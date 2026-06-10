IRW-News: ACCESS Newswire: Leggett & Platt Automotive führt neue Markenidentität ein: Leggett Dynamics

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Leggett & Platt Automotive führt neue Markenidentität ein: Leggett Dynamics

BESCHLEUNIGT INNOVATION UND WACHSTUM IN DEN BEREICHEN COMFORT, MOTION & SOFTWARE INTEGRATED SYSTEMS

DETROIT, MI / ACCESS Newswire / 10. Juni 2026 / Leggett & Platt Automotive gab heute die Einführung seiner neuen Markenidentität Leggett Dynamics und des Slogans eMotion & Comfort for everyone, everywhere, every day bekannt, was eine strategische Neuausrichtung signalisiert, um Innovation und Wachstum bei Komfort- und Bewegungssystemen für den Automobilsektor sowie angrenzende und diversifizierte Märkte zu beschleunigen.

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Megatrends & Veränderungen im Verbraucherverhalten

Leggett Dynamics schafft Erlebnisse, bei denen Komfort und Bewegung in allen Lebensbereichen mühelos, intelligent, personalisiert und intuitiv wirken. Dies verschafft uns eine gute Position auf dem Markt im Hinblick auf Megatrends sowie bei der Antizipation und proaktiven Innovation für zukünftige Erwartungen, sagte Marinela Cirstea, President von Leggett Dynamics.

Laut Cirstea stehen Komfort und Bewegung im Mittelpunkt konvergierender Megatrends und der sich wandelnden Prioritäten der Verbraucher hin zu personalisierten Erlebnissen, Gesundheit und Wellness sowie der sofortigen Synchronisation digitaler Verbindungen in allen Lebensbereichen. Sie merkte an, dass sich Mobilität - von der CES bis zur Auto Shanghai - zu einer Erweiterung von Wohnzimmern, Büros, Unterhaltungs- und Gaming-Räumen entwickelt, in denen Sitzmöbel und das Nutzererlebnis zum Hauptprodukt werden.

Komfort und Bewegung sind keine bloßen Funktionen mehr. Zusammen bilden sie das entscheidende Markenerlebnis und das, was Käufer überzeugt. Dank Leggetts Tradition, Komfort und Bewegung überall dort zu entwickeln, wo Menschen schlafen, arbeiten, leben und sich bewegen, kennt niemand Komfort und Bewegung so gut wie Leggett, sagte Cirstea.

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Veränderungen in Führung und Technik

Seit ihrer Amtsübernahme im Oktober 2025 hat Cirstea das Führungsteam und den globalen Konzern auf schnellere Entscheidungsfindung, Kundennähe sowie eine Kultur der Eigenverantwortung und Rechenschaftspflicht ausgerichtet. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen stand die Optimierung der globalen Technik, Forschung und Entwicklung sowie des Betriebs durch Leggett Dynamics, indem regionale Kapazitäten ausgebaut und gleichzeitig Entwicklung und Zusammenarbeit gestrafft wurden, um Innovationen bei neuen und bestehenden Produkten, Prozessen und der Produktion zu beschleunigen.

Durch die Kombination von Ergonomie-Knowhow, vertikaler Software-Integration und einer robusten Local-for-Local-Präsenz helfen wir unseren Kunden, schneller voranzukommen und intelligente Komfort- und Bewegungslösungen in großem Maßstab auf den Markt zu bringen.

Portfolio-Umstellung

Leggett Dynamics führte außerdem eine neue Struktur für Produkte und Dienstleistungen in vier Schlüsselbereichen ein.

- Comfort Systems Platform: Massage-, Lordosenstütz-, Seitenwangen- und Federungssysteme

- Motion Systems Platform: Motoren, Aktuatoren und Kabel

- Software & Integration Platform: Software, Hardware und E/E-Architekturintegration; intelligenter, softwaredefinierter Komfort und Benutzererfahrung

- Innovation Services: Gemeinsame Entwicklung im Bereich Advanced Engineering und Ergonomiestudien

Leggett Dynamics wird seine neue Marke vorstellen und seine neuesten Innovationen auf zwei bevorstehenden Branchenveranstaltungen präsentieren: der Automotive Engineering Expo in Nagoya, Japan (17.-19. Juni, Stand 96) und der Automotive Interiors Expo Europe in Stuttgart, Deutschland (23.-25. Juni, Stand 3216).

Über Leggett Dynamics

Leggett Dynamics ist die Marke, die die Automobilsparten von Leggett & Platt, Incorporated repräsentiert. Unter der Marke Leggett Dynamics liefern diese Sparten eMotion- und Komfortlösungen für Fahrzeugsitze, Heckklappen, Türen, Schiebedächer und mehr. Die Geschäftsbereiche von Leggett Dynamics sind weltweit tätig, mit einer Präsenz an 28 Standorten in 12 Ländern und mehr als 6.200 Mitarbeitern, wobei die wichtigsten Standorte in Detroit, Nürnberg und Shanghai liegen. Als strategischer Partner von mehr als 140 Kunden weltweit bietet Leggett Dynamics eine Comfort Systems Platform (Massage-, Lordosenstütz-, Seitenwangen- und Federungssysteme), eine Motion Systems Platform (Motoren, Aktuatoren und Kabel), eine Software & Integration Platform sowie Innovation Services, einschließlich fortschrittlicher gemeinsamer Entwicklungsarbeit im Bereich Engineering und Studien zu menschlichen Faktoren. Leggett Dynamics ist eine Marke von Leggett & Platt, Inc. (NYSE:LEG), einem Hersteller von Produkten für den Wohn-, Industrie- und Möbelbereich, der seit über 140 Jahren Komfort für Orte entwickelt, an denen Menschen schlafen, arbeiten, leben und sich bewegen.

Link zum Pressematerial: Leggett Dynamics Launch

Medienkontakt:

Dawn K. Looney, APR

VP für Global Branding, Marketing & Kommunikation

Leggett Dynamics

E-Mail: Dawn.looney@leggett.com

Telefon: +1.248.980.1248

Liwen Tao

Managerin für AP-Branding, Marketing und Kommunikation

Leggett Dynamics

E-Mail: liwen.tao@leggett.com

QUELLE: Leggett & Platt

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