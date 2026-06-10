EQS-News: Wolftank Group wächst im Q1 2026 profitabel: Umsatz +46%, EBIT beinahe vervierfacht

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Wolftank Group wächst im Q1 2026 profitabel: Umsatz +46%, EBIT beinahe vervierfacht



10.06.2026 / 09:30 CET/CEST

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Wolftank Group wächst im Q1 2026 profitabel: Umsatz +46%, EBIT beinahe vervierfacht

Umsatz steigt auf EUR 37,6 Mio. (Q1 2025: EUR 25,7 Mio.)

EBITDA erhöht sich auf EUR 3,5 Mio., EBITDA-Marge 9,3% (Q1 2025: 8,2%)

EBIT nahezu vervierfacht auf EUR 2,2 Mio., EBIT-Marge 5,9% (Q1 2025: 2,3%)

Ergebnis nach Steuern auf EUR 1,0 Mio. gesteigert

Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), ein führender Anbieter von Umwelttechnologien und emissionsfreien Infrastrukturlösungen, ist mit einem deutlichen Ergebnissprung in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Das operative Geschäft zeigte sich auch vor dem Hintergrund eines herausfordernden geopolitischen Umfelds widerstandsfähig. Im ersten Quartal 2026 erhöhte sich der konsolidierte Umsatz um beinahe die Hälfte auf EUR 37,6 Mio. (Q1 2025: EUR 25,7 Mio.). Noch deutlicher fiel die Ergebnisverbesserung aus: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 70% auf EUR 3,5 Mio. (Q1 2025: EUR 2,1 Mio.), die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 9,3% (Q1 2025: 8,2%). Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich auf EUR 2,2 Mio. (Q1 2025: EUR 0,6 Mio.), die EBIT-Marge stieg auf 5,9% (Q1 2025: 2,3%). Das Ergebnis vor Steuern lag bei EUR 1,8 Mio. (Q1 2025: EUR 0,2 Mio.)., das Ergebnis nach Steuern stieg auf EUR 1,0 Mio. (Q1 2025: EUR 0,10 Mio.). Der Auftragseingang belief sich in den ersten drei Monaten auf EUR 26,8 Mio., der Auftragsbestand lag per 31. März 2026 bei EUR 124,5 Mio. (31.12.2025: EUR 175 Mio.). Der Rückgang des Auftragsbestands reflektiert vor allem die planmäßige Abarbeitung mehrerer Großprojekte. Gleichzeitig verfügt die Gruppe weiterhin über eine hohe Visibilität für die kommenden Quartale.

Die Zahlen spiegeln die konsequente Umsetzung von Effizienzmaßnahmen und Prozessoptimierungen wider. Darüber hinaus verbessern margenstarke Projekte die Ergebnisqualität. „Die Fokussierung auf Profitabilität, operative Exzellenz und qualitativ hochwertige Aufträge zeigt klare Wirkung. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist das Resultat harter Arbeit in allen Bereichen der Gruppe, konsequenter Effizienzmaßnahmen und einer disziplinierten Projektsteuerung. Gleichzeitig arbeiten wir unseren hohen Auftragsbestand planmäßig und profitabel ab und schaffen die Basis für nachhaltiges Wachstum“, sagt Simon Reckla, CEO der Wolftank Group.

Segmente

Im Segment Umweltdienstleistungen lag der Schwerpunkt weiterhin auf profitabler und effizienter Projektabwicklung. Die hohe Nachfrage nach Umwelt- und Sanierungslösungen steigerte den Umsatz auf EUR 29,2 Mio. (Q1 2025: EUR 22,6 Mio.). Das EBITDA stieg auf EUR 2,5 Mio. (Q1 2025: EUR 1,5 Mio.). Die Entwicklung des Geschäftsfelds bestätigt die strategische Ausrichtung, der Fokus auf Auftragsqualität gegenüber bloßem Volumenwachstum steht im Vordergrund.

Der Fokus im Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien liegt 2026 auf der erfolgreichen Fertigstellung und Übergabe laufender Großprojekte. Insbesondere die durch das italienische PNRR-Programm geförderten Wasserstoffinfrastrukturprojekte erreichen wichtige Umsetzungsphasen. Die Umsetzung der aktuell laufenden Projekte stärkt die Marktposition der Gruppe im europäischen Wasserstoffinfrastruktursektor und schafft eine wichtige Referenzbasis für weitere Ausschreibungen und internationale Wachstumschancen. Der Umsatz im ersten Quartal stieg auf EUR 8,4 Mio., nach EUR 3,1 Mio. im Q1 2025. Das EBITDA erhöhte sich auf EUR 1,0 Mio. (Q1 2025: EUR 0,6 Mio.).

Strategische Initiativen schaffen Grundlage für künftiges Wachstum

Entlang der Strategie GreenLead 2030 treibt die Wolftank Group die Entwicklung neuer Geschäftsfelder voran. Im Fokus steht die Erweiterung bestehender Kompetenzen in angrenzende Technologien, Dienstleistungen, Kundensegmente und geografische Märkte. Mit der im Mai abgeschlossenen strategischen Kooperation mit High Impact Technology LLC werden erste konkrete Anwendungsfälle und Pilotprojekte im Bereich Defense und kritischer Infrastruktur untersucht und vorbereitet, mit dem Ziel, zusätzliche Geschäftspotenziale zu erschließen.

Weitere strategische Partnerschaften sind etwa im Bereich Batterierecycling in Planung, um die Positionierung der Gruppe als Technologie- und Know-how-Partner entlang der Recycling-Wertschöpfungskette zu verstärken. Innovationen im Servicegeschäft sollen Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit weiter erhöhen. So wird aktuell ein neu entwickelter, automatisierter Tankreinigungsroboter patentiert, der noch 2026 in operative Pilotanwendungen überführt werden soll.

Ausblick

Die geopolitischen Unsicherheiten und die weltweiten Auswirkungen auf die Öl- und Gasmärkte erzeugen zunehmenden Kostendruck durch steigende Energiepreise sowie höhere Beschaffungs- und Logistikkosten. Die Gruppe beobachtet diese Entwicklung aufmerksam und erwartet in den kommenden Quartalen potenzielle Auswirkungen auf Projektkosten. Dennoch hält die Wolftank Group an der bereits kommunizierten Guidance für 2026 mit einer EBITDA-Marge von 6–7 % bei einem Umsatz von EUR 135 Mio. fest. Dieser Ausblick wird durch die hohe Projektqualität, die langfristigen Kundenbeziehungen und die konsequente Kostensteuerung untermauert. Die im ersten Quartal erzielte Margenentwicklung bestätigt die Wirksamkeit der eingeleiteten Effizienzmaßnahmen, wobei sich die Profitabilität im Jahresverlauf aufgrund der geopolitischen Krisen sowie des Projektmixes saisonal normalisieren kann.

„Das erste Quartal ist das Ergebnis der konsequenten Ausrichtung unserer Organisation auf profitables Wachstum. Gleichzeitig investieren wir gezielt in neue Geschäftsfelder und Technologien, um die Basis für die nächste Wachstumsphase der Wolftank Group zu schaffen. Trotz eines herausfordernden geopolitischen Umfelds sehen wir uns für 2026 gut aufgestellt“, schließt CEO Simon Reckla.

Key Financial Highlights Q1 2026

1-3/2026 1-3/2025 Umsatz EUR Mio. 37,6 25,7 EBITDA EUR Mio. 3,5 2,1 EBITDA-Marge % 9,3 % 8,2 % EBIT EUR Mio. 2,2 0,6 EBIT-Marge % 5,9% 2,3 % Ergebnis vor Steuern EUR Mio. 1,8 0,2 Ergebnis nach Steuern EUR Mio. 1,0 0,1

Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein führender Anbieter für Umwelttechnologien im Green Tech-Bereich. Zum Kerngeschäft zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung, Recycling und Wiederverwertung sowie emissionsarme Technologien. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in sieben

Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank Group AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank Group AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

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