehmen agiert als reiner Technologieanbieter und stellt Softwarekomponenten für digitale Register, Identitäts- und Wallet-Lösungen, Compliance-Prozesse sowie weitere Anwendungen im Bereich digitaler Kapitalmarktinfrastruktur bereit.

Andreas Wegerich, Vorstand der NAKIKI SE, erklärt:

„Die Beteiligung an ecrop wäre für uns eine konsequente Weiterentwicklung unserer bestehenden Ausrichtung als Bitcoin Treasury. Sie stellt keinen Strategiewechsel dar. In der Digitalisierung von Kapitalmarktprozessen sehen wir einen der spannendsten Wachstumsmärkte der kommenden Jahre. Als langjähriger Kapitalmarktteilnehmer überzeugt mich insbesondere die Möglichkeit, moderne digitale Infrastruktur mit den Anforderungen regulierter Kapitalmärkte zu verbinden.“

Weiter führt Wegerich aus:

„Die NAKIKI SE wird sich langfristig zu einer börsennotierten Beteiligungs- und Infrastrukturgesellschaft für digitale Vermögenswerte entwickeln. Die Kombination aus Bitcoin-Treasury, Kapitalmarktexpertise und technologischer Infrastruktur eröffnet attraktive Perspektiven für Aktionäre, Partner und Kunden.“

Die Gespräche zwischen beiden Unternehmen befinden sich derzeit in einem frühen Stadium. Geplant ist zunächst der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung. Über die konkrete Ausgestaltung, die Beteiligungshöhe sowie mögliche weitere Schritte wurde bislang keine abschließende Entscheidung getroffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen / Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung besteht nicht. Diese Mitteilung stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren und keine Anlageberatung dar. Es besteht keine Gewähr, dass die geprüfte Transaktion zustande kommt.

ÜBER NAKIKI

Die NAKIKI SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.

Aktuell richtet sich NAKIKI strategisch zur ersten deutschen „reinen“ Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus – also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.

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E-Mail: info@nakikifinance.com

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Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

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