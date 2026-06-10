IRW-News: Miningscout: Positiver Finanzierungsmarkt: Ungebrochenes Anlegerinteresse an Goldprojekten

IRW-PRESS: Miningscout: Positiver Finanzierungsmarkt: Ungebrochenes Anlegerinteresse an Goldprojekten

Der Finanzierungsmarkt für Goldprojekte bleibt positiv: In den letzten Wochen stellten Investoren zahlreichen Explorern und Developern Mittel zur Verfügung. Auch Volumina ab 50 Mio. CAD aufwärts waren häufiger anzutreffen.

Der in Nordeuropa tätige Edelmetallexplorer Firefox Gold (ISIN: CA31816R8369, WKN: A419WJ) kündigte am 15. Mai eine 5,1 Mio. CAD schwere Privatplatzierung an, die nach zwei Wochen aufgrund der großen Nachfrage durch Investoren auf 7,1 Mio. CAD aufgestockt wurde. Gut 11,8 Mio. Einheiten zum Preis von je 0,60 CAD werden platziert.

Firefox Gold vor Finanzierung weiterer Bohrungen in Finnland

Der Nettoerlös des Angebots soll ein umfangreiches Bohrprogramm im Projekt Mustajärvi in Finnland sowie die Wiederaufnahme der Bohrungen im Projekt Sarvi und weitere Explorationsarbeiten finanzieren. Das Unternehmen plant, das laufende Bohrprogramm fortzusetzen und will voraussichtlich bis in den Winter hinein bohren. Bei Mustarjärvi hatte der Explorer Anfang Mai die Erschließung tieferer Mineralisierungszonen und die Erweiterung einer Zone durch Bohrungen bekanntgegeben.

Das hohe Investoreninteresse an Firefox Gold ist zum einen auf die jüngsten Explorationserfolge, zum anderen auf das weiterhin günstige Umfeld zurückzuführen. Seit Anfang Mai gab es eine ganze Reihe von Finanzierungsrunden im Goldexplorationssektor - viele davon in der Größenordnung ab 50 Mio. CAD aufwärts.

Troilus Mining (ISIN: CA89688V1031, WKN: A41VGG) etwa stockte Anfang Mai eine Fremdfinanzierung auf bis zu 1,2 Mrd. USD auf. Das Unternehmen sieht anhaltend starke Unterstützung der Kreditgeber für ein vollständig finanziertes Baupaket für das Kupfer-Gold-Projekt Troilus im nördlichen Zentrum von Québec. Im Bankenkonsortium vertreten: Societe Generale, KfW IPEX-Bank und Export Development Canada.

Explorer und Developer: Goldfinanzierungen stoßen auf reges Anlegerinteresse

Osisko Development meldete Anfang Juni den Abschluss einer nach Aufstockung auf 300 Mio. USD angewachsenen Finanzierung via Wandelanleihen mit Laufzeit bis 2031 und 4,125 % Zinskupon. Die Mittel dienen zur Entwicklung des Goldprojekts Cariboo in British Columbia.

Galantas Gold schloss Ende Mai eine 100 Mio. CAD schwere Privatplatzierung ab. Das Kapital dient zur Finanzierung von Explorations- und Entwicklungsarbeiten auf den Projekten Indiana und Anadacollo in Chile. Unter den Kapitalgebern waren strategische Investoren wie Eric Sprott, Ocean Partners und Melquart. Die Käufer erwarben neben Aktien auch Kaufoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,80 CAD (aktueller Kurs der Aktie: 0,48 CAD).

Tintina Mines gab am 02. Juni eine 91 Mio. CAD schwere Privatplatzierung bekannt, an der sich der der japanische Konzern Sumitomo sowie die G Mining Services Gründerfamilie Gignac beteiligen. Mit den Einnahmen will Tintina Mines das Kupfer-Gold-Projekt Domeyko Sulfuros in der chilenischen Atacama-Region in Richtung einer endgültigen Investitionsentscheidung vorantreiben (inkl. Optimierung der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA), Infill- und Explorationsbohrungen, Umweltbasisstudien, Genehmigungsverfahren, Einbindung der lokalen Bevölkerung und Erstellung einer endgültigen Machbarkeitsstudie). Zudem sollen die verbleibenden 26,25 % der Minderheitsbeteiligung an Tintinas chilenischer operativer Tochtergesellschaft Andean Belt Resources finanziert werden.

New Found, Majestic und Amex Exploration mit Finanzierungen

New Found Gold gab Mitte Mai die 70 Mio. CAD schwere Bereitstellung der ersten Tranche einer vorrangig besicherten Kreditfazilität in Höhe von 105 Mio. CAD durch Edgepoint Investment bekannt. Nach Erhalt der 70 Millionen US-Dollar aus der ersten Tranche sowie der 115 Millionen US-Dollar aus der kürzlich abgeschlossenen, überzeichneten Kapitalerhöhung sind wir nun vollständig finanziert, um die Entwicklung und den Bau von Queensway Phase 1 voranzutreiben und das Projekt planmäßig Ende 2027 in Produktion zu bringen, kommentierte Keith Boyle, CEO von New Found Gold.

Majestic Gold informierte im Mai über den Start einer 50 Mio. CAD schweren Privatplatzierung. Das Unternehmen plant, die Mittel für strategische Kapitalbeteiligungen an Bergbau- und Rohstoffprojekten, Investitionen in Joint-Venture-Projekte und den Erwerb von Mineralgrundstücken, Bergbauunternehmen und anderen strategischen Vermögenswerten einzusetzen.

Amex Exploration schloss ebenfalls im Mai zwei insgesamt 59 Mio. CAD schwere Finanzierungsrunden ab. Die Mittel dienen zur Finanzierung der Investitionsausgaben für das Massenprobenahmeprogramm und einen Teil der Phase-1-Entwicklung des Perron-Goldprojekts und einer Machbarkeitsstudie zur Phase-2-Entwicklung des Projekts.

Firefox CEO Carl Löfberg hatte nach der Vorlage der letzten Bohrergebnisse den Fahrplan für das weitere Vorgehen bereits skizziert. Es gehe darum, die Bohrung in der Nordostzone fortzusetzen und die Lücke zwischen dieser und der Ostzone zu schließen. Eine entscheidende Bohrung in der Nordostzone hatte ab einer Tiefe von 301,5 Metern 11,0 Meter mit einem Goldgehalt von 4,9 g/t durchteuft. Löfberg sieht deshalb die neu erweiterte Nordostzone bereits in die erste MRE einfließen, bei deren Erstellung das Unternehmen große Fortschritte mache. Weitere Bohrerfolge bei Mustajärvi und die Wiederaufnahme der Bohrungen im Projekt Sarvi sollten daher einen positiven Nachrichtenfluss auslösen. Zusammen mit einem klaren Pfad in Richtung MRE dürfte dies der mit 15 Mio. EUR derzeit moderaten Bewertung Auftrieb verleihen.

Weitere Informationen zu FireFox Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/firefox-gold-corp/

Unternehmen: FireFox Gold Corp

TSXV: FFOX

ISIN: CA31816R8369

WKN: A419WJ

Webseite: https://www.firefoxgold.com/

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