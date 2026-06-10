INDEX-FLASH: Verluste ausgeweitet - Trump-Aussagen verstärken Iran-Sorgen

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Erneut aufgeflammte Sorgen um eine Eskalation des Iran-Kriegs haben am Mittwochmittag die europäischen Indizes noch etwas tiefer ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex Dax fiel zuletzt um 1,1 Prozent. Sein Eurozonen-Pendant, der EuroStoxx 50 , büßte 0,9 Prozent ein. Schon am Morgen hatten die Börsenbarometer unter wieder zunehmenden Spannungen im Iran-Krieg gelitten.

Die Anleger reagierten nervös auf Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump. Aus seiner Sicht hat der Iran zu lange gebraucht, um ein Abkommen auszuhandeln. Jetzt müsse das Land "den Preis dafür zahlen", erklärte er. Der Ölpreis als Gradmesser für geopolitischen Spannungen zog an, zudem geriet der Euro zum US-Dollar unter Druck./la/jha/

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