IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development schliesst 13.000-Meter-Infill-Bohrprogramm im Cariboo-Gold-Projekt ab und gibt ein Update zu den laufenden Untertagebohrungen in Lowhee; die Abschnitte umfassen 44,68 g/t Gold auf 1,5 Metern

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development schliesst 13.000-Meter-Infill-Bohrprogramm im Cariboo-Gold-Projekt ab und gibt ein Update zu den laufenden Untertagebohrungen in Lowhee; die Abschnitte umfassen 44,68 g/t Gold auf 1,5 Metern

Osisko Development schliesst 13.000-Meter-Infill-Bohrprogramm im Cariboo-Gold-Projekt ab und gibt ein Update zu den laufenden Untertagebohrungen in Lowhee; die Abschnitte umfassen 44,68 g/t Gold auf 1,5 Metern ab 27,9 Metern Bohrtiefe, darunter 133,62 g/t Gold auf 0,5 Metern ab 28,4 Metern Bohrtiefe

HIGHLIGHTS

- 13.684 m Raster-Ergänzungsbohrungen (2.659 m neue Ergebnisse) mit einem Bohrabstand von 10 m in 142 Bohrlöchern wurden seit August 2025 abgeschlossen und stellen das gesamte geplante Appian-Ergänzungsprogramm dar

- Zu den herausragenden Abschnitten gehören: 44,68 g/t Au auf 1,5 m ab 27,9 m Bohrlochtiefe (einschließlich 133,62 g/t Au auf 0,5 m ab 28,4 m Bohrlochtiefe) sowie 25,78 g/t Au auf 2,5 m ab Bohrlochtiefe 41,3 m (einschließlich 103,47 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 42,8 m und 12,51 g/t Au auf 1,0 m ab Bohrlochtiefe 41,8 m)

- 2.995 m zusätzliche Infill- und bergwerksnahe Explorationsbohrungen im Rahmen der laufenden Untertage-Diamantbohrungen in der Zone Lowhee abgeschlossen

- Zu den herausragenden Abschnitten zählen: 31,64 g/t Au auf 2,0 m ab Bohrlochtiefe 50,0 m (einschließlich 125,24 g/t auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 50,5 m) sowie 11,21 g/t Au auf 4,9 m ab Bohrlochtiefe 63,3 m (einschließlich 58,19 g/t Au auf 0,7 m ab Bohrlochtiefe 65,0 m und 17,57 g/t Au auf 0,7 m ab Bohrlochtiefe 63,3 m).

Montreal, Québec, 9. Juni 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ - freut sich, neue Ergebnisse der Infill-Bohrungen aus dem abgeschlossenen 13.000-Meter-Programm mit einem Bohrabstand von 10 Metern sowie neue Ergebnisse aus zusätzlichen Infill- und Explorationsaktivitäten in der Nähe der Mine in der Lowhee-Zone des genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekts (das Projekt) des Unternehmens bekannt zu geben, das sich im Zentrum von British Columbia (B.C.), Kanada, befindet. Drei der sechs hierin beschriebenen Bohrlochgruppen umfassen die letzten 2.659 Meter (m) des 13.000 m umfassenden unterirdischen Infill-Programms, wodurch sich die Gesamtlänge der Bohrungen mit vollständigen Ergebnissen auf 13.684 m beläuft. Die verbleibenden drei Bohrgruppen umfassen weitere 2.995 m an Infill- und Explorationsbohrungen in der Nähe der Mine auf den Sohlen L1290-ORE-000 und L1260-ORE-002. Derzeit laufen Abstimmungsarbeiten an einem aktualisierten lokalisierten Blockmodell, wobei die endgültigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 erwartet werden.

Chris Lodder, Präsident, erklärte: Der Abschluss der dichteren Infill-Bohrungen verschafft uns ein besseres Verständnis der räumlichen Geometrie der Aderkorridore und der lokalen Variabilität, die für diesen Teil der Lowhee-Lagerstätte charakteristisch sind, und gibt uns Zuversicht für die Zukunft, um die Anforderungen an die Infill-Bohrungen, die Förderkonzepte und die Abfolge der Arbeiten in der Lowhee-Lagerstätte des Cariboo-Goldprojekts weiter zu verfeinern. Die zusätzlichen Infill- und bergwerksnahen Explorationsabschnitte unterstreichen die Bedeutung weiterer Bohrungen in bisher wenig erkundeten Zonen.

HIGHLIGHTS DER BOHRUNGSANALYSEN

Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsergebnisse aus fünfundfünfzig (55) unterirdischen Infill- und Explorationsbohrlöchern in der Nähe der Mine, die mit HQ-Diamantbohrern (DD) (Durchmesser 63,5 Millimeter) auf einer Gesamtlänge von 5.654 m in Tiefen von 76,5 bis 138 m gebohrt wurden (siehe Tabelle 1 und Abbildung 2). Ausgewählte Highlights der Photon- und Feuerproben umfassen:

· 44,68 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) auf 1,5 m in Bohrloch BMU-25-176 ab 27,9 m Bohrtiefe, einschließlich:

o 133,62 g/t Au auf 0,5 m ab 28,4 m Bohrlochtiefe

· 25,78 g/t Au auf 2,5 m in Bohrloch BMU-26-055 ab 41,3 m Bohrlochtiefe, einschließlich:

o 103,47 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 42,8 m und

o 12,51 g/t Au auf 1,0 m ab Bohrlochtiefe 41,8

· 31,64 g/t Au auf 2 m in Bohrloch BMU-26-034 ab 50,0 m Bohrtiefe, einschließlich:

o 125,24 g/t Au auf 0,5 m ab 50,5 m Bohrlochtiefe sowie

· 11,21 g/t Au auf 4,9 m in Bohrloch BMU-26-031 ab 63,3 m Bohrlochtiefe, einschließlich:

o 58,19 g/t Au auf 0,7 m ab Bohrlochtiefe 65,0 m sowie

o 17,57 g/t Au auf 0,7 m ab Bohrlochtiefe 63,3 m

· 21,84 g/t Au auf 2,5 m in Bohrloch BMU-26-008 ab 79,7 m Bohrtiefe, einschließlich:

o 91,3 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 79,7 m, sowie

o 6,79 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 81,2 m, sowie

o 5,97 g/t Au auf 0,5 m ab 80,7 m Bohrlochtiefe, und

o 2,66 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 80,2 m, und

o 2,47 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 81,7 m

· 91,99 g/t Au auf 0,5 m in Bohrloch BMU-26-013 ab 73,75 m Bohrtiefe

· 18,59 g/t Au auf 2,65 m in Bohrloch BMU-26-006 ab 43,35 m Bohrlochtiefe, einschließlich:

o 48,93 g/t Au auf 1,0 m ab 43,85 m Bohrlochtiefe

· 4,76 g/t Au auf 6,05 m in Bohrloch BMU-26-037 ab 85,0 m Bohrtiefe, einschließlich:

o 44,79 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 88,5 m, sowie

o 6,13 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 88,0 m, sowie

o 4,02 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 87,0 m

· 3,28 g/t Au auf 7,3 m in Bohrloch BMU-25-179 ab 81,7 m Bohrtiefe, einschließlich:

o 12,73 g/t Au auf 0,95 m ab Bohrlochtiefe 84,85 m, und

o 9,68 g/t Au auf 0,9 m ab Bohrlochtiefe 85,8 m

· 46,37 g/t Au auf 0,5 m in Bohrloch BMU-26-022 ab 14,0 m Bohrtiefe

Die vollständigen Analyseergebnisse, einschließlich der Schätzungen der tatsächlichen Mächtigkeit, sind in Tabelle 1 dargestellt, und die Bohrlochpositionen und -ausrichtungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Nicht entnommene Abschnitte wurden mit einem Gehalt von Null bewertet. Bei hochgradigen Analysen wurden keine Obergrenzen angewendet.

ERÖRTERUNG DER ERGEBNISSE

· Abbildungen 4-6 (Sohle 1260): Cut-off-Analyse-Komposite zum Abschluss des geplanten systematischen Raster-Ergänzungsbohrprogramms über 13.000 m. Diese letzten drei Bohrgruppen dienten der Erkundung von Gebieten am Rande der Reserven-Stollen und außerhalb der modellierten Aderkorridore. Die bisher erhaltenen Abschnitte deuten auf mögliche Erweiterungen der Aderkorridore hin, was Potenzial für eine Umwandlung in Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung bietet.

· Abbildungen 7-8 (Sohle 1290): Cut-off-Analyse-Komposite aus zusätzlichen Infill-Bohrungen auf der Sohle 1290 zeigen eine gewisse räumliche Korrelation mit den modellierten Reserven-Stollen, wobei Abschnitte außerhalb dieser Bereiche auf ein Potenzial für die Umwandlung von Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hindeuten.

· Abbildung 9 (Sohle 1260): Die Cutoff-Analyse-Komposite aus Infill- und bergwerksnahen Explorationsbohrungen im Südosten auf der Sohle 1260 umfassen mehrere neue Abschnitte außerhalb der aktuellen Aderkorridore und der Ressourcenfläche.

· Alle Abschnitte werden in den geplanten Prozess der Neumodellierung und Mineralressourcenberechnung einbezogen, um ihre Auswirkungen auf ein aktualisiertes lokales Blockmodell und mögliche Anpassungen der geplanten Reservenabbaustätten zu ermitteln. In bestimmten Bereichen könnte dies die Hinzufügung neuer geplanter Reservenabbaustätten unterstützen, vorbehaltlich des Ergebnisses des endgültigen Schätzungsprozesses.

Abbildung 1: Lagerstättenkarte des Cariboo-Goldprojekts mit Lage der Lowhee-Zone und des Untertagezugangs Cow Portal.

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Abbildung 2: Lage und Überblick über die laufenden Diamantbohrungen zur Untertage-Definitionsverfüllung und zur bergnahen Exploration in der Lowhee-Zone

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Abbildung 3: Ausgewählte Highlights der Untertagebohrungen in der Lowhee-Zone (Draufsicht).

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Abbildung 4: Ausgewählte Analyseergebnisse der Untertage-Ergänzungsbohrungen im Raster der Lowhee-Zone (L1260-ORE-003) (aus dieser Pressemitteilung) im Querschnitt nach Fächern, zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen. Die Ergebnisse der unmittelbar angrenzenden Fächer innerhalb des Schnitts wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen (20-m-Schnitt in Richtung 048°).

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Abbildung 5: L1260-ORE-003 Ausgewählte Highlights der Untertagebohrungsanalysen aus den Raster-Ergänzungsbohrungen in der Lowhee-Zone (diese Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Ergebnisse aus unmittelbar benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen (20-m-Ausschnitt in Richtung 060°).

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Abbildung 6: L1260-ORE-003 Ausgewählte Highlights der Untertage-Bohrproben aus den Raster-Ergänzungsbohrungen in der Lowhee-Zone (diese Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Ergebnisse aus unmittelbar benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen (20-m-Ausschnitt in Richtung 073°).

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Abbildung 7: L1290-ORE-000 - Ausgewählte Highlights der Untertage-Bohrproben aus der Lowhee-Zone (diese Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Ergebnisse aus unmittelbar benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen (20-m-Ausschnitt in Richtung 017°).

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Abbildung 8: Ausgewählte Highlights der Untertage-Bohrproben aus der Infill-Bohrung L1290-ORE-000 in der Lowhee-Zone (diese Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Ergebnisse aus unmittelbar benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen (20-m-Ausschnitt in Richtung 025°).

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Abbildung 9: L1260-ORE-002 Ausgewählte Highlights der Untertage-Bohrproben aus der Infill- und Near-Mine-Exploration in der Lowhee-Zone (diese Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Ergebnisse aus unmittelbar benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen (20-m-Ausschnitt in Richtung 051°).

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Tabelle1 : Längengewichtete Analyse-Komposite und Einzelproben >= 1,8 g/t für die Untertage-Diamantbohrungen in der Lowhee-Zone.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Geschätzte tatsächliche

Mächtigkeit

(m)

BMU-25-167 14,8 15,8 1 2,11 0,89

Einschließlich 14,8 15,3 0,5 3,23

49,4 50,4 1 2,23 0,77

Einschließlich 49,4 49,9 0,5 3,84

BMU-25-170 4 4,5 0,5 10,57 0,43

13,55 14,55 1 4,00 0,82

Einschließlich 14,05 14,55 0,5 7,86

41,5 42 0,5 5,45 0,43

58,5 59,5 1 2,84 0,91

Einschließlich 58,5 59 0,5 5,40

80,5 82 1,5 3,18 1,36

Einschließlich 80,5 81,5 1 4,69

BMU-25-173 17 17,5 0,5 2,53 0,43

BMU-25-176 3 3,55 0,55 2,46 0,28

27,9 29,4 1,5 44,68 1,36

Einschließlich 28,4 28,9 0,5 133,62

BMU-25-179 81,7 89 7,3 3,28 6,96

Einschließlich 84,85 85,8 0,95 12,73

und 85,8 86,7 0,9 9,68

90,5 92,4 1,9 2,01 1,87

Einschließlich 90,5 91 0,5 7,02

BMU-26-001 44,7 46,2 1,5 1,86 1,36

Einschließlich 45,2 45,7 0,5 4,78

BMU-26-002 31,7 34,2 2,5 7,08 2,27

Einschließlich 32,2 32,7 0,5 32,31

und 33,2 33,7 0,5 2,30

48,2 50,3 2,1 10,09 1,90

Einschließlich 48,9 49,8 0,9 23,31

65,8 68,1 2,3 9,52 2,08

Einschließlich 65,8 66,4 0,6 5,02

und 66,4 67,1 0,7 26,38

74 78,7 4,7 1,96 4,26

Einschließlich 78,2 78,7 0,5 16,64

BMU-26-003 1,5 3,1 1,6 2,47 1,45

Einschließlich 2 2,6 0,6 6,09

35,5 39 3,5 2,12 3,45

Einschließlich 35,5 36 0,5 12,60

73,35 75,85 2,5 7,30 2,46

Einschließlich 73,85 74,6 0,75 5,39

und 74,6 75,35 0,75 18,36

BMU-26-004 58,5 59 0,5 3,11 0,41

66,5 67 0,5 2,85 0,43

BMU-26-005 1 3,25 2,25 4,70 1,59

Einschließlich 1 1,5 0,5 12,10

und 2,75 3,25 0,5 8,91

14 16 2 5,28 1,41

Einschließlich 14 15 1 10,40

17,5 18,5 1 12,24 0,77

Einschließlich 18 18,5 0,5 23,47

30,9 31,9 1 7,13 0,82

Einschließlich 30,9 31,4 0,5 14,12

37 38 1 2,34 0,71

Einschließlich 37,5 38 0,5 4,52

40 41,5 1,5 4,13 0,86

Einschließlich 40 40,5 0,5 10,91

58 64 6 2,10 4,12

Einschließlich 62 62,5 0,5 10,88

und 62,5 63 0,5 10,99

76,25 78,8 2,55 5,92 1,18

Einschließlich 76,75 77,25 0,5 23,10

und 78,3 78,8 0,5 6,86

80,05 81,1 1,05 4,98 0,60

Einschließlich 80,05 80,55 0,5 7,50

und 80,55 81,1 0,55 2,68

90 91 1 2,18 0,64

Einschließlich 90 90,5 0,5 4,22

104,5 105 0,5 2,97 0,32

117,05 119,05 2 6,06 1,15

Einschließlich 117,55 118,05 0,5 4,97

und 118,05 118,55 0,5 17,27

128 129 1 1,96 0,71

137,4 138 0,6 9,22 0,42

BMU-26-006 2,95 3,95 1 12,53 0,71

Einschließlich 3,45 3,95 0,5 24,91

33,9 35,9 2 3,79 1,64

Einschließlich 34,9 35,4 0,5 11,52

und 35,4 35,9 0,5 2,63

43,35 46 2,65 18,59 1,70

Einschließlich 43,85 44,85 1 48,93

55,85 56,35 0,5 2,28 0,32

BMU-26-007 Keine signifikanten Assays

BMU-26-008 5,5 6 0,5 2,74 0,41

11,9 12,4 0,5 1,90 0,41

23 23,5 0,5 4,72 0,38

25 25,5 0,5 3,09 0,50

29 29,5 0,5 3,04 0,50

79,7 82,2 2,5 21,84 1,92

Einschließlich 79,7 80,2 0,5 91,30

und 80,2 80,7 0,5 2,66

und 80,7 81,2 0,5 5,97

und 81,2 81,7 0,5 6,79

und 81,7 82,2 0,5 2,47

98,1 99,1 1 4,33 0,64

Einschließlich 98,1 98,6 0,5 2,79

und 98,6 99,1 0,5 5,87

BMU-26-009 Keine signifikanten Assays

BMU-26-010 47,5 52,45 4,95 1,88 4,39

Einschließlich 47,5 48 0,5 6,10

und 48,5 49 0,5 7,42

und 51,45 51,95 0,5 2,77

63,45 65,6 2,15 2,53 2,08

Einschließlich 63,45 64 0,55 8,41

69 69,5 0,5 2,58 0,43

111,95 115 3,05 2,10 2,87

Einschließlich 111,95 112,5 0,55 8,80

BMU-26-011 31,9 32,4 0,5 16,65 0,41

35 36 1 2,61 0,91

Einschließlich 35 35,5 0,5 3,61

37,5 38 0,5 4,43 0,50

49 52 3 5,81 2,82

Einschließlich 49 49,5 0,5 8,54

und 51 51,5 0,5 24,00

55,2 55,7 0,5 7,31 0,45

66,45 69 2,55 6,93 2,02

Einschließlich 66,45 66,95 0,5 30,60

und 66,95 67,45 0,5 4,21

73 73,5 0,5 2,29 0,45

79 79,5 0,5 2,33 0,41

BMU-26-012 15,5 16 0,5 3,66 0,38

BMU-26-013 46 46,5 0,5 2,45 0,38

62 66,5 4,5 3,09 4,03

Einschließlich 63,25 63,75 0,5 2,15

und 63,75 64,25 0,5 6,20

und 64,25 64,75 0,5 17,14

68 71,5 3,5 2,05 3,29

Einschließlich 70,5 71 0,5 12,14

73,75 74,25 0,5 91,99 0,45

BMU-26-014 2 2,5 0,5 8,09 0,41

4,5 5 0,5 3,22 0,49

35 39,2 4,2 4,24 3,22

Einschließlich 35 35,5 0,5 2,42

und 37 37,7 0,7 22,40

51 52,15 1,15 4,98 1,00

Einschließlich 51 51,4 0,4 9,32

und 51,4 51,8 0,4 2,21

und 51,8 52,15 0,35 3,20

59,8 60,3 0,5 9,92 0,41

61,8 62,3 0,5 8,69 0,45

65,1 66,3 1,2 10,35 1,09

Einschließlich 65,8 66,3 0,5 24,70

76,7 78,2 1,5 2,17 1,30

Einschließlich 76,7 77,2 0,5 5,16

86,5 87 0,5 6,19 0,47

92 95 3 1,94 2,66

Einschließlich 93,6 94,5 0,9 5,52

BMU-26-015 4 4,5 0,5 3,37 0,49

13,75 14,75 1 2,87 0,82

Einschließlich 13,75 14,25 0,5 5,47

82 82,5 0,5 5,39 0,43

BMU-26-016 39 39,5 0,5 2,67 0,47

44,6 47,6 3 1,90 2,86

Einschließlich 45,1 45,6 0,5 10,11

65,5 71,3 5,8 3,11 5,65

Einschließlich 66,5 67 0,5 3,53

und 67 67,5 0,5 2,64

und 69,1 69,6 0,5 12,06

und 70,2 70,7 0,5 15,87

86 86,5 0,5 2,78 0,43

88,8 89,3 0,5 1,92 0,43

92,9 93,4 0,5 2,23 0,47

BMU-26-017 4,7 5,3 0,6 4,98 0,58

40,1 40,6 0,5 6,76 0,32

51 51,5 0,5 2,23 0,47

67,5 68 0,5 3,21 0,50

88 94 6 3,40 4,24

Einschließlich 89,15 89,8 0,65 26,50

BMU-26-018 27,5 32,35 4,85 4,39 4,40

Einschließlich 29,6 30,35 0,75 25,33

34,9 35,4 0,5 3,08 0,47

49,1 50,6 1,5 1,81 1,36

Einschließlich 49,6 50,1 0,5 4,72

74,25 75,75 1,5 2,19 1,30

Einschließlich 75,25 75,75 0,5 6,32

BMU-26-019 14,2 14,7 0,5 24,53 0,48

21,2 21,7 0,5 19,65 0,47

42,5 47,2 4,7 3,71 4,17

Einschließlich 43 43,5 0,5 11,11

und 44 44,5 0,5 9,14

und 44,5 45 0,5 7,40

und 45 45,5 0,5 2,85

und 46,6 47,2 0,6 2,63

70,4 70,9 0,5 5,95 0,47

BMU-26-020 45,5 46,1 0,6 3,47 0,56

BMU-26-021 1,95 2,45 0,5 3,04 0,50

27,7 28,2 0,5 4,33 0,50

32,45 32,95 0,5 6,50 0,43

38 38,5 0,5 2,44 0,50

70,2 70,7 0,5 2,75 0,48

BMU-26-022 14 14,5 0,5 46,37 0,45

62,1 63,1 1 2,17 0,92

Einschließlich 62,6 63,1 0,5 3,09

BMU-26-023 47,7 48,2 0,5 1,89 0,47

51,7 52,2 0,5 2,51 0,47

BMU-26-024 10,5 14,5 4 3,16 3,86

Einschließlich 11,55 12,15 0,6 19,60

96 97,7 1,7 2,92 1,60

Einschließlich 97,1 97,7 0,6 8,02

99,5 100 0,5 2,02 0,47

BMU-26-025 14,5 15 0,5 22,27 0,49

43 47,5 4,5 2,25 4,33

Einschließlich 43 43,5 0,5 5,52

und 45,5 46 0,5 8,60

und 46 46,5 0,5 4,24

49,75 51,75 2 2,89 1,93

Einschließlich 49,75 50,25 0,5 5,78

und 51,25 51,75 0,5 5,69

63 67,5 4,5 1,80 3,99

Einschließlich 63,5 64 0,5 4,49

und 66,5 67 0,5 8,63

BMU-26-026 1,2 2,2 1 2,20 1,00

Einschließlich 1,2 1,7 0,5 4,17

40 40,5 0,5 3,08 0,38

54,05 55,7 1,65 4,67 1,55

Einschließlich 54,55 55,2 0,65 11,08

60 63,9 3,9 2,16 3,66

Einschließlich 62,4 63,4 1 3,08

und 63,4 63,9 0,5 9,10

BMU-26-027 2,45 3,2 0,75 10,30 0,68

97,5 98,1 0,6 5,07 0,56

104,9 105,4 0,5 3,17 0,45

109,6 111,8 2,2 2,34 1,91

Einschließlich 109,6 110,1 0,5 5,28

und 110,8 111,3 0,5 4,47

BMU-26-028 3,2 5,6 2,4 9,40 1,77

Einschließlich 4,9 5,6 0,7 30,77

15,2 15,7 0,5 7,48 0,47

22 24 2 5,86 1,73

Einschließlich 23 23,5 0,5 19,10

und 23,5 24 0,5 3,98

45,5 46 0,5 2,16 0,43

59 59,5 0,5 3,20 0,43

64 66 2 3,84 1,64

Einschließlich 64 64,5 0,5 11,15

und 65 65,5 0,5 4,06

69,5 70 0,5 2,83 0,41

BMU-26-029 1,6 3,1 1,5 1,83 1,23

Einschließlich 2,1 2,6 0,5 4,70

33,4 33,9 0,5 2,02 0,35

39,6 41,3 1,7 4,17 1,39

Einschließlich 39,6 40,3 0,7 2,19

und 40,8 41,3 0,5 11,02

BMU-26-030 54,85 55,35 0,5 1,96 0,35

BMU-26-031 4,2 6,55 2,35 5,65 0,80

Einschließlich 5,5 6 0,5 24,39

18,85 20,35 1,5 3,00 1,15

Einschließlich 19,35 19,85 0,5 7,01

23,1 26,4 3,3 2,65 2,86

Einschließlich 23,1 23,6 0,5 4,89

und 24,5 25 0,5 11,61

55 55,5 0,5 3,99 0,43

63,3 68,2 4,9 11,21 4,09

Einschließlich 63,3 64 0,7 17,57

und 65 65,7 0,7 58,19

70,2 72,7 2,5 1,84 2,05

Einschließlich 71,2 71,7 0,5 3,73

und 72,2 72,7 0,5 4,85

79,1 82,5 3,4 4,29 2,40

Einschließlich 79,1 79,6 0,5 8,30

und 80,6 81,25 0,65 14,69

BMU-26-032 36,5 37,5 1 1,87 0,94

Einschließlich 36,5 37 0,5 2,05

BMU-26-033 40,5 41 0,5 2,39 0,43

BMU-26-034 50 52 2 31,64 1,73

Einschließlich 50,5 51 0,5 125,24

BMU-26-035 10,5 11 0,5 2,01 0,48

48,5 49,5 1 2,53 0,94

Einschließlich 48,5 49 0,5 4,64

BMU-26-036 5,5 6 0,5 3,61 0,45

45 46,5 1,5 2,68 1,30

Einschließlich 45,5 46 0,5 7,63

60,5 62 1,5 2,14 1,50

Einschließlich 61 61,5 0,5 5,40

63,5 64,7 1,2 1,82 0,95

Einschließlich 63,5 64 0,5 2,86

87,5 93 5,5 1,85 5,08

Einschließlich 87,5 88 0,5 3,00

und 89,15 89,9 0,75 6,01

und 92,35 93 0,65 4,19

102,5 104 1,5 2,37 1,41

Einschließlich 102,5 103 0,5 5,79

105 106,5 1,5 2,95 1,41

Einschließlich 105 105,5 0,5 4,76

und 105,5 106 0,5 3,86

BMU-26-037 64,5 65 0,5 5,26 0,45

66,5 67 0,5 15,57 0,47

85 91,05 6,05 4,76 5,69

Einschließlich 87 87,5 0,5 4,02

und 88 88,5 0,5 6,13

und 88,5 89 0,5 44,79

92 95 3 4,39 2,12

Einschließlich 93,5 94,45 0,95 13,13

98,55 99,4 0,85 2,97 0,77

BMU-26-038 32,5 34,5 2 2,36 1,69

Einschließlich 32,5 33 0,5 8,33

46,4 46,9 0,5 1,86 0,47

54,8 55,8 1 10,33 0,97

Einschließlich 54,8 55,3 0,5 17,57

und 55,3 55,8 0,5 3,09

85,9 90 4,1 3,28 3,87

Einschließlich 87,4 87,9 0,5 22,07

BMU-26-039 13 14,5 1,5 3,12 1,49

Einschließlich 14 14,5 0,5 7,43

39,65 42 2,35 6,58 2,31

Einschließlich 39,65 40,15 0,5 21,76

und 40,15 40,65 0,5 8,54

43 45 2 2,54 1,97

Einschließlich 44,5 45 0,5 9,77

64 65 1 4,63 0,82

Einschließlich 64,5 65 0,5 8,87

72,55 73,55 1 9,28 0,74

Einschließlich 73,05 73,55 0,5 18,45

78,9 79,4 0,5 2,73 0,38

86,9 87,4 0,5 2,38 0,38

BMU-26-040 0 0,5 0,5 3,20 0,47

13,8 14,3 0,5 3,81 0,47

40 46,5 6,5 2,01 6,14

Einschließlich 40,5 41 0,5 2,30

und 41 41,5 0,5 3,43

und 41,5 42 0,5 12,82

und 45,5 46 0,5 3,70

65,4 65,9 0,5 2,20 0,45

BMU-26-041 Keine signifikanten Assays

BMU-26-042 3,8 5,1 1,3 1,88 1,00

Einschließlich 4,5 5,1 0,6 3,39

16,75 17,25 0,5 1,85 0,38

69,3 71,2 1,9 1,82 1,56

Einschließlich 70,7 71,2 0,5 5,67

74 76,6 2,6 2,97 2,19

Einschließlich 74,5 75 0,5 4,17

und 75,6 76,1 0,5 9,43

BMU-26-043 Keine signifikanten Assays

BMU-26-044 56 58 2 6,57 1,53

Einschließlich 56,5 57 0,5 25,36

BMU-26-046 20 20,5 0,5 1,98 0,38

44,75 45,25 0,5 3,57 0,47

46,25 47,75 1,5 1,86 1,27

Einschließlich 46,25 46,75 0,5 4,67

57,5 58 0,5 2,20 0,38

BMU-26-049 43,95 46 2,05 8,96 1,63

Einschließlich 44,45 44,95 0,5 30,06

und 44,95 45,45 0,5 6,30

BMU-26-052 42,4 44,15 1,75 10,26 1,59

Einschließlich 42,9 43,65 0,75 20,54

und 43,65 44,15 0,5 4,09

BMU-26-055 2,5 3 0,5 7,29 0,35

36 37,5 1,5 2,19 1,15

Einschließlich 36,5 37 0,5 5,66

41,3 43,8 2,5 25,78 2,38

Einschließlich 41,8 42,8 1 12,51

und 42,8 43,3 0,5 103,47

55,25 57,5 2,25 6,11 2,11

Einschließlich 55,25 55,75 0,5 9,88

und 56,75 57,5 0,75 11,41

59,6 62,55 2,95 2,84 2,77

Einschließlich 61,1 61,65 0,55 13,04

BMU-26-058 59,5 60,8 1,3 2,80 1,18

Einschließlich 59,5 60 0,5 4,27

und 60 60,8 0,8 1,89

BMU-26-061 Keine signifikanten Untersuchungsergebnisse

Tabelle 2: Standorte der unterirdischen DD-Kragen, Bohrlochausrichtungen und maximale Tiefen. Negative Neigungen zeigen nach unten.

Bohrloch-ID Standort der Mine Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe Neigung Azimut Tiefe

(UTM z12N) (UTM z 12N) (m) (m)

BMU-25-167 L1260-ORE-003-DBY-013 596440,667 5882727,084 1264,922 35 137 117

BMU-25-170 L1260-ORE-003-DBY-013 596440.802 5882727.027 1264.291 25 137 105

BMU-25-173 L1260-ORE-003-DBY-013 596440,66 5882727,032 1263,529 15 137 99

BMU-25-176 L1260-ORE-003-DBY-013 596440.812 5882726.873 1262,956 5 137 99

BMU-25-179 L1260-ORE-003-DBY-013 596440,699 5882727,017 1262,574 -5 137 102

BMU-26-001 L1260-ORE-003-DBY-013 596440.714 5882727,075 1262,279 -15 137 84

BMU-26-002 L1260-ORE-003-DBY-013 596440,754 5882727,063 1261,746 -25 137 87

BMU-26-003 L1260-ORE-003-DBY-013 596440.777 5882727.016 1261,3 -35 137 96

BMU-26-004 L1290-ORE-000 596488,88 5882889,094 1291,795 33 288 125

BMU-26-005 L1260-ORE-002 596554.802 5882795.203 1261,637 45 137 138

BMU-26-006 L1260-ORE-003-DBY-013 596440,392 5882727.397 1260.969 -45 137 111

BMU-26-007 L1290-ORE-000 596488.713 5882889,197 1291,557 28 288 120

BMU-26-008 L1260-ORE-002 596554,834 5882795.201 1260.942 35 137 117

BMU-26-009 L1260-ORE-003-DBY-013 596440,323 5882726,661 1264,825 35 148 123

BMU-26-010 L1290-ORE-000 596488.786 5882889,128 1291,264 22 288 117

BMU-26-011 L1260-ORE-002 596554,76 5882795,183 1260,473 25 137 105

BMU-26-012 L1260-ORE-003-DBY-013 596440.504 5882726.526 1264,199 25 148 111

BMU-26-013 L1290-ORE-000 596488.721 5882889,189 1290,955 16 288 105

BMU-26-014 L1260-ORE-002 596554,95 5882795.104 1259,779 15 137 102

BMU-26-015 L1260-ORE-003-DBY-013 596440,553 5882726.416 1263,795 15 148 102

BMU-26-016 L1290-ORE-000 596488,578 5882889,235 1290,552 10 288 105,4

BMU-26-017 L1260-ORE-002 596555.101 5882795 1258,765 -5 137 96

BMU-26-018 L1260-ORE-003-DBY-013 596440,564 5882726,392 1263,097 5 148 87

BMU-26-019 L1290-ORE-000 596488,462 5882889,317 1290,282 3 288 90

BMU-26-020 L1260-ORE-003-DBY-013 596440.478 5882726,537 1262,567 -5 148 87,2

BMU-26-021 L1260-ORE-002 596555,086 5882795.087 1258,291 -15 137 99,3

BMU-26-022 L1290-ORE-000 596488,243 5882889,355 1289,961 -4 288 84

BMU-26-023 L1260-ORE-003-DBY-013 596440.504 5882726,495 1262,255 -15 148 90,2

BMU-26-024 L1260-ORE-002 596555,074 5882795,187 1257,876 -25 137 105,3

BMU-26-025 L1290-ORE-000 596488,511 5882889,253 1289,607 -16 288 76,5

BMU-26-026 L1260-ORE-003-DBY-013 596440,349 5882726,668 1261,96 -25 148 96

BMU-26-027 L1260-ORE-002 596555.006 5882795.284 1257,568 -35 137 117,3

BMU-26-028 L1290-ORE-000 596488,36 5882889,291 1289,247 -27 288 79,5

BMU-26-029 L1260-ORE-003-DBY-013 596440,35 5882726,533 1261,577 -35 148 104,9

BMU-26-030 L1260-ORE-002 596554,952 5882795,513 1257,503 -45 137 135,1

BMU-26-031 L1290-ORE-000 596488,513 5882889,25 1288,896 -38 288 82,5

BMU-26-032 L1260-ORE-003-DBY-013 596440,443 5882726,579 1261,192 -45 148 120,05

BMU-26-033 L1290-ORE-000 596489,052 5882889,305 1291,855 33 295 121,5

BMU-26-034 L1290-ORE-000 596489,035 5882889,3 1291,52 28 295 118,5

BMU-26-035 L1290-ORE-000 596488,946 5882889,367 1291,212 22 295 117

BMU-26-036 L1290-ORE-000 596488.915 5882889.401 1290.933 16 295 108

BMU-26-037 L1290-ORE-000 596488,765 5882889,295 1290,633 10 295 103,9

BMU-26-038 L1290-ORE-000 596488,897 5882889,482 1290,252 3 295 91,9

BMU-26-039 L1290-ORE-000 596488,63 5882889,607 1289,969 -4 295 87,4

BMU-26-040 L1290-ORE-000 596488,793 5882889,502 1289,5 -16 295 78,4

BMU-26-041 L1290-ORE-000 596488,716 5882889,586 1289,204 -27 295 81,2

BMU-26-042 L1290-ORE-000 596488,723 5882889,578 1288,881 -38 295 87,2

BMU-26-043 L1260-ORE-003-DBY-013 596439,884 5882725,792 1264,875 35 162 119,9

BMU-26-044 L1260-ORE-003-DBY-013 596439,995 5882725,451 1264,639 25 162 108

BMU-26-046 L1260-ORE-003-DBY-013 596440,054 5882725.434 1263,698 15 162 99,3

BMU-26-049 L1260-ORE-003-DBY-013 596439,882 5882725,752 1263,024 5 162 96

BMU-26-052 L1260-ORE-003-DBY-013 596439,997 5882725,694 1262.501 -5 162 96,3

BMU-26-055 L1260-ORE-003-DBY-013 596440.021 5882725.703 1262,192 -15 162 99,1

BMU-26-058 L1260-ORE-003-DBY-013 596439,965 5882725,858 1261,959 -25 162 105,3

BMU-26-061 L1260-ORE-003-DBY-013 596439,991 5882725.801 1261,52 -35 162 114,2

ÜBER DIE LOWHEE-ZONE

Von 2017 bis 2018 wurden auf dem Barkerville Mountain geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen durchgeführt, wobei die Lowhee-Zone als vorrangiges Bohrziel identifiziert wurde. Von 2019 bis 2022 wurden insgesamt 167 Oberflächenbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 54.494,5 m fertiggestellt.

Der Zugang zur Lowhee-Zone erfolgt über den Cow-Stollen an der nordwestlichen Flanke des Barkerville Mountain ( Abbildung 1 und Abbildung 2 ). Der Bau des Cow-Stollens wurde im 4. Quartal 2024 abgeschlossen, und die Erschließung der unterirdischen Rampe in die Lowhee-Zone begann im 1. Quartal 2025. Die Schätzung der wahrscheinlichen Mineralreserven für die Lowhee-Zone umfasst 104.491 Unzen enthaltenes Au (923.162 Tonnen mit einem Gehalt von 3,52 g/t Au) und entspricht etwa 5 % des gesamten enthaltenen Goldes in den geschätzten wahrscheinlichen Mineralreserven des Cariboo-Goldprojekts.

ÜBER DAS CARIBOO-GOLD-PROJEKT

Das Cariboo-Goldprojekt ist ein genehmigtes Projekt im Machbarkeitsstadium, das zu 100 % im Besitz des Unternehmens ist und sich im historischen Bergbaugebiet Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia, Kanada, befindet. Das rund 186.740 Hektar große Landpaket des Unternehmens umfasst 443 Bergbaurechte und erstreckt sich über eine Streichlänge von etwa 83 Kilometern mit vielversprechenden Explorationszielen, die sich von Nordwesten nach Südosten erstrecken. Ende 2024 erhielt das Projekt die Genehmigungen gemäß dem Bergbaugesetz (Mines Act) und dem Umweltmanagementgesetz (Environmental Management Act) von British Columbia, was den erfolgreichen Abschluss des Genehmigungsverfahrens für die wichtigsten Zulassungen markiert und den baureifen Status des Projekts festigt.

Das Cariboo-Goldprojekt beherbergt wahrscheinliche Mineralreserven von 2,071 Millionen Unzen enthaltenem Au (17.815 kt mit einem Gehalt von 3,62 g/t Au); gemessene Mineralressourcen von 8.000 Unzen enthaltenem Au (47 kt mit einem Gehalt von 5,06 g/t Au); angezeigte Mineralressourcen von 1,604 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.332 kt mit einem Gehalt von 2,88 g/t Au) sowie abgeleitete Mineralressourcen von 1,864 Millionen Unzen enthaltenem Gold (18.774 kt mit einem Gehalt von 3,09 g/t Au). Die Mineralressourcen werden ohne die Mineralreserven ausgewiesen.

Technische Berichte

Wissenschaftliche und technische Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie 2025 für das Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Feasibility Study for the Cariboo Gold Project, District of Wells, British Columbia, Canada vom 11. Juni 2025 (mit Stichtag 25. April 2025) (der Cariboo-Fachbericht).

Damit die Leser die Informationen im Cariboo-Technischen Bericht vollständig verstehen können, sollte der vollständige Text des Cariboo-Technischen Berichts in seiner Gesamtheit herangezogen werden, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Einschränkungen, Begrenzungen und Methoden. Der Cariboo-Technische Bericht ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Der Cariboo-Technikbericht wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration bei Osisko Development, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasst die Überprüfung von Kernfotos sowie eine dreidimensionale Überprüfung der protokollierten Bohrlochdaten und Untersuchungsergebnisse in Übereinstimmung mit den Standardarbeitsanweisungen des Unternehmens.

Qualitätssicherung (QA) - Qualitätskontrolle (QC)

Für alle in den Protokollierungsanlagen fertiggestellten HQ-Kernbohrungen zur Definitionsverdichtung wurden Ganzkernproben entnommen, nachdem täglich QAQC-Prüfungen auf Protokollierungs- und Probenahmefehler durchgeführt worden waren. Qualitätskontrollproben (QC) werden in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom eingefügt, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien, die allen Probensendungen beiliegen, um die Laborleistung zu überwachen. Die Proben werden verpackt, etikettiert und mit nummerierten Sicherheitsetiketten versiegelt.

Die Proben werden vom Spediteur von den Aufbereitungsanlagen direkt zur MSALABS-Analyselabor in Prince George, B.C., Kanada, zur Vorbereitung und Analyse transportiert. Die MSALABS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Intervallen mit etablierten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird getrocknet, zerkleinert und auf versiegelte Behälter aufgeteilt. Die Goldanalyse erfolgt mittels Gammastrahlenanalyse unter Verwendung des Chrysos PhotonAssay (PA1408X). Die Proben werden mit Gammastrahlen bestrahlt, und das resultierende Signal wird an die Detektoren gesendet.

Die HQ-Bohrkernproben aus der Infill-Exploration in der Nähe der Mine werden vor Ort geschnitten und zur Aufbereitung und Analyse an die Analyselabor von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Intervallen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert, und 250 Gramm werden pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt mittels 50-Gramm-Feuerprobe mit Atom -Absorption (AAS) als Abschluss, mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit Goldgehalten über 100 ppm werden mittels einer 1.000-Gramm-Feuerprobe mit Siebmetallanalyse erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird zudem mittels eines 48-Element-Geochemiepakets durch eine 4-Säuren-Aufschlussmethode analysiert, gefolgt von induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS).

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Goldentwicklungsunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Bezirksebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Entwicklung seines Flaggschiffprojekts, des vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekts im Zentrum von British Columbia (Kanada), zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Abbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbauaktiva in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und den Ausbau der Mineralvorkommen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail:prabenok@osiskodev.com

Tel.: + 1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung) (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie könnte, wird, würde, könnte, erwarten, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Begriffe, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Vorbehalte oder Aussagen in Bezug auf: den Nutzen und die Bedeutung der Ergebnisse für ein detaillierteres Verständnis der räumlichen Steuerungsfaktoren und der lokalen Variabilität innerhalb der Lowhee-Zone sowie deren Eignung und Bedeutung für die Bereitstellung positiver Hinweise (falls vorhanden) auf Potenzial in der Nähe der Mine; die Ergebnisse, den Zeitplan, den Nutzen und die Bedeutung des Infill-Bohrprogramms sowie dessen Auswirkungen auf das lokalisierte Blockmodell und/oder zukünftige Abbauplanungen und deren Abfolge (falls vorhanden); die engeren Abstände bei den Infill-Bohrungen, die ein besseres Verständnis der räumlichen Geometrien der Aderkorridore und der lokalen Variabilität innerhalb von Lowhee ermöglichen; die Fähigkeit der Ergebnisse (falls vorhanden), zur Verfeinerung der Anforderungen an Infill-Bohrungen, der Produktionsentwürfe und der Abfolge im Lowhee-Vorkommen beizutragen; die Bedeutung fortgesetzter Bohrungen in wenig erkundeten Zonen; die Interpretation und Genauigkeit der Abschnitte, die auf mögliche Erweiterungen der Aderkorridore hindeuten, mit Potenzial für die Umwandlung von Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung; die Interpretation und Genauigkeit von Assay-Kompositen, die eine gewisse räumliche Korrelation mit den modellierten Reserven-Stollen aufweisen, wobei Abschnitte außerhalb dieser Bereiche auf ein Potenzial für die Umwandlung von Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hindeuten; das Explorationspotenzial in der Lowhee-Zone und bei Zielen außerhalb der derzeit definierten Mineralreserven und/oder Mineralressourcen; die Übereinstimmung der Ergebnisse mit den modellierten Reserven-Stollen (falls vorhanden); die Interpretation und Genauigkeit der räumlichen Geometrien, der geologischen Struktur und der Modellierung lokaler Variabilität sowie der Annahmen hinsichtlich potenzieller Reserven- oder Ressourcenrevisionen (falls vorhanden); die Fähigkeit und der Zeitplan (falls überhaupt) zur Durchführung des geplanten Remodellierungs- und Mineralressourcenberechnungsprozesses; die Bedeutung der Auswirkungen (falls vorhanden) auf ein aktualisiertes lokales Blockmodell und etwaige potenzielle Anpassungen an geplanten Reservenabbaukammern; die Eignung von Schätzungsergebnissen (falls vorhanden) zur Untermauerung der Hinzufügung neuer geplanter Reservenabbaukammern; die Ergebnisse (falls vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten und die Fähigkeit des Unternehmens, Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu definieren und zu erweitern; die Eignung und der Nutzen von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen) für die Ressourcenmodellierung, die Minenplanung, die Verfahren und Parameter zur Gestaltung von Produktionsstollen, die Verfeinerung der Anforderungen an Infill-Bohrungen sowie die angemessenen Bohrabstände für zukünftige Infill-Bohrungen (falls überhaupt); Annahmen, Einschränkungen und Parameter, die dem Cariboo-Technischen Bericht zugrunde liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Mineralressourcen, Mineralreserven, das Produktionsprofil, die Minenplanung und die Projektwirtschaftlichkeit); die Ergebnisse des Cariboo-Technikberichts als Indikator für die Qualität und Robustheit des Cariboo-Goldprojekts sowie andere Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden; die Fähigkeit des Unternehmens, die im Cariboo-Technikbericht dargelegten Schätzungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zu erreichen (falls überhaupt); die Umwandlung der Mineralressourcenkategorie; die zukünftige Erschließung und den Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; die Verwendbarkeit und Aussagekraft historischer Daten und der , einschließlich der Bedeutung des Gebiets, in dem sich ehemals produzierende Minen befanden; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen und Probenahmen), Mineralisierungen genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens und im Rahmen der erwarteten Kosten zu erreichen (sofern überhaupt); die Fähigkeit, sich an Veränderungen der Goldpreise, Kostenschätzungen sowie Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Strategie und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Cariboo-Goldprojekt sowie seine anderen Projekte; die Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte hinsichtlich der Genehmigung des Cariboo-Goldprojekts; das Explorationspotenzial und die Prospektivität (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften; den weiterhin definierten und verständlichen regulatorischen Rahmen sowie andere Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Behörden, Kapitalmarktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen für die geplante Exploration und Erschließung auf den Liegenschaften des Unternehmens zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; Risiken im Zusammenhang mit geologischer Modellierung und Ressourcenschätzung; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Gefahrenabwehr; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Erreichung von Zielen gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

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