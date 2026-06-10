Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.06.2026
onvista · Uhr
Thema: Wasserstoff
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aethlon Medical
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|AFC Energy
|Bericht 2. Quartal 2026
|ANTERIX
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Chewy
|Bericht 1. Quartal 2026
|Daktronics
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Heidelberger Druckmaschinen
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|MPH Health Care
|Bericht 1. Quartal 2026
|Navan A
|Bericht 1. Quartal 2027
|NORTH WEST CO. (VV,+CV.)
|Bericht 1. Quartal 2026
|Oracle
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Oxford Industries
|Bericht 1. Quartal 2026
|Pennon Group
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Quantum
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|WORKSPACE GROUP
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|XTRACT ONE TECHNOLOGIES
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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