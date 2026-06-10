EQS-News: PNE AG: Einengung der Couponspanne auf 7,000 % bis 7,500 % für neue Unternehmensanleihe 2026/2031

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PNE AG: Einengung der Couponspanne auf 7,000 % bis 7,500 % für neue Unternehmensanleihe 2026/2031



10.06.2026 / 10:22 CET/CEST

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Corporate News

PNE AG: Einengung der Couponspanne auf 7,000 % bis 7,500 % für neue Unternehmensanleihe 2026/2031

Cuxhaven, 10. Juni 2026 – Die PNE AG hat auf Basis des Feedbacks aus der laufenden Vermarktung sowie der durchgeführten Roadshow in Abstimmung mit dem Sole Lead Manager beschlossen, die Couponspanne für die geplante Unternehmensanleihe (bis zu 65 Mio. Euro) auf 7,000 % bis 7,500 % pro Jahr einzuengen. Ursprünglich betrug die Spanne 6,750 % bis 7,750 % pro Jahr.

Die Einengung der Couponspanne reflektiert das Investoreninteresse und insbesondere die Resonanz seitens Bestandsinvestoren sowie die Rückmeldungen aus zahlreichen Gesprächen mit institutionellen Investoren im Rahmen der Roadshow.

Die Zeichnungsfrist über die Frankfurter Wertpapierbörse endet morgen, 11. Juni 2026 (12:00 Uhr MESZ). Die Website-Zeichnung schließt bereits heute, 10. Juni 2026 (18:00 Uhr MESZ). Dies Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.

Mit der Emission verfolgt die PNE AG insbesondere das Ziel, ihre bestehende Anleihe 2022/2027 frühzeitig zu refinanzieren und die Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren. Gleichzeitig verbessert das Unternehmen seine finanzielle Basis für die Umsetzung der Unternehmensstrategie.

Weitere Informationen zur Anleihe sowie der gebilligte Wertpapierprospekt sind auf der Website der PNE AG unter https://www.pnegroup.com/investor-relations/anleihe-2026/ verfügbar.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 – 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 – 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

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