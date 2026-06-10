Iran-Sorgen bremsen US-Börsen - US-Inflation überrascht nicht

Frankfurt, 10. ⁠Jun (Reuters) - Die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben die Stimmung an der Wall Street zur Wochenmitte getrübt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor am Mittwochvormittag (Ortszeit) 0,6 Prozent auf 50.597 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 0,4 ‌Prozent auf 7357 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte um 0,5 Prozent auf 25.555 Punkte ab. Die Nervosität der Anleger stieg, nachdem US-Präsident Donald ⁠Trump eigenen ⁠Aussagen zufolge kurz davor war, neue Angriffe auf Kraftwerke und Brücken im Iran anzuordnen. Trump hatte in einem Post auf der Plattform Truth Social geschrieben, dass der Iran zu lange brauche, um eine Vereinbarung zu erreichen und nun den Preis dafür zahlen müsse. Details nannte er nicht.

Die im Rahmen der ‌Erwartungen ausgefallenen US-Inflationsdaten linderten unterdessen etwas die Sorge vor ‌steigenden Zinsen. Die US-Teuerung zog im Mai um 4,2 Prozent zum Vorjahresmonat an. Volkswirte hatten mit diesem Wert gerechnet. "Auch wenn dies weitgehend den Erwartungen entspricht, geht die ⁠Entwicklung dennoch in die falsche Richtung", sagte Art Hogan, Chef-Marktstratege bei B Riley ‌Wealth. Es wird allgemein erwartet, dass die ⁠Federal Reserve bei ihrer nächsten Sitzung am 17. Juni die Zinssätze im Bereich von 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent belassen wird. Investoren preisen bis zum Jahresende aber mindestens eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein.

Bei ‌den Einzelwerten lagen Chipkonzerne wie Nvidia und ⁠AMD rund ein Prozent im Minus. ⁠Technologie- und KI-Aktien hatten in den vergangenen Tagen stark nachgegeben, da Anleger eine straffere Geldpolitik einpreisten und sich Sorgen über die überzogenen Bewertungen in diesem Sektor machten. Die Ankündigung einer milliardenschweren Kapitalerhöhung belastete Aktien des KI-Server-Spezialisten Super Micro Computer (SMCI). Die Aktien rutschten um 12,6 Prozent ab. SMCI will mit den Erlösen von sieben Milliarden Dollar den Kauf von Bauteilen finanzieren, um die wachsende Nachfrage nach seinen fortschrittlichen KI-Servern zu decken.

(Bericht von Joel Jose ⁠und Twesha Dikshit, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)