Iran greift US-Militärstützpunkte an - Reaktion auf US-Luftschläge

- von Enas ⁠Alashray und Elwely Elwelly und Phil Stewart

Dubai/Washington, 10. Jun (Reuters) - Die iranischen Revolutionsgarden haben am Mittwoch US-Militärstützpunkte in Jordanien, Kuwait und Bahrain mit Raketen und Drohnen angegriffen. Dies sei ein Vergeltungsschlag für US-Luftschläge auf iranische Ziele nahe der Straße von Hormus gewesen, teilte die Eliteeinheit mit. Die gegenseitigen ‌Attacken stellen eine der schwersten Eskalationen seit einer im April vereinbarten Waffenruhe zwischen Washington und Teheran dar. Sie schüren neue Zweifel an einem dauerhaften Friedensabkommen zur Beendigung des Konflikts, der ⁠am 28. ⁠Februar mit gemeinsamen US-israelischen Luftschlägen auf den Iran begonnen hatte. Wenige Tage zuvor hatten sich der Iran und Israel erstmals seit der Waffenruhe wieder Gefechte geliefert.

Die US-Luftschläge am Dienstag waren eine Reaktion auf den Abschuss eines US-Hubschraubers vom Typ Apache nahe der Meerenge am selben Tag. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Vergeltungsschläge als "sehr stark" und "sehr kraftvoll". Dem US-Militär zufolge wurden ‌bei dem rund vierstündigen Einsatz fast 20 iranische Ziele unter ‌Beschuss genommen, darunter Luftabwehrsysteme, Kontrollstationen und Radaranlagen. Die beiden Besatzungsmitglieder des abgeschossenen Hubschraubers konnten gerettet werden. Trump spielte den Verlust des Hubschraubers später in einem Interview mit dem "Wall Street Journal" herunter und erklärte, ⁠dies sei "keine große Sache" gewesen.

IRAN: AUSLÄNDISCHE TRUPPEN SOLLTEN ABZIEHEN

Die Revolutionsgarden erklärten, sie hätten unter anderem den ‌US-Stützpunkt Al-Asrak in Jordanien mit Langstreckenraketen beschossen. Einem ⁠US-Militärvertreter zufolge fingen die Luftabwehrsysteme jedoch fast alle iranischen Raketen und Drohnen ab. Berichte über verletzte US-Soldaten oder größere Schäden an den Einrichtungen lagen zunächst nicht vor. Auch das jordanische Militär teilte mit, fünf Raketen abgefangen zu haben. Kuwait und ‌Bahrain meldeten ebenfalls die erfolgreiche Abwehr feindlicher Ziele.

Der ⁠Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, erklärte, ⁠der Iran müsse die diplomatischen Gespräche mit Washington über eine Beendigung des Krieges nach den "wiederholten Verstößen gegen die Waffenruhe" überdenken. Jeder diplomatische Prozess erfordere ein Mindestmaß an Stabilität. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi warnte zudem auf der Plattform X, dass ausländische Truppen in der Region Gefahr liefen, in Zwischenfälle verwickelt zu werden oder ins Kreuzfeuer zu geraten. Um diese Risiken zu minimieren, sei deren Abzug die beste Lösung. Die Verhandlungen über eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus, durch die vor dem Krieg ein Fünftel des weltweiten Rohöls ⁠transportiert wurde, scheinen damit vorerst in weite Ferne gerückt zu sein.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Lincoln Feast, Ros Russell und Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)