IRW-News: Makenita Resources Inc.: Makenita beauftragt Marketingagentur

IRW-PRESS: Makenita Resources Inc.: Makenita beauftragt Marketingagentur

10. Juni 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (Makenita oder das Unternehmen) (KENY: CSE | A40X6P: WKN | KENYF: OTCID) möchte bekannt geben, dass sich das Unternehmen entschieden hat, von der Vorschrift Coordinated Blanket Order 51-933 - Exemptions to Permit Semi-Annual Reporting for Certain Venture Issuers (die Blanket Order) Gebrauch zu machen und auf eine halbjährliche Finanzberichterstattung umzustellen.

President Jason Gigliotti sagt dazu: Die Umstellung auf eine halbjährliche Finanzberichterstattung ist für Makenita ein aus finanzieller Sicht verantwortungsbewusster Schritt, da dies zu Einsparungen bei den Buchhaltungskosten führen wird. Zugleich geht das Unternehmen davon aus, dass es in der kommenden Zeit sehr aktiv sein wird, weshalb es Sinn macht, unser Marketingbudget zu erhöhen. Wir sind sehr zuversichtlich gestimmt, was die kurz- und mittelfristigen Aussichten betrifft, und rechnen mit einem beständigen Fluss an Aktivitäten und Nachrichten.

Die Blanket Order ermöglicht es, in Frage kommenden Venture-Emittenten von einer vierteljährlichen auf eine halbjährliche Finanzberichterstattung umzustellen. Nach Feststellung des Unternehmens erfüllt es die Zulassungskriterien gemäß der Blanket Order, da es unter anderem ein an der Canadian Securities Exchange (die CSE) notierter Venture-Emittent ist, einen Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen $ erzielt und über eine einwandfreie 12-monatige kontinuierliche Offenlegungsbilanz verfügt.

Gemäß der Blanket Order wird das Unternehmen von der Pflicht zur Einreichung von Zwischenabschlüssen und den dazugehörigen Lageberichten (MD&A) für sein erstes und sein drittes Quartal befreit. Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 31. Juli. Der erste Zeitraum, für den das Unternehmen keinen Zwischenabschluss und keinen dazugehörigen MD&A unter Berufung auf die Freistellung von der vierteljährlichen Berichterstattungspflicht einreichen wird, sind die neun Monate zum 30. April 2026. Das Unternehmen wird weiterhin seinen geprüften Jahresabschluss und den dazugehörigen MD&A, die innerhalb von 120 Tagen nach dem 31. Juli eingereicht werden müssen, und seinen sechsmonatigen Zwischenabschluss und den dazugehörigen MD&A, die innerhalb von 60 Tagen nach dem 31. Januar eingereicht werden müssen, einreichen.

Das Unternehmen möchte ferner mitteilen, dass es mit Winning Media LLC (Winning Media) eine auf Investor Relations und digitales Marketing ausgerichtete Dienstleistungsvereinbarung (die IR-Vereinbarung) abgeschlossen hat. Im Rahmen der IR-Vereinbarung wird Winning Media Dienstleistungen in den Bereichen Investor Relations und digitales Marketing für Makenita erbringen, wozu auch Leistungen in den folgenden Bereichen gehören könnten: programmatische Omni-Channel-Werbung, SMS- und E-Mail-Marketing, Ticker-Tagging, Werbetexte und Inhalte von professionellen Finanzjournalisten, Finanzmedien und -netzwerke, Push-Benachrichtigungen, über 70 Native-Ad-Netzwerke, Influencer-Netzwerke, Retargeting-Plattform, Werbung über 120 Anzeigebörsen und digitaler Podcast. Die Maßnahmen werden voraussichtlich diese Woche anlaufen und vorbehaltlich einer Verlängerung nach Wahl von Makenita sechs Monate andauern. Winning Media verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Investor Relations, digitalem Marketing, Marktsensibilisierungskampagnen und Werbeaktivitäten für börsennotierte Unternehmen. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen wird Makenita innerhalb von fünf Tagen nach nach Beginn der Vereinbarung 50.000 US$ an Winning Media zahlen. Winning Media steht nicht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen und hält nach Kenntnis des Unternehmens keine direkte oder indirekte Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren. Der Geschäftssitz von Winning Media befindet sich in der 1415 S Voss, Suite 110-431, Houston, Texas, 77057, USA. Die entsprechende Geschäfts-E-Mail lautet ty@winning.media und die Rufnummer +1 281-804-7972.

Diese Pressemitteilung wird gemäß der Blanket Order veröffentlicht.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, PGeo, der in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Makenita Resources Inc.

Makenita besitzt derzeit mehrere Projekte in Kanada: das Wolframprojekt Sisson West, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 9.845 Acres mit Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen in New Brunswick erstreckt und direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF) grenzt, und das 51.304 Acres große Eisen-Magnetit-Projekt Serpentinization in Saskatchewan, das an den Grundbesitz von Max Power Corp. grenzt. Makenita verfügt auch über das rund 9.000 Acres große Seltenerdmetallprojekt NTX in Quebec, das Potenzial für Seltenerdmetalle aufweist. Schließlich besitzt Makenita das 5.542 Acres große Konzessionsgebiet Hector in der Nähe der Stadt Cobalt in Ontario, das höffig für Kobalt, Silber und Diamanten ist. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti

Jason Gigliotti

President, Chief Executive Officer und Direktor

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Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti, President, CEO und Direktor

T: 604-609-6527

E: info@makenitaresources.com

W: www.makenitaresources.com

Suite 2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, voraussichtlich, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen. Dies ist auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren zurückzuführen, von denen sich viele der Kontrolle von Makenita entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Makenita lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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