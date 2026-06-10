Großaktionär Ennoconn will Pflichtangebot zur Übernahme von Kontron machen

LINZ (dpa-AFX) - Der Großaktionär Ennoconn hat beim Technologie-Konzern Kontron die 30-Prozent-Schwelle überschritten und will den restlichen Aktionären nun ein Pflichtangebot zur Übernahme machen. Der Angebotspreis solle bei 23,50 Euro je Aktie liegen, hieß es am Mittwochabend von Kontron im österreichischen Linz. Darüber sei das Unternehmen von Ennoconn unterrichtet worden. Kontron werde das Angebot nun prüfen. Der Preis liege nur 2,4 Prozent über dem Schlusskurs vom 9. Juni und nach Angabe von Ennoconn über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis von 23,48 Euro. Im Raum stand das Angebot schon seit gut einem Monat. Da hatte der Technologiekonzern Kontron mitgeteilt, dass er möglicherweise vor einem Übernahmeangebot stehe.

Die Kontron-Aktie hatte im Xetra-Haupthandel am Mittwoch bei 22,40 Euro geschlossen. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte der Kurs auf zuletzt 23,22 Euro zu./men/stw