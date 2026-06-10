IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold bohrt 36,6 m mit 4,0 g/t Au und 1,0 % Sb

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold bohrt 36,6 m mit 4,0 g/t Au und 1,0 % Sb

10. Juni 2026 - Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ - gibt die Ergebnisse von sieben Bohrlöchern aus den Prospektionsgebieten Apollo und Apollo East im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 5). Zu den besten Ergebnissen zählte 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 700,0 m in Bohrloch SDDSC202. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird für alle gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 55 % bis 75 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

Vier wichtige Erkenntnisse:

1. Bester neuer Durchschnitt von 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 700,0 m in SDDSC202, mit hochgradigen Untersuchungsergebnissen von bis zu 493 g/t Au und 29,1 % Sb, wobei zwei zuvor nicht modellierte hochgradige Zonen die Aderstruktur von Apollo East ergänzen.

2. SDDSC214W1 lieferte die bislang östlichste Mineralisierung, die innerhalb des Hauptbohrgebiets identifiziert wurde (Abbildung 3), und erweiterte Apollo East um weitere 20 m nach Osten mit Abschnitten auf neuen Adersätzen, darunter 0,5 m mit 251,4 g/t AuEq (232,0 g/t Au, 8,1 % Sb) ab 605,2 m und Einzelprobenwerten von bis zu 362,0 g/t Au.

3. Die bislang flachsten Ergebnisse bei Apollo East stammen aus SDDSC217, einer ca. 97 m langen Aufwärtserweiterung, die einen starken Antimongehalt in Oberflächennähe bestätigt, mit 0,1 m @ 130,6 g/t AuEq (55,8 g/t Au, 31,3 % Sb) ab 324,9 m.

4. Die Mineralisierung dehnt sich in der Tiefe und entlang des Streichs weiter aus, wobei sieben Untersuchungsergebnisse 100 g/t Au und fünf 20 % Sb in den gemeldeten Bohrlöchern überschritten, während elf Bohrgeräte und 67 noch ausstehende Bohrlöcher das 200.000-m-Programm bis zum 1. Quartal 2027 fortsetzen.

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: Diese sieben Bohrlöcher zeigen erneut, was Sunday Creek am besten kann: das System in jede Richtung, die wir erproben, zu erweitern. SDDSC202 lieferte ein herausragendes Ergebnis von 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq und hochgradigen Probenwerten von bis zu 493 g/t Gold, während SDDSC214W1 die Mineralisierung an die östlichste Position vorangetrieben hat, die bisher auf dem Grundstück identifiziert wurde, und damit neues Terrain bei Apollo East erschließt. Ebenso wichtig sind die flachen, antimonreichen Ergebnisse von bis zu 31,3 % Sb in SDDSC217, die einen hohen Gehalt an kritischen Metallen nahe der Oberfläche bestätigen. Mit elf Bohrgeräten im Einsatz und 67 noch ausstehenden Bohrlöchern legen wir nur noch an Fahrt zu, während wir darauf hinarbeiten, das volle Ausmaß dieses außergewöhnlichen Gold-Antimon-Systems zu definieren.

Für alle, die es genau wissen wollen - Highlights:

- SDDSC202 (Apollo East) - Bohrung von Ost nach West mit Fokus auf das Prospektionsgebiet Apollo East, die 9 Adersätze und 6 hochgradige Adern durchschnitten hat, von denen 2 zuvor nicht erkannt oder modelliert worden waren.

o 0,2 m mit 58,6 g/t AuEq (34,9 g/t Au, 9,9 % Sb) ab 538,8 m

o 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 700,0 m, einschließlich:

§ 2,7 m mit 34,0 g/t AuEq (18,4 g/t Au, 6,5 % Sb) ab 703,0 m

§ 1,5 m mit 27,3 g/t AuEq (25,2 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 712,1 m

o 0,1 m mit 502,3 g/t AuEq (493,0 g/t Au, 3,9 % Sb) ab 778,1 m

o 1,3 m mit 30,6 g/t AuEq (14,9 g/t Au, 6,6 % Sb) ab 894,3 m, 50 m unterhalb von SDDSC145

o Zu den einzelnen Untersuchungsergebnissen gehörten 493,0 g/t Au, 132,0 g/t Au, 106,0 g/t Au mit 25,70 % Sb und 29,10 % Sb.

- SDDSC214 & SDDSC214W1 (Apollo) wurden von Ost nach West gebohrt und zielten auf Apollo East sowie die tieferen Abschnitte des Prospektionsgebiets Apollo ab; ein Tochterbohrloch SDDSC214W1 wurde fertiggestellt, um einen angemessenen Bohrlochabstand in Apollo Deeps zu erreichen, wobei 4 Adersätze und 3 hochgradige Adersätze durchschnitten wurden, von denen 2 zuvor nicht erkannt oder modelliert worden waren, wodurch Apollo East um 20 m nach Osten

- 0,5 m mit 251,4 g/t AuEq (232,0 g/t Au, 8,1 % Sb) ab 605,2 m

- 1,2 m mit 17,8 g/t AuEq (13,9 g/t Au, 1,7 % Sb) ab 596,3 m

- 12,1 m mit 4,0 g/t AuEq (3,5 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 634,6 m, einschließlich:

o 1,6 m mit 24,2 g/t AuEq (22,9 g/t Au, 0,5 % Sb)

- 2,2 m mit 45,0 g/t AuEq (44,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 991,9 m, einschließlich:

o 0,2 m mit 362,3 g/t AuEq (362,0 g/t Au)

- Einzelne Untersuchungsergebnisse umfassten 362,0 g/t Au, 232,0 g/t Au mit 8,11 % Sb und 207,0 g/t Au.

- SDDSC217 (Apollo East) wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf den flachen oberen Abschnitt von Apollo East ab. Diese Ergebnisse sind die bislang flachsten Ergebnisse bei Apollo East und stellen eine 100 m lange Aufwärtserweiterung dar

- 0,9 m mit 31,0 g/t AuEq (12,6 g/t Au, 7,7 % Sb) ab 312,3 m, einschließlich:

§ 0,3 m mit 84,9 g/t AuEq (33,3 g/t Au, 21,6 % Sb)

o 0,1 m mit 130,6 g/t AuEq (55,8 g/t Au, 31,3 % Sb) ab 324,9 m

- SDDSC212 (Apollo East) - Bohrung von Ost nach West, um den oberen Teil von Apollo anzusteuern und die nach oben abfallenden Erweiterungen von Apollo East zu kontrollieren. Zu den besseren Ergebnissen gehörten:

o 3,0 m mit 2,1 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 432,0 m

- SDDSC204 (Apollo Deeps) - Bohrung von Ost nach West, die auf die neigungsabwärts gerichtete Erweiterung von Apollo Deeps 50 Meter unterhalb der aktuellen Explorationszielgrenzen abzielte:

o 1,3 m mit 4,5 g/t AuEq (4,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1.095,5 m

o 4,5 m mit 1,6 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1.102,0 m

- SDDSC209 (Apollo East) - Kontrollbohrung in Süd-Nord-Richtung, östliche Seite der Goliath-Verwerfung

o Gebohrt zur Validierung der Ausrichtung und der Versätze im geologischen Modell; der Gang wurde im Bohrloch mehrmals durchschnitten, was wichtige Anhaltspunkte für den östlichen Rand des Apollo-Systems liefert.

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden sieben Bohrlöcher vorgestellt, die auf die Prospektionsgebiete Apollo und Apollo East abzielen und in Ost-West-Richtung gebohrt wurden, um hohe Schnittwinkel durch die steil einfallende Aderarchitektur zu optimieren; ein von Süden nach Norden verlaufendes Kontrollbohrloch (SDDSC209) wurde gebohrt, um geologische Kontrollen auf der Ostseite der Goliath-Verwerfung zu validieren.

In den sieben gemeldeten Bohrlöchern wurden sieben (7) Einzelanalysen mit mehr als 100 g/t Au und fünf (5) Einzelanalysen mit mehr als 20 % Sb durchschnitten, was das anhaltende Wachstum der hochgradigen Mineralisierung in Apollo zeigt, während die Exploration weiter voranschreitet und die bekannten Grenzen der Mineralisierung erweitert.

SDDSC202

SDDSC202 wurde in Ost-West-Richtung gebohrt und zielte auf das Prospektionsgebiet Apollo East ab, wobei 9 Adersätze und 6 hochgradige Adern durchschnitten wurden, von denen 2 zuvor nicht erkannt oder modelliert worden waren.

4 einzelne Proben lagen über 100 g/t Au und 3 einzelne Proben über 20 % Antimon:

- 106,0 g/t Au und 25,70 % Sb auf 0,18 m ab 704,87 m

- 132,0 g/t Au & 2,26 % Sb auf 0,18 m ab 712,67 m

- 493,0 g/t Au und 3,89 % Sb auf 0,10 m ab 778,10 m

- 102,0 g/t Au & 15,00 % Sb auf 0,13 m ab 785,64 m

- 91,5 g/t Au und 29,10 % Sb auf 0,28 m ab 704,59 m

- 81,5 g/t Au und über 0,22 m ab 894,64 m - ein 50-m-Absatz unterhalb von SDDSC145 0,5 m mit 2544,5 g/t AuEq (2541,9 g/t Au, 1,1 % Sb) ab 876,4 m 9. Dezemberth 2024)

Ausgewählte Highlights der Composites umfassen:

- 0,2 m mit 58,6 g/t AuEq (34,9 g/t Au, 9,9 % Sb) ab 538,8 m

- 1,5 m mit 8,7 g/t AuEq (7,6 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 690,6 m

- 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 700,0 m

o Einschließlich 2,7 m mit 34,0 g/t AuEq (18,4 g/t Au, 6,5 % Sb) ab 703,0 m

o Einschließlich 1,5 m mit 27,3 g/t AuEq (25,2 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 712,1 m

o Einschließlich 2,4 m mit 12,3 g/t AuEq (9,4 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 723,6 m

- 2,3 m mit 5,5 g/t AuEq (4,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 750,5 m

- 0,1 m mit 502,3 g/t AuEq (493,0 g/t Au, 3,9 % Sb) ab 778,1 m

- 1,5 m mit 12,8 g/t AuEq (9,2 g/t Au, 1,5 % Sb) ab 784,3 m

o Einschließlich 0,8 m mit 22,9 g/t AuEq (16,4 g/t Au, 2,7 % Sb) ab 785,0 m

- 2,1 m mit 11,9 g/t AuEq (5,0 g/t Au, 2,9 % Sb) ab 789,0 m

- 1,3 m mit 30,6 g/t AuEq (14,9 g/t Au, 6,6 % Sb) ab 894,3 m

o Einschließlich 0,9 m mit 42,4 g/t AuEq (20,4 g/t Au, 9,2 % Sb) ab 894,6 m

SDDSC204

SDDSC204 wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf die neigungsabwärts verlaufende Erweiterung von Apollo Deeps 50 Meter unterhalb der aktuellen Grenzen des Explorationsziels ab (Explorationsziel 3. März 2025). Dieses Bohrloch durchteufte einen verwerfungsbehafteten Block aus alteriertem Sediment und Gang, was das potenzielle Mineralisierungsfenster innerhalb des Bohrlochs einschränkte. SDDSC0204 lieferte jedoch wertvolle geologische Anhaltspunkte in der Tiefe, und zusätzliche Bohrlochstandorte werden für künftige Bohrungen bei Apollo Deeps genutzt werden, um eine effiziente Erkundung zu ermöglichen. Ausgewählte Highlights der Composite-Proben umfassen:

- 1,3 m mit 4,5 g/t AuEq (4,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1095,5 m

- 4,5 m mit 1,6 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1102,0 m

SDDSC209

SDDSC209 wurde als Kontrollbohrung auf der Ostseite der Goliath-Verwerfung von Süden nach Norden niedergebracht, um die im geologischen Modell verwendeten Ausrichtungen und Versätze zu überprüfen, und nicht, um einen primären mineralisierten Durchschnitt zu erzielen. Im Bohrloch wurde mehrfach ein Gang durchschnitten, was wichtige geologische Anhaltspunkte für den östlichen Rand des Apollo-Systems lieferte.

SDDSC212

SDDSC212 wurde von Ost nach West gebohrt, um den oberen Teil von Apollo anzusteuern und Kontrolldaten für die aufsteigenden Erweiterungen von Apollo East zu liefern. Ausgewählte Highlights der Composite-Proben umfassen:

- 3,0 m mit 2,1 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 432,0 m

SDDSC214 & SDDSC214w1

SDDSC214 wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf Apollo East sowie die tieferen Abschnitte des Apollo-Prospekts ab; ein Tochterbohrloch SDDSC214W1 wurde fertiggestellt, um einen angemessenen Bohrlochabstand in Apollo Deeps zu erreichen, wobei 4 Adersätze und 3 hochgradige Adern durchschnitten wurden, von denen 2 zuvor nicht erkannt oder modelliert worden waren, wodurch Apollo East um 20 m nach Osten erweitert wurde. Drei einzelne Untersuchungsergebnisse überstiegen 100 g/t Au:

- 232,0 g/t Au & 8,11 % Sb auf 0,47 m ab 605,18 m

- 207,0 g/t Au und 0,08 % Sb auf 0,14 m ab 992,72 m

- 362,0 g/t Au und 0,13 % Sb auf 0,18 m ab 993,97 m

Ausgewählte Highlights der Composites umfassen:

- 1,2 m mit 17,8 g/t AuEq (13,9 g/t Au, 1,7 % Sb) ab 596,3 m

o Einschließlich 0,2 m mit 87,2 g/t AuEq (71,2 g/t Au, 6,7 % Sb) ab 596,3 m

- 0,5 m mit 251,4 g/t AuEq (232,0 g/t Au, 8,1 % Sb) ab 605,2 m

- 12,1 m mit 4,0 g/t AuEq (3,5 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 634,6 m

o Einschließlich 1,6 m mit 24,2 g/t AuEq (22,9 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 634,6 m

- 2,2 m mit 45,0 g/t AuEq (44,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 991,9 m

o Einschließlich 0,5 m mit 64,5 g/t AuEq (64,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 992,3 m

o Einschließlich 0,2 m mit 362,3 g/t AuEq (362,0 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 994,0 m

SDDSC217

SDDSC217 wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf den flachen oberen Abschnitt von Apollo East ab. Diese Ergebnisse sind die bislang flachsten Ergebnisse bei Apollo East und stellen eine 100 m lange, aufwärts gerichtete Erweiterung des A157-Adersystems dar sowie SDDSC179 (0,4 m mit 14,0 g/t AuEq (12,4 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 368,3 m am 17. Dezember 2025)

Zwei einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 20 % Antimon, was den hohen Antimonvorkommen im flachen Teil des Systems verdeutlicht, darunter:

- 21,60 % Sb und 33,3 g/t Au auf 0,33 m ab 312,28 m

- 31,30 % Sb und 55,8 g/t Au auf 0,13 m ab 324,90 m

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben gehören:

- 0,9 m mit 31,0 g/t AuEq (12,6 g/t Au, 7,7 % Sb) ab 312,3 m

o Einschließlich 0,3 m mit 84,9 g/t AuEq (33,3 g/t Au, 21,6 % Sb) ab 312,3 m

- 0,1 m mit 130,6 g/t AuEq (55,8 g/t Au, 31,3 % Sb) ab 324,9 m

Ausstehende Ergebnisse und Aktuelles

Derzeit sind elf Bohrgeräte im Sunday-Creek-Projekt im Einsatz. Es stehen Ergebnisse von 67 Bohrlöchern aus, die derzeit aufbereitet und analysiert werden, darunter elf Bohrlöcher, die aktiv gebohrt werden, sowie zwei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildung 2). Das Unternehmen setzt sein laufendes 200.000-m-Bohrprogramm bis zum 1. Quartal 2027 fort.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar (ha) an erteilten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 1.392 ha Land, das den Kernbereich innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Abfolge von Adernsystemen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Muttergestein) durchschneiden. Diese Adernsysteme ähneln einer Goldenen Leiter-Struktur, bei der sich das Hauptmuttergestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, während mehrere quer verlaufende Adernsysteme, die das Gold beherbergen, die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis über 1.200 m unter der Oberfläche definiert; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 262 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 123.974,14 m aus Sunday Creek gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.972,92 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet, wobei elf weitere regionale Bohrlöcher derzeit ausgewertet werden. Insgesamt wurden von den späten 1960er Jahren bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt sechsundneunzig (96) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und achtzig (80) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertzwölf (112) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines Untergrenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m des Wirtsganges/Sediments (Sprossen der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo definiert sind, von denen etwa 650 m intensiver durch Bohrungen untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 115 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradige Randbereiche gekennzeichnet sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 2).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Der regionale Wirtsgesteinskomplex der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu einer Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der Website von SXGC verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehalt-Cutoff angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit eines Cutoffs für die Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Stelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen den Projektstandort sowie Draufsicht und Längsschnittansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben; andernfalls wird sie für die übrigen gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 55 % bis 75 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale -Breite von 2 m ausgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m ausgeschnitten wurden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek (Abbildung 5) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungshöhe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen oft hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorräten. Antimon steht ganz oben auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien rangiert bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein kritischer Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt ein führendes Gold-Antimon-Projekt im Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das 60 km nördlich von Melbourne liegt. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 96 zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au aus 129.573 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem kritischen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten stärken das Investitionspotenzial weiter, da vorläufige metallurgische Untersuchungen eine nicht-refraktäre Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Region voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

- Ende -

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

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1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

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Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

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info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die nach den Qualitätssystemen ISO 9001 und NATA arbeitet. Die Proben wurden für die Goldanalyse mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) aufbereitet und analysiert, gefolgt von der Messung des Goldgehalts in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial haben, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 die sechsthöchstgradigste Untertage-Mine weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Zugrundelegung der Produktionskosten von Costerfield für 2024, eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne und einer Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Basierend auf der jüngsten Berechnung für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Lohnveredelung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = ( / ) + 2,39 × (%) für geeignet, um sie für die anfängliche Exploration der Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek zu verwenden.

Erklärung einer nach JORC kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen in diesem Bericht basieren auf Angaben, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter Fachgeologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Bohrloch-Explorationsergebnisse, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

- 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A,

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Bekanntmachung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die Erwartungen, Annahmen und sonstigen Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie sonstige Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier berichteten Bohrlöchern SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor berichteten Bohrlöchern.

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Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit in Bohrung befindlichen sowie auf Untersuchungsergebnisse wartenden Bohrlöchern (dunkelblau).

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Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang der Linie A-B in der Ebene der Dyk-Brekzie/des alterierten Sedimentgesteins in Richtung NW (Streichrichtung 56 Grad), der mineralisierte Adernsysteme zeigt. Dargestellt sind die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählte Durchschneidungen und zuvor gemeldete Bohrlöcher. Die vertikale Ausdehnung der Adersätze ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchstichpunkten begrenzt.

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Abbildung 4: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenprobenahmen, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 2.383 m umfassenden Bohrprogramms mit 12 Bohrlöchern untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte in GDA94/MGA Zone 55.

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Abbildung 5: Lage des Sunday Creek-Projekts sowie des zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts

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Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC202 947,76 Apollo 331596,2 5867936,6 345,6 -43,4 266,9

SDDSC204 1208,3 Apollo 331615,6 5867952,4 346,5 -58,2 270,4

SDDSC209 271,58 Apollo East 331463,3 5867746,4 341,2 -30,5 34

SDDSC212 438,7 Apollo East 331464,9 5867866,4 333,2 -33,2 261,3

SDDSC214 431,6 Apollo 331615,6 5867951,1 346,94 -55,2 268,9

SDDSC214W1 1043,5 Apollo 331615,6 5867951,1 346,94 -55,2 268,9

SDDSC217 490,7 Apollo East 331481,2 5867839,5 335,4 -25 261,9

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Nei-gung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC201 321,4 Aufgehende Sonne 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC205 1211,4 Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7

SDDSC213 941,44 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6

SDDSC215 476,39 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC216A 572,36 Golden Dyke 330701,2 5867880,5 299,6 -46,1 250,6

SDDSC218 796,99 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5

SDDSC219 392,2 Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -49,2 247,8

SDDSC220 716,7 Christina 329779,1 5867552,6 286,59 -26,5 70,5

SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 285,3

SDDSC222 792,29 Apollo 331596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC222W1 1065,5 Apollo 331596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC223 435,25 Apollo East 331483 5867839,8 335,72 -33,9 262,2

SDDSC224 496,9 Golden Dyke 330700,6 5867879,9 299,62 -36,8 246,6

SDDSC225 992,82 Christina 330754,5 5867733 306,93 -52,9 284,8

SDDSC226 826,1 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC226A In Bearbeitung Rising Sun 331278,1 5867112,6 289,16 -56,8 330,4

Plan 1900

m

SDDSC226W1 603,9 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC227 412 Apollo East 331483,8 5867840,3 335,83 -36,6 266,5

SDDSC228 447,8 Golden Dyke 330700,9 5867880,2 299,48 -47,1 245,2

SDDSC229 541,8 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -48,5 266,9

SDDSC230 1129,3 Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -65,1 77

SDDSC230W1 1415 Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -65,1 77

SDDSC231 1196,4 Rising Sun 330339,6 5867858,6 277 -70,3 71,1

SDDSC232 516,5 Christina 329777,6 5867552,2 286,76 -34,1 65,7

SDDSC233 445,94 Golden Dyke 330700,8 5867880,1 299,55 -40,7 245

SDDSC234 449 Apollo East 331484,5 5867840,3 335,75 -46,1 266,1

SDDSC235 In Bearbeitung, Christina 329776,6 5867552 286,8 -44,7 63,2

Plan 1500

m

SDDSC236 650,1 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -49,4 263,6

SDDSC237 359 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 245,7

SDDSC237W1 510,47 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 299,7

SDDSC239 915,63 Golden Dyke 330753,1 5867731,5 306,9 -31 270,2

SDDSC240 In Bearbeitung, Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -58,3 73,9

Plan 1250

m

SDDSC241 418,6 Golden Dyke 330700,9 5867879,7 299,8 -39,1 243,5

SDDSC242A 370,8 Golden Dyke 330814 5867848 301 -45,7 255,1

SDDSC242AW1 600 Golden Dyke 330814 5867848 301 0 0

SDDSC243 1037,9 Apollo 331615,8 5867951,1 346,99 -59,5 269

SDDSC245 548,8 Regional 331533,7 5867845,3 341,2 -40,7 156,1

SDDSC246 760,3 Golden Dyke 330753,7 5867731,8 306,73 -39,5 274,6

SDDSC247 193,6 Golden Dyke 330772,2 5867889,6 295,73 -32,3 248,5

SDDSC248 572,5 Apollo 331291,3 5867825,7 316,38 -40,9 269,8

SDDSC249 190 Golden Dyke 330772,7 5867889,6 295,74 -36,7 245,9

SDDSC250 199,8 Golden Dyke 330772,4 5867889,9 295,7 -36,9 252,3

SDDSC251 120,4 Apollo 331532,6 5867847,5 340,85 -31,9 270,4

SDDSC251A 306,7 Apollo 331532,8 5867847,9 340,89 -31,7 273,7

SDDSC252 200 Golden Dyke 330772,7 5867889,9 295,68 -40 249,9

SDDSC253 349,4 Apollo 331595,8 5867936,9 345,63 -53,8 267,8

SDDSC253W1 In Bearbeitung, Apollo 331.595,8 5867936,9 345,63 -53,8 267,8

Plan 1050

m

SDDSC255 540 Golden Dyke 330773 5867890 295,56 -41,4 251,2

SDDSC256 In Bearbeitung, Golden Dyke 330775,7 5867890,8 295,4093 -31,2 246

Plan 450

m

SDDSC257 In Bearbeitung, Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43 263,8

Plan 830

m

SDDSC259 In Bearbeitung, Golden Dyke 330754,1 5867733,3 306,9 -43,6 273,6

Plan 830

m

SDDSC261 In Bearbeitung Apollo 331615,6 5867951 346,8 45,1 266,3

Plan 1015

m

Derzeit werden regionale Bohrlöcher verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Nei-gung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDRE016 410,45 Redcastle 302735 5927298 217 -50,3 67,7

SDDRE017 359,8 Schöne Venus 305388,6 5926618 206,62 -50,9 68,9

SDDTS009 506 Tonstall 336984,3 5870557,1 524,7 -28,3 285

SDDTS008 511,37 Tonstall 336992,9 5870558,4 524 -35 29

SDDTS010 535,79 Tonstall 336993,7 5870557,9 524,1 -37 44,4

SDDTS011 401,32 Tonstall 336992,1 5870557,3 524,1 -43 18

SDDCN002 350 Konsolen 336041 5870691 484 -37 241

SDDLV005A 420 Leviathan 334580 5870167 555,4 -31 206

SDDLV005 32,4 Leviathan 334580 5870167 555 -33 206

SDDLV006 In Bearbeitung Leviathan 334580 5870167 555,4 -47 152

Plan 570

m

SDDCN003 In Bearbeitung, Konsolen 336043,5 5870690 484,1193 -36 130

Plan 400

m

Stillgelegte Bohrlöcher, die derzeit ausgewertet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC216 131,2 Golden Dyke 330701 5867880,5 299,42 -46,3 252,5

SDDSC242 20,65 Golden Dyke 330814 5867848 301 -45,7 255,1

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte aus den Bohrlöchern SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 mit zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m, höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m ausgeschnitten. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC202 538,8 539,0 0,2 34,9 9,9 58,6

SDDSC202 690,6 692,1 1,5 7,6 0,4 8,7

SDDSC202 700,0 736,6 36,6 4,0 1,0 6,5

Einschließlich 703,0 705,6 2,7 18,4 6,5 34,0

Einschließlich 709,7 711,0 1,4 2,0 0,7 3,7

Einschließlich 712,1 713,6 1,5 25,2 0,9 27,3

Einschließlich 717,1 717,6 0,5 10,0 1,5 13,6

Einschließlich 723,6 726,0 2,4 9,4 1,2 12,3

Einschließlich 727,9 728,4 0,5 8,6 0,8 10,5

SDDSC202 750,5 752,8 2,3 4,9 0,2 5,5

Einschließlich 750,5 752,0 1,5 5,3 0,2 5,9

SDDSC202 759,3 760,8 1,6 1,9 0,8 4,0

SDDSC202 763,3 766,0 2,7 0,9 0,7 2,6

SDDSC202 778,1 778,2 0,1 493,0 3,9 502,3

SDDSC202 784,3 785,8 1,5 9,2 1,5 12,8

Einschließlich 785,0 785,8 0,8 16,4 2,7 22,9

SDDSC202 789,0 791,1 2,1 5,0 2,9 11,9

SDDSC202 894,3 895,6 1,3 14,9 6,6 30,6

Einschließlich 894,6 895,6 0,9 20,4 9,2 42,4

SDDSC204 1095,5 1096,8 1,3 4,4 0,0 4,5

SDDSC204 1102,0 1106,5 4,5 1,5 0,0 1,6

SDDSC212 356,7 359,2 2,5 0,9 0,0 0,9

SDDSC212 432,0 435,0 3,0 1,6 0,2 2,1

SDDSC212 437,5 438,7 1,2 1,7 0,0 1,8

SDDSC214W1 596,3 597,5 1,2 13,9 1,7 17,8

Einschließlich 596,3 596,6 0,2 71,2 6,7 87,2

SDDSC214W1 605,2 605,7 0,5 232,0 8,1 251,4

SDDSC214W1 634,6 646,6 12,1 3,5 0,2 4,0

Einschließlich 634,6 636,1 1,6 22,9 0,5 24,2

SDDSC214W1 657,1 660,6 3,5 0,3 0,2 0,7

SDDSC214W1 665,1 667,7 2,6 0,4 0,2 0,8

SDDSC214W1 713,0 715,4 2,4 0,6 0,2 1,0

SDDSC214W1 760,3 760,6 0,3 10,0 0,0 10,0

SDDSC214W1 830,3 831,9 1,6 1,0 0,1 1,4

SDDSC214W1 991,9 994,2 2,2 44,9 0,0 45,0

einschließlich 992,3 992,9 0,5 64,4 0,0 64,5

Einschließlich 994,0 994,2 0,2 362,0 0,1 362,3

SDDSC214W1 1036,5 1036,6 0,1 25,0 0,0 25,0

SDDSC217 312,3 313,2 0,9 12,6 7,7 31,0

Einschließlich 312,3 312,6 0,3 33,3 21,6 84,9

SDDSC217 324,9 325,0 0,1 55,8 31,3 130,6

SDDSC217 330,2 330,7 0,5 3,9 1,6 7,6

Tabelle 3: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen aus SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 >0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC202 267,63 268,52 0,89 0,14 0,00 0,1

SDDSC202 506,66 507,28 0,62 0,17 0,00 0,2

SDDSC202 507,28 507,42 0,14 0,24 0,00 0,2

SDDSC202 509,65 510,43 0,78 0,28 0,00 0,3

SDDSC202 510,43 511,7 1,27 0,12 0,00 0,1

SDDSC202 528,56 529,8 1,24 0,11 0,04 0,2

SDDSC202 529,8 530,83 1,03 0,29 0,01 0,3

SDDSC202 530,83 530,95 0,12 8,72 0,01 8,7

SDDSC202 534,9 535,8 0,9 0,3 0,06 0,4

SDDSC202 535,96 536,39 0,43 0,11 0,03 0,2

SDDSC202 537,12 537,3 0,18 0,1 0,01 0,1

SDDSC202 538,75 538,96 0,21 34,9 9,91 58,6

SDDSC202 538,96 539,7 0,74 0,79 0,04 0,9

SDDSC202 557,21 557,95 0,74 -0,01 0,05 0,1

SDDSC202 557,95 558,1 0,15 1,56 0,07 1,7

SDDSC202 559,98 560,98 1 0,13 0,01 0,1

SDDSC202 560,98 561,46 0,48 0,15 0,00 0,2

SDDSC202 562,6 562,75 0,15 1,84 0,01 1,9

SDDSC202 563,45 563,7 0,25 0,16 0,00 0,2

SDDSC202 568,29 569,59 1,3 0,13 0,01 0,1

SDDSC202 574,97 575,91 0,94 0,16 0,00 0,2

SDDSC202 582,1 583,11 1,01 0,48 0,01 0,5

SDDSC202 583,11 583,79 0,68 1,17 0,01 1,2

SDDSC202 583,79 584,5 0,71 1,07 0,01 1,1

SDDSC202 584,5 584,65 0,15 0,79 0,01 0,8

SDDSC202 584,65 585,45 0,8 0,24 0,00 0,2

SDDSC202 586,05 587,05 1 0,24 0,00 0,2

SDDSC202 587,05 588,3 1,25 0,52 0,00 0,5

SDDSC202 589 589,45 0,45 0,48 0,00 0,5

SDDSC202 590,96 591,25 0,29 0,15 0,00 0,2

SDDSC202 591,25 592,17 0,92 0,14 0,00 0,1

SDDSC202 592,17 592,59 0,42 0,88 0,00 0,9

SDDSC202 592,59 593,63 1,04 0,1 0,00 0,1

SDDSC202 597,2 598,2 1 0,27 0,00 0,3

SDDSC202 598,2 599 0,8 0,31 0,00 0,3

SDDSC202 599 599,7 0,7 0,15 0,00 0,2

SDDSC202 613,8 614,49 0,69 0,24 0,00 0,2

SDDSC202 671,58 672,39 0,81 0,12 0,00 0,1

SDDSC202 685,55 685,65 0,1 0,15 0,35 1,0

SDDSC202 686,34 686,71 0,37 0,27 0,00 0,3

SDDSC202 688,74 689,53 0,79 0,09 0,02 0,1

SDDSC202 689,53 690,1 0,57 0,14 0,02 0,2

SDDSC202 690,1 690,6 0,5 0,1 0,01 0,1

SDDSC202 690,6 690,75 0,15 36,3 1,48 39,8

SDDSC202 690,75 691,01 0,26 2,21 0,18 2,6

SDDSC202 691,01 691,43 0,42 0,77 0,06 0,9

SDDSC202 691,43 691,68 0,25 1,03 0,24 1,6

SDDSC202 691,68 692,08 0,4 11,7 0,76 13,5

SDDSC202 692,08 693,31 1,23 0,17 0,01 0,2

SDDSC202 693,31 693,8 0,49 0,4 0,02 0,5

SDDSC202 694,57 695,35 0,78 0,16 0,04 0,3

SDDSC202 695,35 696,35 1 0,03 0,03 0,1

SDDSC202 697,07 697,76 0,69 0,13 0,01 0,2

SDDSC202 698,72 699 0,28 0,1 0,01 0,1

SDDSC202 699 700 1 0,17 0,01 0,2

SDDSC202 700 700,52 0,52 0,78 0,10 1,0

SDDSC202 700,52 701 0,48 0,16 0,03 0,2

SDDSC202 701 701,17 0,17 0,69 0,03 0,8

SDDSC202 701,17 701,42 0,25 0,78 0,03 0,8

SDDSC202 701,42 701,96 0,54 0,6 0,73 2,3

SDDSC202 701,96 702,09 0,13 0,37 0,83 2,4

SDDSC202 702,09 702,95 0,86 0,18 0,13 0,5

SDDSC202 702,95 703,42 0,47 3,21 1,02 5,6

SDDSC202 703,42 703,79 0,37 2,45 0,81 4,4

SDDSC202 703,79 704,41 0,62 0,17 0,05 0,3

SDDSC202 704,41 704,59 0,18 5,81 16,70 45,7

SDDSC202 704,59 704,87 0,28 91,5 29,10 161,0

SDDSC202 704,87 705,05 0,18 106 25,70 167,4

SDDSC202 705,05 705,5 0,45 1,54 1,15 4,3

SDDSC202 705,5 705,63 0,13 2,13 2,89 9,0

SDDSC202 705,63 706,93 1,3 0,89 0,63 2,4

SDDSC202 706,93 707,71 0,78 0,94 0,15 1,3

SDDSC202 707,71 708,1 0,39 0,36 0,10 0,6

SDDSC202 708,1 708,24 0,14 5,78 1,37 9,1

SDDSC202 708,24 709,1 0,86 0,6 0,47 1,7

SDDSC202 709,1 709,68 0,58 0,62 0,24 1,2

SDDSC202 709,68 709,78 0,1 3,4 1,18 6,2

SDDSC202 709,78 710,29 0,51 0,32 0,24 0,9

SDDSC202 710,29 711,03 0,74 3,01 0,98 5,4

SDDSC202 711,03 712,1 1,07 0,29 0,17 0,7

SDDSC202 712,1 712,3 0,2 15,8 1,17 18,6

SDDSC202 712,3 712,67 0,37 14,4 0,80 16,3

SDDSC202 712,67 712,85 0,18 132 2,26 137,4

SDDSC202 712,85 713,2 0,35 2,81 0,54 4,1

SDDSC202 713,2 713,6 0,4 11,3 0,53 12,6

SDDSC202 713,6 714,6 1 0,66 1,15 3,4

SDDSC202 714,6 715,67 1,07 0,97 0,39 1,9

SDDSC202 715,67 716,56 0,89 1,11 0,57 2,5

SDDSC202 716,56 717,13 0,57 0,35 0,14 0,7

SDDSC202 717,13 717,63 0,5 9,95 1,54 13,6

SDDSC202 717,63 718,93 1,3 1,31 0,13 1,6

SDDSC202 718,93 719,8 0,87 0,61 1,61 4,5

SDDSC202 719,8 720,05 0,25 0,75 2,89 7,7

SDDSC202 720,05 721,35 1,3 0,26 0,33 1,0

SDDSC202 721,35 722,31 0,96 0,56 0,22 1,1

SDDSC202 722,31 722,41 0,1 2,28 7,38 19,9

SDDSC202 722,41 723,39 0,98 0,6 0,95 2,9

SDDSC202 723,39 723,57 0,18 0,94 1,02 3,4

SDDSC202 723,57 724,2 0,63 9,55 1,14 12,3

SDDSC202 724,2 725,32 1,12 12,6 1,46 16,1

SDDSC202 725,32 725,95 0,63 3,63 0,76 5,4

SDDSC202 725,95 726,69 0,74 0,2 0,06 0,3

SDDSC202 726,69 727,92 1,23 2,94 0,39 3,9

SDDSC202 727,92 728,4 0,48 8,62 0,79 10,5

SDDSC202 728,4 728,75 0,35 0,52 1,06 3,1

SDDSC202 728,75 729,74 0,99 0,66 0,71 2,4

SDDSC202 729,74 729,87 0,13 10,7 0,20 11,2

SDDSC202 729,87 730,67 0,8 0,35 0,69 2,0

SDDSC202 730,67 731,94 1,27 0,96 0,36 1,8

SDDSC202 731,94 733,05 1,11 0,41 0,39 1,3

SDDSC202 733,05 733,27 0,22 1,15 1,71 5,2

SDDSC202 733,27 734,41 1,14 0,43 0,08 0,6

SDDSC202 734,41 735,31 0,9 0,49 0,11 0,8

SDDSC202 735,31 735,71 0,4 1,06 0,21 1,6

SDDSC202 735,71 736,11 0,4 6,56 0,04 6,6

SDDSC202 736,11 736,29 0,18 5,81 0,10 6,0

SDDSC202 736,29 736,59 0,3 2,91 0,12 3,2

SDDSC202 750,15 750,52 0,37 0,15 0,02 0,2

SDDSC202 750,52 750,89 0,37 7,98 0,18 8,4

SDDSC202 750,89 751,89 1 0,42 0,05 0,5

SDDSC202 751,89 752,03 0,14 33,4 1,69 37,4

SDDSC202 752,03 752,83 0,8 4,15 0,28 4,8

SDDSC202 752,83 753,37 0,54 0,09 0,02 0,1

SDDSC202 753,37 754,19 0,82 0,11 0,04 0,2

SDDSC202 754,19 755,36 1,17 0,12 0,02 0,2

SDDSC202 755,36 756,05 0,69 0,29 0,10 0,5

SDDSC202 756,05 757,1 1,05 0,39 0,20 0,9

SDDSC202 758,36 758,89 0,53 0,17 0,03 0,3

SDDSC202 758,89 759,29 0,4 0,15 0,02 0,2

SDDSC202 759,29 759,44 0,15 16,3 6,12 30,9

SDDSC202 759,44 759,65 0,21 0,68 0,44 1,7

SDDSC202 759,65 760,04 0,39 0,14 0,03 0,2

SDDSC202 760,04 760,49 0,45 0,13 0,02 0,2

SDDSC202 760,49 760,84 0,35 0,86 0,80 2,8

SDDSC202 760,84 761,05 0,21 0,07 0,03 0,1

SDDSC202 761,05 761,35 0,3 0,12 0,01 0,1

SDDSC202 763 763,29 0,29 0,18 0,23 0,7

SDDSC202 763,29 763,75 0,46 1,33 1,70 5,4

SDDSC202 763,75 764,31 0,56 0,66 0,49 1,8

SDDSC202 764,31 765,14 0,83 0,09 0,10 0,3

SDDSC202 765,14 765,75 0,61 0,91 1,15 3,7

SDDSC202 765,75 765,93 0,18 0,06 0,07 0,2

SDDSC202 765,93 766,03 0,1 7,38 1,51 11,0

SDDSC202 767,98 768,6 0,62 0,42 0,03 0,5

SDDSC202 770,9 771,12 0,22 0,51 0,52 1,8

SDDSC202 777 778,1 1,1 0,19 0,05 0,3

SDDSC202 778,1 778,2 0,1 493 3,89 502,3

SDDSC202 778,2 778,87 0,67 0,41 0,02 0,5

SDDSC202 784,28 784,42 0,14 1,42 0,24 2,0

SDDSC202 784,95 785,06 0,11 1,94 2,38 7,6

SDDSC202 785,64 785,77 0,13 102 15,00 137,9

SDDSC202 786,83 787,93 1,1 0,27 0,01 0,3

SDDSC202 787,93 789 1,07 0,07 0,02 0,1

SDDSC202 789 789,11 0,11 4,63 6,11 19,2

SDDSC202 789,11 789,95 0,84 0,57 0,49 1,7

SDDSC202 789,95 790,14 0,19 1,45 5,94 15,6

SDDSC202 790,14 790,38 0,24 0,2 0,14 0,5

SDDSC202 790,38 790,48 0,1 19,3 2,32 24,8

SDDSC202 790,48 790,89 0,41 0,23 0,29 0,9

SDDSC202 790,89 791,06 0,17 41,2 19,80 88,5

SDDSC202 799,76 800,46 0,7 0,58 0,20 1,1

SDDSC202 800,46 800,91 0,45 0,44 0,06 0,6

SDDSC202 808,56 808,67 0,11 6,86 0,34 7,7

SDDSC202 809,8 811,01 1,21 0,6 0,02 0,7

SDDSC202 811,01 811,25 0,24 0,2 0,04 0,3

SDDSC202 811,25 811,44 0,19 0,64 0,03 0,7

SDDSC202 836,92 838,22 1,3 0,23 0,01 0,3

SDDSC202 843,71 844,23 0,52 0,63 0,02 0,7

SDDSC202 868,66 868,84 0,18 0,29 0,00 0,3

SDDSC202 871,83 871,96 0,13 0,89 0,08 1,1

SDDSC202 891,73 892 0,27 0,55 0,01 0,6

SDDSC202 893,64 894,27 0,63 0,47 0,22 1,0

SDDSC202 894,27 894,64 0,37 1,14 0,05 1,3

SDDSC202 894,64 894,86 0,22 81,5 31,40 156,5

SDDSC202 894,86 895,41 0,55 1,17 1,15 3,9

SDDSC202 895,41 895,56 0,15 1,41 6,04 15,8

SDDSC202 895,56 896,5 0,94 0,22 0,06 0,4

SDDSC202 906,79 907,16 0,37 0,17 0,01 0,2

SDDSC202 913,89 914,39 0,5 0,3 0,00 0,3

SDDSC202 915,43 915,65 0,22 0,14 0,00 0,1

SDDSC202 917,63 918 0,37 0,27 0,00 0,3

SDDSC202 918 919,03 1,03 0,18 0,00 0,2

SDDSC202 919,03 919,83 0,8 0,22 0,00 0,2

SDDSC202 920,96 921,52 0,56 0,46 0,00 0,5

SDDSC202 922,82 923,79 0,97 0,18 0,00 0,2

SDDSC202 923,79 924,86 1,07 0,32 0,00 0,3

SDDSC202 924,86 925,72 0,86 0,45 0,01 0,5

SDDSC202 925,72 926,28 0,56 0,91 0,00 0,9

SDDSC202 929,67 930,48 0,81 0,25 0,00 0,3

SDDSC202 930,48 930,85 0,37 0,27 0,00 0,3

SDDSC204 643,93 644,45 0,52 0,55 0,01 0,6

SDDSC204 644,45 644,88 0,43 1,75 0,00 1,8

SDDSC204 644,88 645,12 0,24 1,23 0,00 1,2

SDDSC204 645,12 646,42 1,3 0,18 0,00 0,2

SDDSC204 732 732,83 0,83 0,14 0,01 0,2

SDDSC204 805,6 805,97 0,37 0,86 0,00 0,9

SDDSC204 811,68 812,1 0,42 0,14 0,00 0,1

SDDSC204 820,46 820,97 0,51 0,1 0,00 0,1

SDDSC204 828,26 828,65 0,39 0,15 0,00 0,2

SDDSC204 875,5 875,75 0,25 0,15 0,00 0,2

SDDSC204 889,75 891 1,25 0,11 0,00 0,1

SDDSC204 896,85 898,02 1,17 0,465 0,01 0,5

SDDSC204 898,02 898,13 0,11 1,26 0,07 1,4

SDDSC204 898,84 899,42 0,58 0,18 0,00 0,2

SDDSC204 899,42 900,08 0,66 0,25 0,00 0,3

SDDSC204 900,08 900,31 0,23 0,77 0,01 0,8

SDDSC204 900,31 900,65 0,34 1,85 0,03 1,9

SDDSC204 900,65 901 0,35 0,67 0,01 0,7

SDDSC204 908,12 909 0,88 0,15 0,00 0,2

SDDSC204 1037,2 1038,5 1,3 0,22 0,00 0,2

SDDSC204 1050,2 1051,5 1,3 0,1 0,00 0,1

SDDSC204 1061,9 1063 1,1 0,36 0,00 0,4

SDDSC204 1069,2 1070,2 1 0,12 0,00 0,1

SDDSC204 1084,58 1084,9 0,32 0,07 0,03 0,1

SDDSC204 1085,9 1086,41 0,51 1,25 0,01 1,3

SDDSC204 1086,41 1087,7 1,29 0,62 0,00 0,6

SDDSC204 1090,08 1090,36 0,28 2,96 0,00 3,0

SDDSC204 1095,5 1096,8 1,3 4,44 0,01 4,5

SDDSC204 1096,8 1098,1 1,3 0,17 0,01 0,2

SDDSC204 1102 1103 1 1,25 0,01 1,3

SDDSC204 1103 1104,2 1,2 0,8 0,01 0,8

SDDSC204 1104,2 1105 0,8 2,58 0,01 2,6

SDDSC204 1105 1105,66 0,66 1,44 0,01 1,5

SDDSC204 1105,66 1106,46 0,8 2,11 0,02 2,1

SDDSC204 1110,97 1111,08 0,11 0,82 0,00 0,8

SDDSC204 1126,63 1126,86 0,23 0,12 0,00 0,1

SDDSC204 1146,44 1146,55 0,11 0,21 0,00 0,2

SDDSC204 1148,54 1149,45 0,91 0,14 0,00 0,1

SDDSC204 1150,14 1150,36 0,22 0,17 0,01 0,2

SDDSC204 1152,67 1153,8 1,13 0,11 0,00 0,1

SDDSC204 1154,84 1155,93 1,09 0,3 0,00 0,3

SDDSC204 1167,78 1168,07 0,29 0,38 0,00 0,4

SDDSC204 1169,37 1170,3 0,93 0,15 0,00 0,2

SDDSC204 1171,52 1172,5 0,98 0,1 0,00 0,1

SDDSC204 1172,5 1173,8 1,3 1,52 0,00 1,5

SDDSC204 1173,8 1174,8 1 0,83 0,00 0,8

SDDSC204 1174,8 1175,8 1 0,33 0,00 0,3

SDDSC204 1175,8 1177 1,2 0,15 0,00 0,2

SDDSC204 1177 1177,43 0,43 0,1 0,00 0,1

SDDSC204 1177,43 1178,73 1,3 0,21 0,00 0,2

SDDSC204 1178,73 1179 0,27 0,16 0,00 0,2

SDDSC204 1179 1179,44 0,44 0,25 0,00 0,3

SDDSC204 1179,44 1180,5 1,06 0,13 0,00 0,1

SDDSC212 324,15 324,4 0,25 0,11 0,00 0,1

SDDSC212 339,02 339,59 0,57 0,12 0,00 0,1

SDDSC212 341,04 341,64 0,6 0,08 0,01 0,1

SDDSC212 342,66 343,03 0,37 0,22 0,00 0,2

SDDSC212 344,33 345,63 1,3 0,1 0,00 0,1

SDDSC212 355,53 356,72 1,19 0,12 0,00 0,1

SDDSC212 356,72 357,22 0,5 2,98 0,00 3,0

SDDSC212 359,05 359,24 0,19 3,5 0,03 3,6

SDDSC212 359,24 359,59 0,35 0,06 0,03 0,1

SDDSC212 364,72 366,02 1,3 0,19 0,00 0,2

SDDSC212 366,02 367,32 1,3 0,21 0,00 0,2

SDDSC212 367,32 368,62 1,3 0,28 0,00 0,3

SDDSC212 410,3 411,3 1 0,19 0,00 0,2

SDDSC212 411,7 412,13 0,43 0,26 0,00 0,3

SDDSC212 412,13 412,4 0,27 0,18 0,00 0,2

SDDSC212 412,6 412,8 0,2 0,47 0,01 0,5

SDDSC212 413,5 414 0,5 0,09 0,00 0,1

SDDSC212 415 416 1 0,09 0,01 0,1

SDDSC212 416 416,53 0,53 0,08 0,02 0,1

SDDSC212 416,53 417 0,47 0,06 0,02 0,1

SDDSC212 420,8 422 1,2 0,1 0,00 0,1

SDDSC212 424,92 425,13 0,21 0,51 0,00 0,5

SDDSC212 425,13 426 0,87 0,07 0,01 0,1

SDDSC212 426 427 1 0,13 0,01 0,2

SDDSC212 430 431 1 0,07 0,02 0,1

SDDSC212 431 432 1 0,64 0,03 0,7

SDDSC212 432 433 1 1,18 0,04 1,3

SDDSC212 433 434 1 0,92 0,14 1,3

SDDSC212 434 435 1 2,82 0,40 3,8

SDDSC212 435 436 1 0,28 0,03 0,4

SDDSC212 436 437 1 0,11 0,01 0,1

SDDSC212 437 437,52 0,52 0,41 0,02 0,5

SDDSC212 437,52 438 0,48 1,93 0,02 2,0

SDDSC212 438 438,7 0,7 1,52 0,05 1,6

SDDSC214W1 575,2 575,63 0,43 0,11 0,01 0,1

SDDSC214W1 588 588,85 0,85 0,15 0,05 0,3

SDDSC214W1 588,85 589,18 0,33 1,98 0,00 2,0

SDDSC214W1 589,18 590 0,82 0,19 0,00 0,2

SDDSC214W1 591 592 1 0,1 0,00 0,1

SDDSC214W1 592 592,73 0,73 0,14 0,00 0,2

SDDSC214W1 595,96 596,33 0,37 0,15 0,02 0,2

SDDSC214W1 596,33 596,55 0,22 71,2 6,70 87,2

SDDSC214W1 596,55 596,81 0,26 0,75 0,29 1,4

SDDSC214W1 596,81 597,24 0,43 0,41 0,38 1,3

SDDSC214W1 597,24 597,5 0,26 0,69 0,84 2,7

SDDSC214W1 597,5 598 0,5 0,25 0,06 0,4

SDDSC214W1 598 598,5 0,5 0,31 0,21 0,8

SDDSC214W1 599,18 599,6 0,42 0,15 0,02 0,2

SDDSC214W1 601,27 601,68 0,41 0,12 0,00 0,1

SDDSC214W1 601,68 602,3 0,62 0,42 0,00 0,4

SDDSC214W1 602,3 603,16 0,86 0,21 0,00 0,2

SDDSC214W1 605,18 605,65 0,47 232 8,11 251,4

SDDSC214W1 605,65 605,95 0,3 0,09 0,02 0,1

SDDSC214W1 609,85 610,45 0,6 0,11 0,01 0,1

SDDSC214W1 615,66 616,45 0,79 0,2 0,00 0,2

SDDSC214W1 616,45 617,42 0,97 0,13 0,10 0,4

SDDSC214W1 617,42 617,69 0,27 0,2 0,25 0,8

SDDSC214W1 617,69 618,93 1,24 0,08 0,02 0,1

SDDSC214W1 618,93 619,79 0,86 0,08 0,01 0,1

SDDSC214W1 626,28 626,66 0,38 0,07 0,16 0,5

SDDSC214W1 626,66 627,59 0,93 0,26 0,57 1,6

SDDSC214W1 627,59 627,98 0,39 0,08 0,01 0,1

SDDSC214W1 628,22 628,91 0,69 0,14 0,04 0,2

SDDSC214W1 629,49 630,02 0,53 0,98 0,01 1,0

SDDSC214W1 630,25 631 0,75 0,44 0,07 0,6

SDDSC214W1 631 631,23 0,23 0,57 0,10 0,8

SDDSC214W1 631,23 632,23 1 0,09 0,01 0,1

SDDSC214W1 632,23 632,93 0,7 0,14 0,01 0,2

SDDSC214W1 632,93 633,96 1,03 0,19 0,01 0,2

SDDSC214W1 633,96 634,55 0,59 0,1 0,01 0,1

SDDSC214W1 634,55 635,17 0,62 38,6 0,36 39,5

SDDSC214W1 635,17 635,53 0,36 0,88 0,07 1,1

SDDSC214W1 635,53 635,88 0,35 24,6 0,91 26,8

SDDSC214W1 635,88 636,12 0,24 12,7 1,22 15,6

SDDSC214W1 636,12 637,1 0,98 0,66 0,03 0,7

SDDSC214W1 637,39 637,8 0,41 1,58 0,67 3,2

SDDSC214W1 638,6 639,13 0,53 0,81 0,09 1,0

SDDSC214W1 639,13 639,79 0,66 0,7 0,14 1,0

SDDSC214W1 639,79 640,41 0,62 0,7 0,10 0,9

SDDSC214W1 641,7 642,13 0,43 2,73 0,51 3,9

SDDSC214W1 642,13 642,52 0,39 0,57 0,00 0,6

SDDSC214W1 642,52 643,14 0,62 0,86 0,07 1,0

SDDSC214W1 643,66 644,56 0,9 0,72 0,28 1,4

SDDSC214W1 644,56 644,78 0,22 1,16 0,16 1,5

SDDSC214W1 644,78 645,11 0,33 0,54 0,14 0,9

SDDSC214W1 645,11 646,08 0,97 0,15 0,06 0,3

SDDSC214W1 646,08 646,62 0,54 0,7 0,63 2,2

SDDSC214W1 646,62 647,24 0,62 0,68 0,05 0,8

SDDSC214W1 647,24 648,21 0,97 0,55 0,17 1,0

SDDSC214W1 648,21 648,95 0,74 0,21 0,01 0,2

SDDSC214W1 654,42 655,36 0,94 0,13 0,01 0,1

SDDSC214W1 655,36 655,98 0,62 0,21 0,03 0,3

SDDSC214W1 657,06 657,52 0,46 1,04 0,25 1,6

SDDSC214W1 658,21 658,68 0,47 1,07 0,63 2,6

SDDSC214W1 659,05 659,44 0,39 0,08 0,09 0,3

SDDSC214W1 659,44 660,39 0,95 0,03 0,04 0,1

SDDSC214W1 660,39 660,6 0,21 0,56 0,22 1,1

SDDSC214W1 660,6 661,9 1,3 0,36 0,24 0,9

SDDSC214W1 663,2 663,62 0,42 0,14 0,01 0,2

SDDSC214W1 663,62 664,07 0,45 0,21 0,27 0,9

SDDSC214W1 664,07 664,72 0,65 0,09 0,17 0,5

SDDSC214W1 664,72 665,09 0,37 0,07 0,01 0,1

SDDSC214W1 665,09 665,87 0,78 0,78 0,37 1,7

SDDSC214W1 665,87 666,51 0,64 0,15 0,07 0,3

SDDSC214W1 666,51 666,78 0,27 0,11 0,04 0,2

SDDSC214W1 666,78 667,48 0,7 0,19 0,02 0,2

SDDSC214W1 667,48 667,67 0,19 1,35 0,17 1,8

SDDSC214W1 667,67 668,51 0,84 0,55 0,01 0,6

SDDSC214W1 678 679,05 1,05 0,22 0,01 0,2

SDDSC214W1 679,05 679,71 0,66 0,11 0,00 0,1

SDDSC214W1 694,67 695,47 0,8 0,08 0,01 0,1

SDDSC214W1 695,47 695,85 0,38 0,13 0,02 0,2

SDDSC214W1 699,11 699,76 0,65 0,53 0,01 0,5

SDDSC214W1 699,76 700,54 0,78 0,1 0,26 0,7

SDDSC214W1 700,54 701,07 0,53 0,13 0,01 0,2

SDDSC214W1 701,07 701,58 0,51 0,34 0,25 0,9

SDDSC214W1 704,51 705,13 0,62 0,15 0,15 0,5

SDDSC214W1 705,13 706,24 1,11 0,04 0,05 0,2

SDDSC214W1 706,24 706,7 0,46 0,07 0,18 0,5

SDDSC214W1 706,7 707,03 0,33 0,13 0,05 0,2

SDDSC214W1 707,03 707,43 0,4 0,05 0,03 0,1

SDDSC214W1 710,43 710,74 0,31 0,28 0,01 0,3

SDDSC214W1 710,74 711,21 0,47 0,1 0,00 0,1

SDDSC214W1 711,21 711,68 0,47 0,28 0,01 0,3

SDDSC214W1 711,68 711,98 0,3 0,65 0,04 0,7

SDDSC214W1 711,98 713 1,02 0,1 0,01 0,1

SDDSC214W1 713 713,14 0,14 1,25 0,10 1,5

SDDSC214W1 713,14 713,33 0,19 3,37 0,08 3,6

SDDSC214W1 713,33 714,2 0,87 0,09 0,01 0,1

SDDSC214W1 715,08 715,35 0,27 1,94 1,36 5,2

SDDSC214W1 716,06 716,34 0,28 0,21 0,02 0,2

SDDSC214W1 717 717,69 0,69 0,03 0,09 0,2

SDDSC214W1 718,21 718,73 0,52 0,51 0,00 0,5

SDDSC214W1 718,73 719,7 0,97 0,12 0,00 0,1

SDDSC214W1 720,82 721,55 0,73 0,2 0,01 0,2

SDDSC214W1 722,16 722,47 0,31 3,73 0,05 3,8

SDDSC214W1 728,04 728,32 0,28 0,3 0,05 0,4

SDDSC214W1 728,32 729,43 1,11 0,2 0,01 0,2

SDDSC214W1 729,43 729,77 0,34 0,72 0,03 0,8

SDDSC214W1 729,77 730,61 0,84 0,14 0,06 0,3

SDDSC214W1 736,34 737,6 1,26 0,93 0,00 0,9

SDDSC214W1 744,66 744,9 0,24 0,13 0,07 0,3

SDDSC214W1 747,57 748,21 0,64 0,29 0,32 1,1

SDDSC214W1 748,21 748,57 0,36 0,06 0,15 0,4

SDDSC214W1 753,05 753,6 0,55 0,7 0,04 0,8

SDDSC214W1 753,6 753,92 0,32 0,13 0,06 0,3

SDDSC214W1 754,85 755,2 0,35 0,08 0,01 0,1

SDDSC214W1 759,59 760,28 0,69 0,09 0,01 0,1

SDDSC214W1 760,28 760,55 0,27 10 0,00 10,0

SDDSC214W1 760,55 761,06 0,51 0,12 0,01 0,1

SDDSC214W1 761,06 761,6 0,54 0,24 0,01 0,3

SDDSC214W1 761,6 761,8 0,2 0,78 0,03 0,9

SDDSC214W1 761,8 761,93 0,13 0,43 0,09 0,6

SDDSC214W1 761,93 762,67 0,74 0,95 0,21 1,5

SDDSC214W1 762,67 762,89 0,22 0,64 0,01 0,7

SDDSC214W1 762,89 763,93 1,04 0,22 0,01 0,2

SDDSC214W1 770,92 771,11 0,19 0,12 0,05 0,2

SDDSC214W1 772,99 773,24 0,25 0,19 1,87 4,7

SDDSC214W1 785,49 785,61 0,12 0,68 0,01 0,7

SDDSC214W1 820,45 820,66 0,21 0,17 0,07 0,3

SDDSC214W1 829,2 830,26 1,06 0,27 0,00 0,3

SDDSC214W1 830,26 830,85 0,59 0,79 0,39 1,7

SDDSC214W1 830,85 830,97 0,12 0,35 0,00 0,4

SDDSC214W1 830,97 831,86 0,89 1,26 0,00 1,3

SDDSC214W1 831,86 832,9 1,04 0,17 0,00 0,2

SDDSC214W1 834,66 835,2 0,54 0,39 0,00 0,4

SDDSC214W1 835,2 835,95 0,75 0,16 0,00 0,2

SDDSC214W1 889,14 890,2 1,06 -0,01 0,05 0,1

SDDSC214W1 890,2 890,45 0,25 0,2 0,00 0,2

SDDSC214W1 895,5 896,8 1,3 0,13 0,01 0,1

SDDSC214W1 896,8 897,02 0,22 0,98 0,02 1,0

SDDSC214W1 898,09 898,44 0,35 0,14 0,01 0,2

SDDSC214W1 898,44 898,96 0,52 0,12 0,01 0,1

SDDSC214W1 905,2 905,97 0,77 0,09 0,00 0,1

SDDSC214W1 913,2 914,2 1 0,31 0,00 0,3

SDDSC214W1 914,2 915,2 1 0,14 0,02 0,2

SDDSC214W1 915,2 916,34 1,14 0,79 0,02 0,8

SDDSC214W1 916,34 917,45 1,11 0,73 0,01 0,7

SDDSC214W1 920,85 921,2 0,35 0,25 0,01 0,3

SDDSC214W1 921,2 922,3 1,1 0,15 0,01 0,2

SDDSC214W1 923,5 924,25 0,75 0,25 0,01 0,3

SDDSC214W1 924,25 925,32 1,07 0,29 0,01 0,3

SDDSC214W1 943,28 944,03 0,75 0,17 0,00 0,2

SDDSC214W1 982,1 982,93 0,83 0,13 0,00 0,1

SDDSC214W1 984 985 1 0,18 0,00 0,2

SDDSC214W1 991,92 992,34 0,42 1,08 0,00 1,1

SDDSC214W1 992,34 992,56 0,22 20,4 0,01 20,4

SDDSC214W1 992,56 992,72 0,16 0,28 0,00 0,3

SDDSC214W1 992,72 992,86 0,14 207 0,08 207,2

SDDSC214W1 992,86 993 0,14 0,15 0,00 0,2

SDDSC214W1 993 993,43 0,43 1,18 0,00 1,2

SDDSC214W1 993,43 993,97 0,54 0,97 0,00 1,0

SDDSC214W1 993,97 994,15 0,18 362 0,13 362,3

SDDSC214W1 994,15 995,2 1,05 0,23 0,00 0,2

SDDSC214W1 996,95 997,49 0,54 0,28 0,01 0,3

SDDSC214W1 998,75 998,89 0,14 2,99 0,02 3,0

SDDSC214W1 998,89 999,75 0,86 0,25 0,01 0,3

SDDSC214W1 999,75 1000,7 0,95 0,9 0,01 0,9

SDDSC214W1 1000,7 1001,56 0,86 0,24 0,01 0,3

SDDSC214W1 1001,56 1002,6 1,04 0,55 0,01 0,6

SDDSC214W1 1002,6 1002,82 0,22 0,33 0,01 0,3

SDDSC214W1 1002,82 1003,98 1,16 0,18 0,01 0,2

SDDSC214W1 1003,98 1004,83 0,85 0,53 0,01 0,5

SDDSC214W1 1004,83 1005,73 0,9 0,28 0,00 0,3

SDDSC214W1 1005,73 1006,64 0,91 0,19 0,00 0,2

SDDSC214W1 1009,32 1009,83 0,51 0,32 0,01 0,3

SDDSC214W1 1009,83 1010,6 0,77 0,22 0,01 0,2

SDDSC214W1 1012,75 1014,05 1,3 0,19 0,00 0,2

SDDSC214W1 1015,28 1015,7 0,42 0,24 0,00 0,3

SDDSC214W1 1015,7 1016,85 1,15 0,14 0,01 0,2

SDDSC214W1 1016,85 1017,75 0,9 0,28 0,00 0,3

SDDSC214W1 1017,75 1018,67 0,92 0,29 0,00 0,3

SDDSC214W1 1018,67 1019,54 0,87 0,22 0,00 0,2

SDDSC214W1 1019,54 1020,27 0,73 0,17 0,00 0,2

SDDSC214W1 1020,27 1021 0,73 0,23 0,01 0,2

SDDSC214W1 1021 1022,05 1,05 0,63 0,01 0,6

SDDSC214W1 1022,05 1022,67 0,62 0,71 0,01 0,7

SDDSC214W1 1022,67 1023,3 0,63 0,14 0,01 0,2

SDDSC214W1 1023,3 1023,76 0,46 0,17 0,01 0,2

SDDSC214W1 1023,76 1024,05 0,29 0,16 0,13 0,5

SDDSC214W1 1024,05 1024,52 0,47 0,29 0,02 0,3

SDDSC214W1 1024,52 1025,53 1,01 0,32 0,02 0,4

SDDSC214W1 1025,53 1026,1 0,57 0,23 0,01 0,3

SDDSC214W1 1026,1 1026,54 0,44 0,34 0,02 0,4

SDDSC214W1 1026,54 1027,22 0,68 0,48 0,01 0,5

SDDSC214W1 1027,92 1028,8 0,88 0,29 0,01 0,3

SDDSC214W1 1028,8 1029,5 0,7 0,37 0,01 0,4

SDDSC214W1 1029,5 1030,15 0,65 0,91 0,03 1,0

SDDSC214W1 1030.15 1030,25 0,1 1,24 0,02 1,3

SDDSC214W1 1030,25 1030,48 0,23 1,28 0,29 2,0

SDDSC214W1 1030,48 1030,97 0,49 0,75 0,02 0,8

SDDSC214W1 1030,97 1032,02 1,05 0,11 0,01 0,1

SDDSC214W1 1032,88 1033,96 1,08 0,41 0,01 0,4

SDDSC214W1 1033,96 1035 1,04 0,1 0,02 0,2

SDDSC214W1 1035 1035,96 0,96 0,26 0,02 0,3

SDDSC214W1 1036,48 1036,58 0,1 25 0,00 25,0

SDDSC214W1 1036,58 1037,7 1,12 0,14 0,01 0,2

SDDSC214W1 1039 1039,94 0,94 0,22 0,00 0,2

SDDSC217 193,3 194,3 1 0,23 0,00 0,2

SDDSC217 194,3 195,3 1 0,09 0,00 0,1

SDDSC217 196,15 196,64 0,49 0,4 0,00 0,4

SDDSC217 227,7 228,78 1,08 0,98 0,00 1,0

SDDSC217 255,1 255,39 0,29 0,23 0,00 0,2

SDDSC217 255,39 256,44 1,05 0,31 0,01 0,3

SDDSC217 256,44 257,7 1,26 0,11 0,02 0,1

SDDSC217 270,63 270,73 0,1 0,11 0,00 0,1

SDDSC217 272 273,3 1,3 0,14 0,00 0,1

SDDSC217 275,55 275,65 0,1 0,23 0,00 0,2

SDDSC217 277,19 277,36 0,17 0,18 0,06 0,3

SDDSC217 277,36 277,67 0,31 0,51 0,01 0,5

SDDSC217 277,67 277,77 0,1 0,18 0,01 0,2

SDDSC217 279,64 279,74 0,1 0,2 0,00 0,2

SDDSC217 280,14 280,24 0,1 1,61 1,83 6,0

SDDSC217 284,46 285,04 0,58 0,26 0,00 0,3

SDDSC217 285,04 285,14 0,1 1,18 0,00 1,2

SDDSC217 285,14 286,38 1,24 0,24 0,00 0,2

SDDSC217 286,38 286,59 0,21 0,49 0,00 0,5

SDDSC217 290,7 291,38 0,68 0,17 0,00 0,2

SDDSC217 291,38 291,76 0,38 0,16 0,00 0,2

SDDSC217 295,42 295,81 0,39 0,49 0,01 0,5

SDDSC217 299,2 300,5 1,3 0,11 0,00 0,1

SDDSC217 301,7 301,94 0,24 0,13 0,00 0,1

SDDSC217 301,94 302,66 0,72 0,18 0,00 0,2

SDDSC217 303,76 304,5 0,74 0,53 0,01 0,5

SDDSC217 310,9 311,74 0,84 0,13 0,05 0,3

SDDSC217 311,74 312,28 0,54 0,35 0,10 0,6

SDDSC217 312,28 312,61 0,33 33,3 21,60 84,9

SDDSC217 312,61 313,21 0,6 1,26 0,01 1,3

SDDSC217 313,21 314,5 1,29 0,43 0,00 0,4

SDDSC217 318,4 318,59 0,19 0,2 0,18 0,6

SDDSC217 318,59 319,1 0,51 0,25 0,07 0,4

SDDSC217 320,4 321,7 1,3 0,21 0,00 0,2

SDDSC217 324,27 324,9 0,63 0,34 0,09 0,5

SDDSC217 324,9 325,03 0,13 55,8 31,30 130,6

SDDSC217 325,03 325,76 0,73 0,16 0,04 0,3

SDDSC217 325,76 326,47 0,71 0,06 0,02 0,1

SDDSC217 326,47 326,58 0,11 0,74 3,14 8,2

SDDSC217 328,78 329,05 0,27 0,43 0,01 0,5

SDDSC217 329,05 330,17 1,12 0,34 0,01 0,4

SDDSC217 330,17 330,39 0,22 8,54 1,09 11,1

SDDSC217 330,39 330,7 0,31 0,55 1,90 5,1

SDDSC217 330,7 331,02 0,32 0,25 0,02 0,3

SDDSC217 331,02 332,3 1,28 0,12 0,01 0,1

SDDSC217 334,76 335,17 0,41 0,52 0,00 0,5

SDDSC217 430,1 430,7 0,6 0,14 0,00 0,1

JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Probenahme-techniken · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, · Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne für >90 % und

Zufallsproben oder spezifische, für die untersuchten Viertelkerne für Kontrollproben), Stichproben (Feldproben von in situ

Mineralien geeignete, spezialisierte Messinstrumente befindlichem Grundgestein und Felsblöcken; einschließlich

nach Industriestandard, wie z. B. Bohrloch-Gammasonden Doppelproben), Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich

oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sind Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich

nicht als Einschränkung der weit gefassten Bedeutung Doppelproben).

von Probenahme zu · Die Standorte der Feldproben wurden mittels GPS ermittelt, in der

verstehen. Regel mit einer Genauigkeit von bis zu 5 Metern. Die Standorte der

· Fügen Sie einen Verweis auf die Maßnahmen ein, die Bohrlöcher und Gräben wurden mittels Differential-GPS auf <1 Meter

zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben genau

und der ordnungsgemäßen Kalibrierung der verwendeten bestätigt.

Messgeräte oder -systeme ergriffen · Die Standorte der Proben wurden zudem durch Eintragung der Positionen

wurden. in die hochauflösenden Lidar-Karten

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für verifiziert.

den öffentlichen Bericht von Bedeutung · Die Bohrkerne werden zum Schneiden markiert und mit einer

sind. automatisierten Diamantsäge geschnitten, die von Mitarbeitern des

· In Fällen, in denen Arbeiten nach Branchenstandard Unternehmens in Kilmore bedient

durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. B. wird.

Es wurde Reverse-Circulation-Bohrungen verwendet, um · Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse zum Bendigo

1-m-Proben zu entnehmen, von denen 3 kg pulverisiert On Site Laboratory

wurden, um eine 30-g-Probe für die Feuerprobe transportiert.

herzustellen). In anderen Fällen sind möglicherweise · Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit

weitere Erläuterungen erforderlich, beispielsweise einem Rotationsspalter zerkleinert, und eine 1-kg-Probe wird zur

wenn grobkörniges Gold vorliegt, das mit spezifischen Pulverisierung (LM5) und Analyse

Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche entnommen.

Rohstoffe oder Mineralisierungsarten (z. B. · Für die Goldanalyse werden von erfahrenem Personal (das mit

Unterwasserknollen) können die Offenlegung hochsulfid- und stibnitreichen Proben vertraut ist)

detaillierter Informationen Standard-Feuerprobenverfahren an einer 30-g-Probe angewendet.

rechtfertigen. Vor-Ort-Goldmethode mittels Feuerprobe, Code

PE01S.

· Ein Sieb-Feuerprobeverfahren wird eingesetzt, um die

Korngrößenverteilung des Goldes zu ermitteln, wenn grobkörniges Gold

erkennbar

ist.

· ICP-OES wird verwendet, um die mit Königswasser aufgeschlossene Pulpe

auf weitere 12 Elemente zu analysieren (Methode BM011), und

Antimonwerte außerhalb des Messbereichs werden mittels Flammen-AAS

gemessen (Methode bekannt als

B050).

· Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, eine Probe mit einer Korngröße von

80 Mesh wurde verpackt und zu den ALS Global-Labors in Brisbane

transportiert, um dort eine Goldanalyse im Super-Low-Level-Bereich an

50-g-Proben nach der Methode ST44 (unter Verwendung von Königswasser

und ICP-MS)

durchzuführen.

· Stichproben und Gesteinssplitterproben werden in der Regel an On Site

Laboratories zur Standard-Feuerprobe und zur

12-Element-ICP-OES-Analyse, wie oben beschrieben,

übermittelt.

·

Bohr-techniken · Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, · Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem

Reverse-Circulation-Bohrung, Open-Hole-Hammer, Orientierungswerkzeug Axis Champ, wobei die Orientierungslinie vom

Rotary-Air-Blast, Schneckenbohrung, Bangka, Sonic Bohrmeister/Bohrassistenten am Boden des Bohrkerns markiert

usw.) und Details (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- wird.

oder Standardrohr, Tiefe der Diamantspitzen, · Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern Länge hat sich sowohl in den harten

Face-Sampling-Bohrmeißel oder anderer Typ, ob der Kern als auch in den weichen Gesteinen des Projekts als am effektivsten

ausgerichtet ist und wenn ja, nach welcher Methode erwiesen.

usw.).

Gewinnung von · Verfahren zur Erfassung und Bewertung der Ausbeute · Die Kernausbeute wurde durch den Einsatz von HQ- oder

Bohrproben von Kern- und Splitterproben sowie Auswertung der NQ-Diamantbohrkernen bei sorgfältiger Kontrolle des Wasserdrucks

Ergebnisse. maximiert, um die Integrität des weichen Gesteins zu erhalten und einen

· Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur un n Verlust von Feinanteilen aus weichen Bohrkernen zu verhindern. Die

Sicherstellung der Repräsentativität der Ausbeuten werden im Kernlager Meter für Meter mit einem Maßband an

Proben. markierten Bohrkernen ermittelt und mit den Kernblöcken des Bohrers

· Ob ein Zusammenhang zwischen Probenausbeute und abgeglichen.

Gehalt besteht und ob es aufgrund eines selektiven · Diagramme, die den Gehalt in Abhängigkeit von der Ausbeute und dem RQD

Verlusts/Gewinns von feinem/grobem Material zu einer (siehe unten) darstellen, zeigen keine Trends, die auf einen Verlust

Verzerrung der Proben gekommen sein von Bohrkernen oder Feinanteilen

könnte. hindeuten.

Proto-kollierung · Ob Kern- und Splittproben geologisch und geotechnisch · Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen

so detailliert protokolliert wurden, dass sie eine im Kernlager des

angemessene Mineralressourcenschätzung sowie Bergbau- Unternehmens.

und metallurgische Studien · Die am Bohrgerät markierten Kernausrichtungen werden auf Konsistenz

unterstützen. überprüft, und die Basis der Kernausrichtungslinien wird auf dem Kern

· Ob die Protokollierung qualitativer oder markiert, wenn zwei oder mehr Ausrichtungen innerhalb von 10 Grad

quantitativer Natur ist. Kernfotografie (oder Küsten-, übereinstimmen.

Kanal- · Die Kernausbeute wird für jeden Meter gemessen

usw.). · RQD-Messungen (kumulative Anzahl von Kernstücken > 10 cm pro Meter)

· Gesamtlänge und prozentualer Anteil der werden meterweise

protokollierten relevanten durchgeführt.

Durchschneidungen. · Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem

sie vollständig für die Probenahme und das Schneiden markiert

wurde.

· Die ½-Kern-Schnittlinie wird etwa 10 Grad oberhalb der

Orientierungslinie angeordnet, damit die Orientierungslinie im

Kernbehälter für zukünftige Arbeiten erhalten

bleibt.

· Die geologische Aufzeichnung des Bohrkerns umfasst die folgenden

Parameter:

· Gesteinsarten, Lithologie

· Verwitterung

· Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtung, Klüften

unter Verwendung von Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der

Orientierungslinie; oder, im Falle von nicht orientierten Teilen des

Kerns, werden die Alpha-Winkel

gemessen)

· Adern (Quarz, Karbonat, Antimonit)

· Schlüsselmineralien (unter der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Antimonit)

· 100 % des Bohrkerns werden für alle oben beschriebenen Komponenten in

der MX-Logging-Datenbank des Unternehmens

erfasst.

· Die Protokollierung erfolgt vollständig quantitativ, wobei sich die

Beschreibung der Lithologie und der Alteration auf sichtbare

Beobachtungen durch geschulte Geologen

stützt.

· Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem

sie vollständig für die Probenahme und das Schneiden markiert

wurde.

· Die Protokollierung wird als qualitativ angemessen für die Verwendung

in zukünftigen Studien

angesehen.

Unterprobenahme-technik· Bei Bohrkernen: ob geschnitten oder gesägt und ob ein · Bohrkerne werden in der Regel mit einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die

en und Viertel, die Hälfte oder der gesamte Kern entnommen Ausrichtungslinie des Bohrkerns bleibt dabei

Probenvorbe-reitung wurde. erhalten.

· Wenn es sich nicht um Bohrkerne handelt: ob es sich · Bei der Entnahme von Doppelproben (in der Datenbank als FDUP

um Riffelproben, Rohrproben, Rotationsspalten usw. bezeichnet) wird ein Viertelkern

handelt und ob die Proben nass oder trocken entnommen verwendet.

wurden. · Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem stets

· Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der dieselbe Seite des Bohrkerns (unabhängig von der Ausrichtung) entnommen

Probenvorbereitungstechnik. wird und durch konsequentes Ziehen einer Schnittlinie am Kern, wenn

· Für alle Unterprobenahmestufen angewandte eine Ausrichtung nicht möglich ist. Diese Linien werden vom

Qualitätskontrollverfahren zur Maximierung der Feldtechniker

Repräsentativität der gezogen.

Proben. · Die Probengrößen werden für Grobgold durch die Verwendung von

· Maßnahmen, die getroffen wurden, um sicherzustellen, Halbkernen maximiert, und die Verwendung von Viertelkern- und

dass die Probenahme repräsentativ für das vor Ort Halbkern-Teilen (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des

entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise Nugget-Effekts.

der Ergebnisse von · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 %

Feldduplikaten/Zweitproben. Viertelkern-Duplikate, zertifizierte Referenzmaterialien (geeignete

· Ob die Probengrößen der Korngröße des zu beprobenden OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und

Materials angemessen Instrumentenwiederholungen.

sind. · Im Bodenprobenprogramm wurden alle 20.Proben Duplikate entnommen,und

das Labor fügte regelmäßig Goldstandards mit niedrigem Gehalt in den

Probenstrom

ein.

Qualität der · Art, Qualität und Eignung der verwendeten Analyse- · Die von On Site verwendete Feuerprobe-Technik für Gold ist eine

Untersu-chungsdaten und Laborverfahren sowie die Angabe, ob die Technik weltweit anerkannte Methode, und Nachuntersuchungen bei Werten

und als partiell oder vollständig angesehen außerhalb des Messbereichs, einschließlich gravimetrischer

Laborunter-suchungen wird. Nachbestimmung und Sieb-Feuerprobe, sind Standard. Von Bedeutung im

· Für geophysikalische Geräte, Spektrometer, tragbare Labor von On Site ist das Vorhandensein von Feuerprobe-Personal, das

RFA-Geräte usw. die bei der Analyse verwendeten Erfahrung im Umgang mit hochsulfidhaltigen Chargen (insbesondere

Parameter, einschließlich Gerätemarke und -modell, solchen mit hohem Antimonitgehalt) hat - dies reduziert das Risiko

Messzeiten, angewandte Kalibrierungsfaktoren und deren ungenauer Berichterstattung bei komplexen sulfid-goldhaltigen Chargen

Ableitung erheblich.

usw. · Wird ein Sieb-Feuerprobeverfahren angewendet, wird dieses anstelle des

· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. ursprünglichen Feuerprobeverfahrens ausgewiesen.

Standards, Leerproben, Doppelbestimmungen, externe

Laborüberprüfungen) und ob akzeptable Niveaus an · Die ICP-OES-Technik ist eine Standardanalysemethode zur Bestimmung von

Genauigkeit (d. h. Verzerrungsfreiheit) und Präzision Elementkonzentrationen. Das verwendete Aufschlussmittel (Königswasser)

festgelegt eignet sich hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem Fall

wurden. in der Regel Antimonit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), doch andere

in Silikaten enthaltene Elemente, insbesondere Vanadium (V), werden

möglicherweise nur teilweise aufgelöst. Diese in Silikaten enthaltenen

Elemente spielen bei der Bestimmung der Gold-, Antimon-, Arsen- oder

Schwefelmenge keine

Rolle.

· Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um

sicherzustellen, dass geeignete Kernproben entnommen wurden (es werden

keine pXRF-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank

aufgenommen).

· Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und

Präzisionsniveaus

ermittelt

· ¼-Duplikate - der Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate

Probennummern (üblicherweise bei mineralisierten Kernen) - niedrige bis

mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die

abnimmt, wenn der Goldgehalt über 40 g/t Au

steigt.

· Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark

mineralisierten Gesteinen eingefügt, um sicherzustellen, dass das

Zerkleinern und Aufschließen nicht durch Goldablagerungen auf den

Oberflächen des Brechers und der LM5-Schwingmühle beeinträchtigt wird.

Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im Allgemeinen unterhalb der

Nachweisgrenze und bei einer einzelnen Probe bei 0,03 g/t

Au.

· Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden im gesamten

Projekt verwendet, einschließlich Leerproben, Proben mit niedrigem (<1

g/t Au), mittlerem (bis zu 5 g/t Au) und hohem Goldgehalt (> 5 g/t Au).

Die Ergebnisse werden beim Import in die MX-Datenbank automatisch

überprüft, um sicherzustellen, dass sie innerhalb von 2

Standardabweichungen vom erwarteten Wert

liegen.

· Laboraufteilungen - On Site führt sowohl bei der Grobzerkleinerung als

auch bei der Pulp- e Aufteilungen als Qualitätskontrolle durch und

meldet alle Daten. Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt weisen die

meisten Wiederholungen

auf.

· Labor-CRMs - On Site fügt regelmäßig eigene CRM-Materialien in den

Prozessablauf ein und meldet alle

Daten

· Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von

Lösungen (sowohl Au aus dem Feuerassay als auch andere Elemente aus den

Königswasseraufschlüssen) durch und berichtet

darüber.

· Genauigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben

beschriebenen Probenahme- und Messtechniken während der Probenahme-

(Genauigkeit) und Laborphasen (Genauigkeit und Präzision) der Analyse

bestimmt.

· Die Doppelproben des Bodenprobenunternehmens und die

laborzertifizierten Referenzmaterialien liegen alle innerhalb der

erwarteten

Bereiche.

Überprüfung der · Die Verifizierung signifikanter Abschnitte durch · Der unabhängige Geologe hat die Bohrstandorte in Sunday Creek besucht

Probenahme und unabhängiges oder alternatives Personal des und die im Bohrkernlager in Kilmore aufbewahrten Bohrkerne

Analyse Unternehmens. inspiziert.

· Die Verwendung von Zwillingsbohrlöchern. · Die Sichtprüfung der Bohrdurchschneidungen stimmt sowohl mit den

· Dokumentation der Primärdaten, der geologischen Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den

Dateneingabeverfahren, der Datenüberprüfung sowie der erwarteten Untersuchungsergebnissen überein (beispielsweise stimmen das

Protokolle zur Datenspeicherung (physisch und im Bohrkern sichtbare Gold und Antimon mit den hohen Au- und Sb-Werten

elektronisch). in den Untersuchungsergebnissen

· Erörterung etwaiger Anpassungen der überein).

Untersuchungsdaten. · Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der

Ergebnisse die Gold-, Antimon- und Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die

Abschnitte die erwarteten Daten

lieferten.

· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht

hohen Standards. Primäre Bohrprotokolldaten werden direkt von den

Geologen und Feldtechnikern eingegeben, und die Untersuchungsergebnisse

werden nach Rückgabe aus dem Labor elektronisch mit der Probennummer

abgeglichen.

· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP),

Laboraufteilungen und -duplikate sowie Instrumentenwiederholungen

werden alle in der Datenbank

erfasst.

· Die Datenexporte umfassen alle Primärdaten ab Bohrloch SDDSC077B nach

Rücksprache mit SRK Consulting. Zuvor wurde der Goldgehalt über

Primär-, Feld- und Laborduplikate

gemittelt.

· Anpassungen an den Untersuchungsdaten werden von MX erfasst, und es

sind keine vorhanden (oder

erforderlich).

· Zwillingsbohrlöcher sind in dieser Projektphase nicht verfügbar.

Lage der Datenpunkte · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur · Differentielles GPS zur Lokalisierung von Bohrlochmündungen, Gräben

Lokalisierung von Bohrlöchern (Bohrlochkopf- und und einigen

Bohrlochmessungen), Gräben, Bergbauanlagen und anderen Abbaustätten

Standorten, die bei der Mineralressourcenschätzung · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Stichproben und Bodenproben),

verwendet verifiziert anhand von

werden. Lidar-Daten.

· Spezifikation des verwendeten Rastersystems. · Das durchgehend verwendete Gittersystem ist das geozentrische Datum

· Qualität und Angemessenheit der topografischen von Australien 1994; Kartengitterzone 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG

Kontrolle. 28355 bezeichnet. Die angegebenen Azimute beziehen sich ebenfalls auf

MGA55

(GDA94_Z55).

· Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Genauigkeit der

Lidar-Daten von unter 10 cm

ausgezeichnet.

Datenabstand und · Datenabstand für die Berichterstattung über · Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über

-verteilung Explorationsergebnisse. Explorationsergebnisse geeignet - ein Beleg hierfür ist die verbesserte

· Ob der Datenabstand und die Verteilung ausreichend Vorhersagbarkeit von hochgradigen

sind, um den Grad der geologischen und gehaltlichen Gold-Antimon-Durchschneidungen.

Kontinuität zu ermitteln, der für die angewandten · Derzeit reichen der Datenabstand und die Verteilung nicht für die

Verfahren zur Schätzung der Mineralressourcen und Berichterstattung über Mineralressourcenschätzungen aus. Dies kann sich

Erzreserven sowie für die Klassifizierungen angemessen jedoch ändern, wenn das Wissen über gehaltbestimmende Faktoren durch

ist. zukünftige Bohrprogramme

· Ob eine Probenzusammenfassung angewendet wurde. zunimmt.

· Die Proben wurden in Tabelle 3 für niedrigere Gehalte zu einem

Durchschnittsgehalt von 1 g/t AuEq über eine Mächtigkeit von 2,0 m und

für höhere Gehalte zu einem Durchschnittsgehalt von 5 g/t AuEq über

eine Mächtigkeit von 1,0 m zusammengefasst. Alle Einzelanalysen über

0,1 g/t AuEq wurden in Tabelle 4 ohne Zusammenfassung auf zwei

Dezimalstellen genau angegeben.

Ausrichtung der Daten · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverzerrte · Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte

in Bezug auf die Erfassung möglicher Strukturen gewährleistet und wird auf etwa 55-75 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

geologische inwieweit dies unter Berücksichtigung des

Struktur Lagerstättentyps bekannt · Die Bohrungen sind in einer optimalen Richtung ausgerichtet, wenn man

ist. die Kombination aus der Ausrichtung des Wirtsgesteins und dem

· Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung offensichtlichen Einfluss der Adern auf den Gold- und Antimongehalt

zwischen der Bohrrichtung und der Ausrichtung berücksichtigt.

wichtiger mineralisierter Strukturen zu einer · Die steile Ausrichtung einiger Adern kann zu einer scheinbaren Zunahme

Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte dies der Mächtigkeit einiger Abschnitte führen, doch sind weitere Bohrungen

bewertet und, falls wesentlich, berichtet erforderlich, um dies zu

werden. quantifizieren.

· Aus den bisher gesammelten Daten lässt sich keine Verzerrung der

Probenahme erkennen (die Bohrlöcher durchschneiden die mineralisierten

Strukturen in einem moderaten

Winkel).

Proben-Sicherheit · Maßnahmen zur Gewährleistung der Probensicherheit. · Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder vom

Außendienstpersonal des Unternehmens zum Kernprotokollierungslager in

Kilmore geliefert. Die Proben werden vom Unternehmenspersonal im

Kernlager in Kilmore markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge

geschnitten, in Säcke verpackt und anschließend auf fest verschnürte

Paletten verladen, die vom Unternehmenspersonal per Lkw nach Bendigo

transportiert werden, um dort dem Labor übergeben zu werden. Es gibt in

keiner Phase des Prozesses oder in den Daten Hinweise auf Probleme

hinsichtlich der

Probensicherheit.

Audits oder · Die Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen der · Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und

Überprüfungen Probenahmetechniken und Doppelproben wird von Geologen und dem Datengeologen des Unternehmens

Daten. durchgeführt. Herr Kenneth Bush von SXG verfügt über die

Orientierungs-, Protokollierungs- und

Untersuchungsdaten.

Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung zum JORC-Code Kommentar

Bergbaurecht · Art, Referenzname/-nummer, Lage und Eigentumsverhältnisse · Das Sunday Creek-Projekt, früher bekannt als

und Landnutz-ungsrechte einschließlich Vereinbarungen oder wesentlicher Sachverhalte Clonbinane-Projekt, fällt unter die Retentionslizenz RL 6040 und

Status mit Dritten wie Joint Ventures, Partnerschaften, ist von der Explorationslizenz EL6163 und der Explorationslizenz

Überlizenzgebühren, Native-Title-Rechte, historische Stätten, EL7232 umgeben. Alle Lizenzen befinden sich zu 100 % im Besitz

Wildnis- oder Nationalparkgebiete sowie von Clonbinane Goldfield Pty Ltd, einer hundertprozentigen

Umweltbedingungen. Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold

· Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung Ltd.

bestehenden Rechte sowie alle bekannten Hindernisse für den ·

Erhalt einer Betriebsgenehmigung in dem

Gebiet.

Explorationen durch · Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere · Das Sunday Creek-Projekt ist eine hochgradige orogene (oder

andere Parteien Parteien. epizonale) Lagerstätte vom Typ Fosterville. Im Projektgebiet

wurde seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er Jahre

hinein in kleinem Maßstab Bergbau betrieben. Die historische

Produktion erfolgte über mehrere kleine Schächte und

Alluvialabbaugebiete innerhalb der Clonbinane-Goldfeld-Lizenzen.

Bemerkenswerte Fördermengen wurden im Clonbinane-Gebiet erzielt,

wobei die Gesamtproduktion mit 41.000 Unzen Gold bei einem

Gehalt von 33 g/t Gold angegeben wurde (Leggo und Holdsworth,

2013).

· Die Arbeiten früherer Explorationsunternehmen im und in der

Nähe des Sunday Creek-Projektgebiets konzentrierten sich in der

Regel auf die Suche nach großvolumigen, flachen Lagerstätten.

Beadell Resources war das erste Unternehmen, das tiefere Ziele

anbohrte, und Southern Cross hat die Arbeiten im Sunday

Creek-Projektgebiet fortgesetzt.

· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinsprobenahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden

Dyke.

Gesteinsprobenahme im Schacht der Christina-Mine.

Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf Diamantbohrlöcher

rund um Christina, von denen zwei analysiert

wurden.

· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach

niedriggradigen Lagerstätten mit hohem Tonnagepotenzial. Die

Schürfrechte wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet als

vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich erwiesen

hatte.

Bachablagerungsproben in der Umgebung des Golden Dyke und des

Reedy Creek. Die Ergebnisse waren in der Umgebung des Golden

Dyke besser. 45 Haldenproben aus den alten Abbaustätten des

Golden Dyke zeigten eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen

und

Antimon.

Bodenproben über dem Golden Dyke zur Abgrenzung des Dykes und der

Mineralisierung. Zwei, parallel zum Golden Dyke verlaufende

Bohrungen, die auf Bodenanomalien abzielten. Die Bohrungen

wurden inzwischen von SXG

saniert.

· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration mit dem Ziel einer Goldmineralisierung im Tagebau am

Rande der

SXG-Konzessionen.

· ELs 1534, 1603 & 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ausrichtung auf flach liegendes, niedriggradiges Gold.

Grabenaushub rund um das Golden-Dyke-Prospektgebiet und

Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den CRA-Costeans. 29

RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m wurden in

den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke

niedergebracht.

· ELs 4460 & 4987 - Beadell Resources Ltd

Die ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007

erteilt. Beadell bohrte erfolgreich 30 RC-Bohrlöcher, darunter

zweite Diamantbohrlöcher in den Zielgebieten Golden

Dyke/Apollo.

· Beide Lizenzen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields

Pty Ltd erworben und zu einer einzigen Lizenz EL4987

zusammengefasst.

· Nagambie Resources Ltd erwarb Auminco Goldfields im Juli 2014.

EL4987 lief Ende 2015 aus; während dieser Zeit beantragte

Nagambie Resources eine Retentionslizenz (RL6040) für eine

Fläche von drei Quadratkilometern im Rahmen des Sunday

Creek-Projekts. RL6040 wurde im Juli 2017

erteilt.

· Clonbinane Goldfield Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson

Gold Ltd

übernommen.

Mawson bohrte 30 Bohrlöcher über 6.928 m und machte die ersten

Entdeckungen in der

Tiefe.

Geologie · Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der · Siehe die Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.

· Mineralisierung.

Bohrloch-informationen · Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das · Siehe Anhänge

Verständnis der Explorationsergebnisse wesentlich sind,

einschließlich einer tabellarischen Aufstellung der

folgenden

· Informationen für alle wesentlichen Bohrlöcher:

o Ost- und Nordkoordinaten des Bohrlochkragens

o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in

Metern) des

Bohrlochkragens

o Neigung und Azimut des Bohrlochs

o Bohrlochlänge und Abfangtiefe

o Bohrlochlänge.

· Wenn der Wegfall dieser Informationen damit begründet wird,

dass die Informationen nicht wesentlich sind und dieser

Wegfall das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt,

sollte die kompetente Person klar erläutern, warum dies der

Fall

ist.

Methoden zur · Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind · Siehe Weitere Informationen und Berechnung der

Datenaggre-gation Gewichtungs- und Mittelwertbildungstechniken, die Metalläquivalente im Haupttext der

Abschneidung von Höchst- und/oder Mindestgehalten (z. B. das Pressemitteilung.

Abschneiden von Hochgehalten) sowie Cutoff-Gehalte in der

Regel wesentlich und sollten angegeben

werden.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit

hochgradigen Ergebnissen und längere Abschnitte mit

niedriggradigen Ergebnissen umfassen, sollte das für die

einer solchen Aggregation verwendete Verfahren angegeben und

einige typische Beispiele für solche Aggregationen

detailliert dargestellt

werden.

· Die für die Angabe von Metallequivalentwerten verwendeten

Annahmen sollten klar dargelegt

werden.

Beziehung · Diese Zusammenhänge sind bei der Berichterstattung über · Siehe die Darstellung der tatsächlichen Mächtigkeiten im

zwischen Explorationsergebnisse besonders Hauptteil der

Mineralisier-ungs wichtig. Pressemitteilung.

und · Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den

Abschnitts-längen Bohrlochwinkel bekannt, sollte dies angegeben

werden.

· Ist sie nicht bekannt und werden nur die Bohrlochlängen

angegeben, sollte dies deutlich vermerkt werden (z. B.

Bohrlochlänge

· , tatsächliche Mächtigkeit unbekannt).

Diagramme · Für jede gemeldete bedeutende Entdeckung sollten geeignete · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der

Karten und Schnitte (mit Maßstäben) sowie tabellarische Mitteilung

Aufstellungen der Abschnitte beigefügt werden. Diese sollten dargestellt.

unter anderem eine Draufsicht auf die Bohrlochkragenstandorte

und geeignete Schnittansichten

enthalten.

Ausgewogene · Ist eine umfassende Berichterstattung über alle · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Mitteilung

Berichter-stattung Explorationsergebnisse nicht durchführbar, sollte eine tabellarisch aufgeführt. Die Ergebnisse gelten als repräsentativ

repräsentative Darstellung sowohl der niedrig- als auch der und sind nicht

hochgradigen Abschnitte und/oder Mächtigkeiten erfolgen, um verzerrt.

eine irreführende Berichterstattung über die · Kernverluste werden, sofern wesentlich, in den tabellarischen

Explorationsergebnisse zu Bohrabschnitten

vermeiden. angegeben.

Sonstige wesentliche · Andere Explorationsdaten sollten, sofern sie aussagekräftig · Vorläufige Testergebnisse wurden am 11. Januar 2024

Explorations-daten und wesentlich sind, berichtet werden, einschließlich (aber veröffentlicht. Dadurch wurde das allgemeine metallurgische

nicht beschränkt auf): geologische Beobachtungen; Ergebnisse Testverfahren für Proben aus den Sunday-Creek-Lagerstätten

geophysikalischer Untersuchungen; Ergebnisse geochemischer festgelegt und die Grundlage für die Zuversicht geschaffen, dass

Untersuchungen; Massenproben - Größe und eine wirtschaftliche Gewinnung des enthaltenen Goldes und

Aufbereitungsmethode; metallurgische Testergebnisse; Antimons in drei separate Produkte möglich

Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische und ist:

Gesteinseigenschaften; potenziell schädliche oder o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung

kontaminierende o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat

Substanzen. o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

· Die Untersuchungen wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der

Mineralvorkommen ausgeweitet und dienen der Verfeinerung der

metallurgischen Verfahren. Ziel war es, Aspekte der

Antimonkonzentratproduktion zu verbessern, die Goldgewinnung zu

einem hochgradigen metallischen Produkt zu maximieren und die

Beschaffenheit des Goldvorkommens weiter zu

untersuchen.

· Die von den ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten

konzentrierten sich

auf:

o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der

Antimon-Flotationsstufe bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung

einer hohen

Gesamtgoldausbeute.

o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate, um das

metallurgische Verhalten des enthaltenen Goldes zu

bewerten.

o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

· Es wurde nachgewiesen, dass unter geeigneten Prozessbedingungen

eine hohe Antimon- und Goldausbeute aufrechterhalten werden

konnte, während Arsen und Eisensulfide in der ersten

Flotationsstufe zurückgehalten wurden. Das erzeugte

Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) gilt als attraktiv für

den

Schmelzmarkt.

· Die Antimonausbeute im Konzentrat variierte je nach

Aufgabematerial und lag bei den aus den antimonreichen Zonen

getesteten Proben zwischen 83 % und 93

%.

· Zusätzliches metallisches Gold wurde durch

Schwerkraftabscheidung aus dem Flotationskonzentrat

gewonnen.

· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit

Arsen-Eisensulfiden verbundenen Golds im Aufgabematerial, dem

Verhältnis von Gold zu Antimon im Aufgabematerial, dem in das

metallische Goldprodukt gewonnenen Gold sowie der Flotationsrate

von Gold in der ersten Flotationsstufe

ab.

· Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldausbeute

erzielt.

· Weitere Arbeiten

o Zusätzliche Charakterisierungsuntersuchungen in den

Lagerstättenzonen

o Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbeuten

o Optimierung der mehrstufigen Reinigung zur Maximierung der

Konzentratqualität

o Pilotanlagenbewertung größerer Proben

o Studien zur Auslegung der Verarbeitungsanlage mit Zieltermin

für die Fertigstellung im ersten Quartal

2027

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests · Das Unternehmen hat angekündigt, bis zum ersten Quartal 2027

zur Ermittlung lateraler oder vertikaler Ausdehnungen oder insgesamt 200.000 m zu bohren.

groß angelegte

Step-out-Bohrungen). · Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und

· Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich zukünftige Bohrpläne

hervorheben, einschließlich der wichtigsten geologischen hervorheben.

Interpretationen und zukünftiger Bohrgebiete, sofern diese

Informationen nicht wirtschaftlich sensibel

sind.

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84623

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84623&tr=1

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