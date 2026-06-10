First Solar - Großer Ausbruch oder doch Topbildung?

Die First Solar-Aktie liefert technisch gerade ein überaus spannendes Setup: Kommt es nach zwei Dekaden jetzt endlich zu einem neuen Allzeithoch oder prägt der Titel doch eher ein seltenes Umkehrmuster in Form einer sog. „Diamantformation“ aus? Der Reihe nach: Seit 2008 taucht im Chart immer wieder ein markanter Widerstandsbereich bei rund 315 USD auf – ein „Deckel“, der mehrere Rallys ausgebremst hat (siehe Chart). Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone (idealerweise per Wochenschluss und mit anziehendem Volumen), wäre das ein klares prozyklisches Einstiegssignal. Das Papier hätte dann charttechnisch „freie Bahn“ für eine Trendfortsetzung in Richtung der Fibonacci-Projektionen bei 379,43/424,32 USD. Allerdings sollten Anlegerinnen und Anleger die negative Variante ebenfalls ernst nehmen: Schließlich bildet die Kursentwicklung der letzten dreieinhalb Jahre ein vermeintliches Diamantmuster. Um den Bären durch diese Topformation keine Argumente zu liefern, gilt es zunächst, einen nachhaltigen Rückfall unter die Trendlinie seit Juni 2024 (akt. bei 274,57 USD) zu verhindern. Von strategischer Bedeutung ist aber vor allem die 38-Monats-Linie (akt. bei 197,13 USD), denn deren Unterschreiten würde das diskutierte Diamantmuster endgültig abschließen.

First Solar (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart First Solar

Quelle: LSEG, tradesignal²

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