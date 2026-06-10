Europas Anleger vor US-Inflationszahlen auf der Hut

Frankfurt, 10. Jun (Reuters) - Vor ⁠den US-Inflationszahlen und der erwarteten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank sind Anleger an den europäischen Aktienmärkten in Deckung gegangen. Der Dax gab am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 24.218 Punkte nach; der EuroStoxx50 fiel um 0,7 Prozent auf bis zu 6010 Zähler. "Die Anleger befinden sich weiterhin in einem Balanceakt zwischen Zuversicht und Vorsicht", kommentierte Timo Emden, Analyst von Emden Research. "Auf der einen Seite stehen die Verheißungen der KI-Revolution, auf der anderen Seite Zweifel ‌an den hohen Erwartungen, geopolitische Risiken und geldpolitische Unwägbarkeiten."

Mit Spannung blickten Investoren auf die am Nachmittag anstehenden Verbraucherpreise in den USA. Es wird erwartet, dass die US-Inflation im Mai auf 4,2 Prozent gestiegen ist und damit mehr als doppelt so hoch liegt, wie ⁠von der US-Notenbank angepeilt. ⁠Im Fokus steht auch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Ökonomen und Finanzmarktexperten rechnen fest damit, dass die Notenbanker den Einlagensatz am Donnerstag von 2,0 auf 2,25 Prozent anheben werden - zum ersten Mal seit fast drei Jahren.

WARTEN AUF ÖFFNUNG DER STRASSE VON HORMUS

An den Rohölmärkten ließen neu entflammte Spannungen zwischen dem Iran und den USA die Ölpreise nur vorübergehend anziehen. Nach einem Anstieg um bis zu zwei Prozent verbilligten sich die Nordseesorte Brent und US-Leichtöl WTI jeweils um rund ein halbes Prozent auf 91,07 Dollar und 87,75 Dollar je Barrel. Die ‌USA haben am Dienstag Luftangriffe gegen den Iran geflogen, nachdem Teheran nach Angaben von ‌US-Präsident Donald Trump einen amerikanischen Kampfhubschrauber in der Straße von Hormus abgeschossen hatte.

Die Händler konzentrierten sich jedoch auf frühere Äußerungen von Trump, wonach eine Einigung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus kurz vor dem Abschluss stehe. "Wir sind weiterhin optimistisch, dass in den kommenden Wochen eine Einigung erzielt wird, selbst wenn ⁠es sich nur um einen Kompromiss handelt, der zumindest den Schiffsverkehr durch die Meerenge wieder in Gang bringt", sagte Mohit Kumar, Chefökonom für ‌Europa bei Jefferies. "Sowohl die USA als auch der Iran wollen keinen umfassenden ⁠Krieg wiederaufnehmen, daher hoffen wir, dass die Waffenruhe, so fragil sie auch sein mag, letztendlich halten wird."

TECHNOLOGIESEKTOR WEITER UNTER DRUCK

Der vorsichtige Erholungsversuch im Technologiesektor war bereits am Vortag zum Erliegen gekommen. Der breiter gefasste europäische Technologiesektor gab rund ein Prozent nach. Größter Dax-Verlierer war der Softwarekonzern SAP mit einem Kursrutsch von bis zu vier Prozent. Starke Schwankungen bei KI-Aktien sorgten diese ‌Woche in den USA und Asien für hohe Volatilität an den Börsen. ⁠Aufgrund der geringeren Techquote blieben die Auswirkungen in Europa begrenzt.

Zu ⁠den Gewinnern im Dax gehörten die Titel von Adidas, die zeitweise um zwei Prozent zulegten, nachdem die Analysten von RBC ihre Empfehlung auf "Outperform" von zuvor "Sector Perform" hochgesetzt haben. Sie begründeten den Schritt unter anderem mit dem Umsatzwachstum durch Direktvertrieb und der konsequenten Umsetzung der Strategie. "Die Gewinnaussichten von Adidas liegen im oberen Bereich im Vergleich zu anderen Sportartikelherstellern, und die aktuelle Bewertung bietet Aufwertungspotenzial, da der Markt die Nachhaltigkeit des Wachstums besser einschätzen kann."

Ein positiver Analystenkommentar trieb auch die Aktien von Fielmann an. Die Titel der Optikerkette verteuerten sich um mehr als sieben Prozent, nachdem die Deutsche Bank die Bewertung mit einem "Buy"-Rating aufgenommen hat. Damit ist die Aktie auf Kurs zum größten Tagesgewinn seit mehr als einem Jahr. "Unter der Führung von Marc Fielmann, dem CEO der zweiten Generation, hat das Unternehmen seine Transformation im ⁠Rahmen der Vision 2025 erfolgreich umgesetzt und ein Umsatzwachstum von fast einer Milliarde Euro gegenüber 2018 sowie eine deutliche Steigerung der Rentabilität erzielt", konstatierten die Analysten.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)