Was bewegt die Aktie?

Die Deutsche Bank nimmt Fielmann erstmals in ihre Aktienanalyse auf – und schießt direkt nach oben: Kursziel 63 Euro, Empfehlung Kaufen. Das bisherige Allzeithoch der Aktie liegt bei rund 58 Euro. Die Analysten sehen also noch weiteres Potenzial jenseits bisheriger Hochs.

Solche Aufnahmen in die Coverage – insbesondere von einer großen deutschen Bank – werden vom Markt häufig mit einem deutlichen Kursanstieg quittiert. Fielmann ist der Marktführer im europäischen Brillenmarkt und profitiert von strukturellen Wachstumstrends: steigende Kurzsichtigkeit, alternde Bevölkerung, wachsendes Bewusstsein für Augengesundheit.

Charttechnik

Das bisherige Hoch der Aktie liegt bei 58 Euro. Genau in diesem Bereich liegt nun das Kernproblem: Wenn Analysten ein Kursziel über dem bisherigen Allzeithoch ausgeben, ist das ein Vertrauensbeweis – aber es ist auch ein Niveau, das die Aktie charttechnisch zunächst überwinden muss. Der heutige Kurssprung von sechs Prozent ist ein erster wichtiger Schritt.

Martins Einschätzung

Das Rating der Deutschen Bank ist ein starkes Signal – und das Timing in einem schwachen Gesamtmarkt macht es noch bemerkenswerter. Fielmann hat eine klare strukturelle Geschichte. Ich behalte die Aktie im Blick: Ein nachhaltiger Ausbruch über das alte Hoch bei 58 Euro wäre das entscheidende technische Kaufsignal.