Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.06.2026

onvista · Uhr
Thema: Wasserstoff

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Aethlon MedicalBericht Geschäftsjahr 2026
AFC EnergyBericht 2. Quartal 2026
ANTERIXBericht Geschäftsjahr 2026
ChewyBericht 1. Quartal 2026
DaktronicsBericht Geschäftsjahr 2026
Heidelberger DruckmaschinenBericht Geschäftsjahr 2026
MPH Health CareBericht 1. Quartal 2026
Navan ABericht 1. Quartal 2027
NORTH WEST CO. (VV,+CV.)Bericht 1. Quartal 2026
OracleBericht Geschäftsjahr 2026
Oxford IndustriesBericht 1. Quartal 2026
Pennon GroupBericht Geschäftsjahr 2026
QuantumBericht Geschäftsjahr 2026
WORKSPACE GROUPBericht Geschäftsjahr 2026
XTRACT ONE TECHNOLOGIESBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Oracle
Heidelberger Druckmaschinen
AFC Energy
Quantum
MPH Health Care
Daktronics
Chewy
Pennon Group
Navan A
ANTERIX
Oxford Industries
XTRACT ONE TECHNOLOGIES
WORKSPACE GROUP
Aethlon Medical
NORTH WEST CO. (VV,+CV.)

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