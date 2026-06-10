Investmentchance Post-Quantum Cybersicherheit: Dieser Anbieter bietet sichere KI-Interaktion für Firmen als Produkt



EQS-Media / 10.06.2026 / 12:10 CET/CEST



KI in Unternehmen funktioniert nur so gut, wie sie mit echten Daten arbeiten darf. Integrated Quantum Technologies hat eine Plattform entwickelt, um KI-Interaktionen von Unternehmen Quantum-Proof abzusichern. Ein gigantischer Wachstumsmarkt mit Big-Tech Potenzial.

Das Versprechen: KI nutzen - ohne Daten preiszugeben

Banken prüfen Kreditrisiken mit KI und Big-Data Automatisierungen. Kliniken werten Patientendaten aus. Versicherungen erkennen Betrug automatisiert. Behörden steuern datengestützt kritische Infrastruktur. In all diesen Branchen setzt der Rechtsrahmen enge Grenzen. Die europäische Datenschutzgrundverordnung DSGVO, das amerikanische Gesundheitsdatenschutzgesetz HIPAA und vergleichbare Regelwerke schreiben vor, wie und wo sensible Daten verarbeitet werden dürfen. Verstöße ziehen drastische Strafen nach sich und beschädigen das Vertrauen von Kunden und Partnern.

Integrated Cyber Solutions Inc. (CSE: ICS, ISIN: CA45828F1018, WKN: A3EGAC), die unter dem Namen Integrated Quantum Technologies (IQT) firmiert, hat sich auf dieses Problem spezialisiert. Das kanadische Technologieunternehmen entwickelt mit AIQu VEIL eine Sicherheitsplattform, die sensible Informationen so aufbereitet, dass KI-Modelle damit arbeiten können, ohne die Rohdaten vollständig offenzulegen. Daten werden beim Eingang in KI-Prozesse verschlüsselt und fragmentiert. Ein Angreifer findet im Zugriffsfall nur wertlose Bruchstücke vor, keinen Kontext oder verwertbare Originaldaten. Das KI-Modell erhält dennoch genug Information für präzise Ergebnisse. Die Mathematische Methode dahinter arbeitet Quantum-Proof (das Unternehmen spricht von Quantum-Resilient). Informationen können also auch mit quasi unendlicher Rechenleistung in der Zukunft nicht „geknackt“ werden, weil nicht klassisch verschlüsselt wird, sondern Daten-Strings übermittelt werden, die nicht zum vollständigen Datensatz rückgeführt werden können.

Erste interne Tests belegen, dass AIQu VEIL keine Abstriche bei der Modellleistung erzwingt. Modelle, die auf geschützten Daten trainiert wurden, erzielten eine Genauigkeit von 99,25 Prozent, auf ungeschützten Rohdaten waren es 92,45 Prozent. Dazu soll die Plattform Datenkompression verbessern, Speicher- und Verarbeitungskosten senken und Modellabläufe beschleunigen.

Von Managed Services zur Enterprise-Softwareplattform

Integrated Quantum Technologies kommt ursprünglich aus dem Cybersicherheitsgeschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Über Managed Services, also laufende ausgelagerte IT-Sicherheitsbetreuung, sowie die Plattform SecureGuard360™ bietet IQT fortlaufende Überwachung, Risikoanalysen und Mitarbeiterschulungen an. Dieser operative Sockel sichert Kundenzugang, Marktverständnis und laufende Einnahmen.

Der strategische Fokus liegt auf allerdings voll auf AIQu VEIL. Aus dem bisherigen Dienstleistungsmodell soll ein skalierbares Enterprise-Softwaregeschäft mit Lizenzen, Cloud-Integrationen, On-Premise-Installationen und langfristigen Betreuungsverträgen entstehen. Für Unternehmenskunden rechnet sich das konkret: AIQu VEIL soll KI-Projekte schneller in den produktiven Betrieb bringen, Revisionskosten senken und den Bedarf an teuren Sonderlösungen reduzieren.

Das Unternehmen wird von einem Team geführt, das IT, Cloud und KI mit Kapitalmarkterfahrung verbindet. CEO Alan Guibord bringt mehr als 35 Jahre globale IT- und Führungserfahrung mit und ist Mitgründer von The Advisory Council International. CTO Anita Oehley leitete zuletzt Global Customer Innovation bei AWS, dem Cloud-Marktplatz von Amazon. EVP Jeremy Samuelson, ehemals bei Mastercard und Equifax tätig, verantwortet die KI- und Innovationsagenda.

Der Markt: Warum der Zeitpunkt kaum besser sein könnte

Der globale Markt für KI-Sicherheit wächst. Unternehmen investieren weltweit in KI, während der Regulierungsdruck durch die EU-KI-Verordnung, neue Datenschutzgesetze in den USA und Verschärfungen in Asien zunimmt. Gefragt sind Lösungen, die KI-Nutzung und Datenschutz zusammenbringen, statt sie gegeneinander auszuspielen.

Der Begriff Post-Quantum-Sicherheit im Firmennamen verweist auf eine Bedrohung, die sich erst aufbaut. Leistungsfähige Quantencomputer könnten gängige Verschlüsselungsstandards brechen. Wer früh auf quantenresistente Infrastruktur setzt, verschafft sich in regulierten und sicherheitssensiblen Märkten einen Vorsprung.

IQT operiert von Vancouver, British Columbia, aus einem der aktivsten Technologie-Ökosysteme Kanadas. Im KI-Sicherheitssegment gibt es spezialisierte Wettbewerber wie Protopia AI, Anonomatic oder Privacy Dynamics, die ebenfalls Datenschutzmethoden für KI-Anwendungen entwickeln. AIQu VEIL kombiniert den Schutzansatz mit messbaren Leistungsvorteilen: weniger Rechenaufwand, höhere Modellgenauigkeit und eine explizite Ausrichtung auf künftige Quantenbedrohungen. Gegenüber den breiten Cybersicherheitsplattformen von Palo Alto Networks oder CrowdStrike besetzt IQT eine klar abgegrenzte Nische, die diese Anbieter bislang nicht gezielt adressieren.

Finanzierung und Kapitalmarkt

Im Mai 2026 schloss IQT eine überzeichnete Privatplatzierung über rund 5 Millionen Einheiten zu je 0,50 CAD ab. Der Bruttoerlös von rund 2,5 Millionen CAD fließt in Betriebskapital und die weitere Entwicklung von AIQu VEIL. Dass die Platzierung überzeichnet war, zeigt das wachsende Interesse institutioneller Investoren an der Positionierung des Unternehmens.

Die Gesellschaft ist an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel ICS, am amerikanischen OTCQB-Markt unter IGCRF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter Y4G handelbar. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 50,8 Millionen CAD (bei einem Kurs von 0,68 CAD) und ist gemessen an der Positionierung des Unternehmens an der Schnittstelle von KI, Datenschutz und Post-Quantum-Sicherheit eine vergleichsweise niedrige Bewertung.

Fazit: Frühes Fenster für explosives Wachstumspotenzial

Integrated Quantum Technologies steht aktuell in den Startlöchern für seine kommerziellen Laufbahn. Die entscheidenden Meilensteine zum nachhaltigen Erfolg der Unternehmenslösung sind nun erste zahlende Enterprise-Kunden, Referenzprojekte aus regulierten Branchen, Patentanmeldungen und Partnerintegrationen. Gelingt der Schritt von der technischen Validierung zur operativen Skalierung, ist die aktuelle Bewertung im Rückblick als frühe Einstiegschance zu werten.

Für risikoaffine Investoren verbindet die Aktie drei Wachstumsfelder: den steigenden KI-Einsatz in Unternehmen, den weltweit zunehmenden Regulierungsdruck rund um Datenschutz und Datensouveränität sowie die aufkommende Nachfrage nach quantenresistenter Infrastruktur. Diese entwickeln sich unabhängig voneinander und steigern dabei zusammen die Relevanz von AIQu VEIL exponentiell.

Schafft IQT den Übergang vom Technologieanbieter zum skalierbaren Enterprise-Softwareunternehmen, hat die Aktie explosives Kurspotenzial. Technologie, Team, Kapital und Marktpositionierung stimmen. Was noch fehlt, sind zahlende Kunden in relevantem Umfang. Das ist das Risiko, aber genau hier steckt auch das exorbitante Potenzial dieser Aktie. Es empfiehlt sich, den Newsflow genau zu beobachten, ob nennenswerte Big-Tech Kooperationen folgen werden.

Integrated Quantum Technologies gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für Technologieaktien und im speziellen für den Wachstumsmarkt Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz und Quantum Computing interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu (Link: https://verumo.de/aktien/integrated-cyber-solutions-inc) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

Aktiendaten und Finanzierung

Integrated Cyber Solutions d/b/a Integrated Quantum Technologies

WKN: A3EGAC

ISIN: CA45828F1018

CSE: ICS

FRA: Y4G

Kurs (10.06.2026): 0,68 CAD

Anzahl Aktien (Stand Mai 2026): ca. 74,7 Mio.

Market Cap (10.06.2026): ~50,8 Mio. CAD

Webseite: www.integratedquantum.com

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