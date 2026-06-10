IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold bohrt 36,6 m mit 4,0 g/t Au und 1,0 % Sb
IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold bohrt 36,6 m mit 4,0 g/t Au und 1,0 % Sb
10. Juni 2026 - Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ - gibt die Ergebnisse von sieben Bohrlöchern aus den Prospektionsgebieten Apollo und Apollo East im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 5). Zu den besten Ergebnissen zählte 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 700,0 m in Bohrloch SDDSC202. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird für alle gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 55 % bis 75 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.
Vier wichtige Erkenntnisse:
1. Bester neuer Durchschnitt von 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 700,0 m in SDDSC202, mit hochgradigen Untersuchungsergebnissen von bis zu 493 g/t Au und 29,1 % Sb, wobei zwei zuvor nicht modellierte hochgradige Zonen die Aderstruktur von Apollo East ergänzen.
2. SDDSC214W1 lieferte die bislang östlichste Mineralisierung, die innerhalb des Hauptbohrgebiets identifiziert wurde (Abbildung 3), und erweiterte Apollo East um weitere 20 m nach Osten mit Abschnitten auf neuen Adersätzen, darunter 0,5 m mit 251,4 g/t AuEq (232,0 g/t Au, 8,1 % Sb) ab 605,2 m und Einzelprobenwerten von bis zu 362,0 g/t Au.
3. Die bislang flachsten Ergebnisse bei Apollo East stammen aus SDDSC217, einer ca. 97 m langen Aufwärtserweiterung, die einen starken Antimongehalt in Oberflächennähe bestätigt, mit 0,1 m @ 130,6 g/t AuEq (55,8 g/t Au, 31,3 % Sb) ab 324,9 m.
4. Die Mineralisierung dehnt sich in der Tiefe und entlang des Streichs weiter aus, wobei sieben Untersuchungsergebnisse 100 g/t Au und fünf 20 % Sb in den gemeldeten Bohrlöchern überschritten, während elf Bohrgeräte und 67 noch ausstehende Bohrlöcher das 200.000-m-Programm bis zum 1. Quartal 2027 fortsetzen.
Michael Hudson, President & CEO, erklärt: Diese sieben Bohrlöcher zeigen erneut, was Sunday Creek am besten kann: das System in jede Richtung, die wir erproben, zu erweitern. SDDSC202 lieferte ein herausragendes Ergebnis von 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq und hochgradigen Probenwerten von bis zu 493 g/t Gold, während SDDSC214W1 die Mineralisierung an die östlichste Position vorangetrieben hat, die bisher auf dem Grundstück identifiziert wurde, und damit neues Terrain bei Apollo East erschließt. Ebenso wichtig sind die flachen, antimonreichen Ergebnisse von bis zu 31,3 % Sb in SDDSC217, die einen hohen Gehalt an kritischen Metallen nahe der Oberfläche bestätigen. Mit elf Bohrgeräten im Einsatz und 67 noch ausstehenden Bohrlöchern legen wir nur noch an Fahrt zu, während wir darauf hinarbeiten, das volle Ausmaß dieses außergewöhnlichen Gold-Antimon-Systems zu definieren.
Für alle, die es genau wissen wollen - Highlights:
- SDDSC202 (Apollo East) - Bohrung von Ost nach West mit Fokus auf das Prospektionsgebiet Apollo East, die 9 Adersätze und 6 hochgradige Adern durchschnitten hat, von denen 2 zuvor nicht erkannt oder modelliert worden waren.
o 0,2 m mit 58,6 g/t AuEq (34,9 g/t Au, 9,9 % Sb) ab 538,8 m
o 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 700,0 m, einschließlich:
§ 2,7 m mit 34,0 g/t AuEq (18,4 g/t Au, 6,5 % Sb) ab 703,0 m
§ 1,5 m mit 27,3 g/t AuEq (25,2 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 712,1 m
o 0,1 m mit 502,3 g/t AuEq (493,0 g/t Au, 3,9 % Sb) ab 778,1 m
o 1,3 m mit 30,6 g/t AuEq (14,9 g/t Au, 6,6 % Sb) ab 894,3 m, 50 m unterhalb von SDDSC145
o Zu den einzelnen Untersuchungsergebnissen gehörten 493,0 g/t Au, 132,0 g/t Au, 106,0 g/t Au mit 25,70 % Sb und 29,10 % Sb.
- SDDSC214 & SDDSC214W1 (Apollo) wurden von Ost nach West gebohrt und zielten auf Apollo East sowie die tieferen Abschnitte des Prospektionsgebiets Apollo ab; ein Tochterbohrloch SDDSC214W1 wurde fertiggestellt, um einen angemessenen Bohrlochabstand in Apollo Deeps zu erreichen, wobei 4 Adersätze und 3 hochgradige Adersätze durchschnitten wurden, von denen 2 zuvor nicht erkannt oder modelliert worden waren, wodurch Apollo East um 20 m nach Osten
- 0,5 m mit 251,4 g/t AuEq (232,0 g/t Au, 8,1 % Sb) ab 605,2 m
- 1,2 m mit 17,8 g/t AuEq (13,9 g/t Au, 1,7 % Sb) ab 596,3 m
- 12,1 m mit 4,0 g/t AuEq (3,5 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 634,6 m, einschließlich:
o 1,6 m mit 24,2 g/t AuEq (22,9 g/t Au, 0,5 % Sb)
- 2,2 m mit 45,0 g/t AuEq (44,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 991,9 m, einschließlich:
o 0,2 m mit 362,3 g/t AuEq (362,0 g/t Au)
- Einzelne Untersuchungsergebnisse umfassten 362,0 g/t Au, 232,0 g/t Au mit 8,11 % Sb und 207,0 g/t Au.
- SDDSC217 (Apollo East) wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf den flachen oberen Abschnitt von Apollo East ab. Diese Ergebnisse sind die bislang flachsten Ergebnisse bei Apollo East und stellen eine 100 m lange Aufwärtserweiterung dar
- 0,9 m mit 31,0 g/t AuEq (12,6 g/t Au, 7,7 % Sb) ab 312,3 m, einschließlich:
§ 0,3 m mit 84,9 g/t AuEq (33,3 g/t Au, 21,6 % Sb)
o 0,1 m mit 130,6 g/t AuEq (55,8 g/t Au, 31,3 % Sb) ab 324,9 m
- SDDSC212 (Apollo East) - Bohrung von Ost nach West, um den oberen Teil von Apollo anzusteuern und die nach oben abfallenden Erweiterungen von Apollo East zu kontrollieren. Zu den besseren Ergebnissen gehörten:
o 3,0 m mit 2,1 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 432,0 m
- SDDSC204 (Apollo Deeps) - Bohrung von Ost nach West, die auf die neigungsabwärts gerichtete Erweiterung von Apollo Deeps 50 Meter unterhalb der aktuellen Explorationszielgrenzen abzielte:
o 1,3 m mit 4,5 g/t AuEq (4,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1.095,5 m
o 4,5 m mit 1,6 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1.102,0 m
- SDDSC209 (Apollo East) - Kontrollbohrung in Süd-Nord-Richtung, östliche Seite der Goliath-Verwerfung
o Gebohrt zur Validierung der Ausrichtung und der Versätze im geologischen Modell; der Gang wurde im Bohrloch mehrmals durchschnitten, was wichtige Anhaltspunkte für den östlichen Rand des Apollo-Systems liefert.
Erörterung der Bohrlöcher
Hier werden sieben Bohrlöcher vorgestellt, die auf die Prospektionsgebiete Apollo und Apollo East abzielen und in Ost-West-Richtung gebohrt wurden, um hohe Schnittwinkel durch die steil einfallende Aderarchitektur zu optimieren; ein von Süden nach Norden verlaufendes Kontrollbohrloch (SDDSC209) wurde gebohrt, um geologische Kontrollen auf der Ostseite der Goliath-Verwerfung zu validieren.
In den sieben gemeldeten Bohrlöchern wurden sieben (7) Einzelanalysen mit mehr als 100 g/t Au und fünf (5) Einzelanalysen mit mehr als 20 % Sb durchschnitten, was das anhaltende Wachstum der hochgradigen Mineralisierung in Apollo zeigt, während die Exploration weiter voranschreitet und die bekannten Grenzen der Mineralisierung erweitert.
SDDSC202
SDDSC202 wurde in Ost-West-Richtung gebohrt und zielte auf das Prospektionsgebiet Apollo East ab, wobei 9 Adersätze und 6 hochgradige Adern durchschnitten wurden, von denen 2 zuvor nicht erkannt oder modelliert worden waren.
4 einzelne Proben lagen über 100 g/t Au und 3 einzelne Proben über 20 % Antimon:
- 106,0 g/t Au und 25,70 % Sb auf 0,18 m ab 704,87 m
- 132,0 g/t Au & 2,26 % Sb auf 0,18 m ab 712,67 m
- 493,0 g/t Au und 3,89 % Sb auf 0,10 m ab 778,10 m
- 102,0 g/t Au & 15,00 % Sb auf 0,13 m ab 785,64 m
- 91,5 g/t Au und 29,10 % Sb auf 0,28 m ab 704,59 m
- 81,5 g/t Au und über 0,22 m ab 894,64 m - ein 50-m-Absatz unterhalb von SDDSC145 0,5 m mit 2544,5 g/t AuEq (2541,9 g/t Au, 1,1 % Sb) ab 876,4 m 9. Dezemberth 2024)
Ausgewählte Highlights der Composites umfassen:
- 0,2 m mit 58,6 g/t AuEq (34,9 g/t Au, 9,9 % Sb) ab 538,8 m
- 1,5 m mit 8,7 g/t AuEq (7,6 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 690,6 m
- 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 700,0 m
o Einschließlich 2,7 m mit 34,0 g/t AuEq (18,4 g/t Au, 6,5 % Sb) ab 703,0 m
o Einschließlich 1,5 m mit 27,3 g/t AuEq (25,2 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 712,1 m
o Einschließlich 2,4 m mit 12,3 g/t AuEq (9,4 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 723,6 m
- 2,3 m mit 5,5 g/t AuEq (4,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 750,5 m
- 0,1 m mit 502,3 g/t AuEq (493,0 g/t Au, 3,9 % Sb) ab 778,1 m
- 1,5 m mit 12,8 g/t AuEq (9,2 g/t Au, 1,5 % Sb) ab 784,3 m
o Einschließlich 0,8 m mit 22,9 g/t AuEq (16,4 g/t Au, 2,7 % Sb) ab 785,0 m
- 2,1 m mit 11,9 g/t AuEq (5,0 g/t Au, 2,9 % Sb) ab 789,0 m
- 1,3 m mit 30,6 g/t AuEq (14,9 g/t Au, 6,6 % Sb) ab 894,3 m
o Einschließlich 0,9 m mit 42,4 g/t AuEq (20,4 g/t Au, 9,2 % Sb) ab 894,6 m
SDDSC204
SDDSC204 wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf die neigungsabwärts verlaufende Erweiterung von Apollo Deeps 50 Meter unterhalb der aktuellen Grenzen des Explorationsziels ab (Explorationsziel 3. März 2025). Dieses Bohrloch durchteufte einen verwerfungsbehafteten Block aus alteriertem Sediment und Gang, was das potenzielle Mineralisierungsfenster innerhalb des Bohrlochs einschränkte. SDDSC0204 lieferte jedoch wertvolle geologische Anhaltspunkte in der Tiefe, und zusätzliche Bohrlochstandorte werden für künftige Bohrungen bei Apollo Deeps genutzt werden, um eine effiziente Erkundung zu ermöglichen. Ausgewählte Highlights der Composite-Proben umfassen:
- 1,3 m mit 4,5 g/t AuEq (4,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1095,5 m
- 4,5 m mit 1,6 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1102,0 m
SDDSC209
SDDSC209 wurde als Kontrollbohrung auf der Ostseite der Goliath-Verwerfung von Süden nach Norden niedergebracht, um die im geologischen Modell verwendeten Ausrichtungen und Versätze zu überprüfen, und nicht, um einen primären mineralisierten Durchschnitt zu erzielen. Im Bohrloch wurde mehrfach ein Gang durchschnitten, was wichtige geologische Anhaltspunkte für den östlichen Rand des Apollo-Systems lieferte.
SDDSC212
SDDSC212 wurde von Ost nach West gebohrt, um den oberen Teil von Apollo anzusteuern und Kontrolldaten für die aufsteigenden Erweiterungen von Apollo East zu liefern. Ausgewählte Highlights der Composite-Proben umfassen:
- 3,0 m mit 2,1 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 432,0 m
SDDSC214 & SDDSC214w1
SDDSC214 wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf Apollo East sowie die tieferen Abschnitte des Apollo-Prospekts ab; ein Tochterbohrloch SDDSC214W1 wurde fertiggestellt, um einen angemessenen Bohrlochabstand in Apollo Deeps zu erreichen, wobei 4 Adersätze und 3 hochgradige Adern durchschnitten wurden, von denen 2 zuvor nicht erkannt oder modelliert worden waren, wodurch Apollo East um 20 m nach Osten erweitert wurde. Drei einzelne Untersuchungsergebnisse überstiegen 100 g/t Au:
- 232,0 g/t Au & 8,11 % Sb auf 0,47 m ab 605,18 m
- 207,0 g/t Au und 0,08 % Sb auf 0,14 m ab 992,72 m
- 362,0 g/t Au und 0,13 % Sb auf 0,18 m ab 993,97 m
Ausgewählte Highlights der Composites umfassen:
- 1,2 m mit 17,8 g/t AuEq (13,9 g/t Au, 1,7 % Sb) ab 596,3 m
o Einschließlich 0,2 m mit 87,2 g/t AuEq (71,2 g/t Au, 6,7 % Sb) ab 596,3 m
- 0,5 m mit 251,4 g/t AuEq (232,0 g/t Au, 8,1 % Sb) ab 605,2 m
- 12,1 m mit 4,0 g/t AuEq (3,5 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 634,6 m
o Einschließlich 1,6 m mit 24,2 g/t AuEq (22,9 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 634,6 m
- 2,2 m mit 45,0 g/t AuEq (44,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 991,9 m
o Einschließlich 0,5 m mit 64,5 g/t AuEq (64,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 992,3 m
o Einschließlich 0,2 m mit 362,3 g/t AuEq (362,0 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 994,0 m
SDDSC217
SDDSC217 wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf den flachen oberen Abschnitt von Apollo East ab. Diese Ergebnisse sind die bislang flachsten Ergebnisse bei Apollo East und stellen eine 100 m lange, aufwärts gerichtete Erweiterung des A157-Adersystems dar sowie SDDSC179 (0,4 m mit 14,0 g/t AuEq (12,4 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 368,3 m am 17. Dezember 2025)
Zwei einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 20 % Antimon, was den hohen Antimonvorkommen im flachen Teil des Systems verdeutlicht, darunter:
- 21,60 % Sb und 33,3 g/t Au auf 0,33 m ab 312,28 m
- 31,30 % Sb und 55,8 g/t Au auf 0,13 m ab 324,90 m
Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben gehören:
- 0,9 m mit 31,0 g/t AuEq (12,6 g/t Au, 7,7 % Sb) ab 312,3 m
o Einschließlich 0,3 m mit 84,9 g/t AuEq (33,3 g/t Au, 21,6 % Sb) ab 312,3 m
- 0,1 m mit 130,6 g/t AuEq (55,8 g/t Au, 31,3 % Sb) ab 324,9 m
Ausstehende Ergebnisse und Aktuelles
Derzeit sind elf Bohrgeräte im Sunday-Creek-Projekt im Einsatz. Es stehen Ergebnisse von 67 Bohrlöchern aus, die derzeit aufbereitet und analysiert werden, darunter elf Bohrlöcher, die aktiv gebohrt werden, sowie zwei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildung 2). Das Unternehmen setzt sein laufendes 200.000-m-Bohrprogramm bis zum 1. Quartal 2027 fort.
Über Sunday Creek
Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar (ha) an erteilten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 1.392 ha Land, das den Kernbereich innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.
Gold und Antimon bilden sich in einer Abfolge von Adernsystemen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Muttergestein) durchschneiden. Diese Adernsysteme ähneln einer Goldenen Leiter-Struktur, bei der sich das Hauptmuttergestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, während mehrere quer verlaufende Adernsysteme, die das Gold beherbergen, die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis über 1.200 m unter der Oberfläche definiert; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.
Insgesamt wurden seit Ende 2020 262 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 123.974,14 m aus Sunday Creek gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.972,92 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet, wobei elf weitere regionale Bohrlöcher derzeit ausgewertet werden. Insgesamt wurden von den späten 1960er Jahren bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt sechsundneunzig (96) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und achtzig (80) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertzwölf (112) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines Untergrenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.
Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m des Wirtsganges/Sediments (Sprossen der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo definiert sind, von denen etwa 650 m intensiver durch Bohrungen untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 115 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradige Randbereiche gekennzeichnet sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 2).
Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Der regionale Wirtsgesteinskomplex der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu einer Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.
Weitere Informationen
Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der Website von SXGC verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.
Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehalt-Cutoff angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit eines Cutoffs für die Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Stelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.
Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen den Projektstandort sowie Draufsicht und Längsschnittansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben; andernfalls wird sie für die übrigen gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 55 % bis 75 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale -Breite von 2 m ausgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m ausgeschnitten wurden.
Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen
Sunday Creek (Abbildung 5) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungshöhe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).
Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen oft hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorräten. Antimon steht ganz oben auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien rangiert bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein kritischer Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.
Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.
Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)
Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt ein führendes Gold-Antimon-Projekt im Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das 60 km nördlich von Melbourne liegt. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 96 zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au aus 129.573 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.
Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem kritischen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.
Technische Fundamentaldaten stärken das Investitionspotenzial weiter, da vorläufige metallurgische Untersuchungen eine nicht-refraktäre Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.
Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Region voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.
- Ende -
Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin
mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316
Geschäftsstelle
1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada
Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung
info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122
Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,
jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321
Niederlassung
Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die nach den Qualitätssystemen ISO 9001 und NATA arbeitet. Die Proben wurden für die Goldanalyse mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) aufbereitet und analysiert, gefolgt von der Messung des Goldgehalts in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.
SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial haben, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 die sechsthöchstgradigste Untertage-Mine weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.
SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Zugrundelegung der Produktionskosten von Costerfield für 2024, eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne und einer Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:
= ( / ) + 2,39 × (%)
Basierend auf der jüngsten Berechnung für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Lohnveredelung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = ( / ) + 2,39 × (%) für geeignet, um sie für die anfängliche Exploration der Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek zu verwenden.
Erklärung einer nach JORC kompetenten Person
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen in diesem Bericht basieren auf Angaben, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter Fachgeologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.
Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.
Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Bohrloch-Explorationsergebnisse, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:
- 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A,
Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Bekanntmachung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich geändert wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die Erwartungen, Annahmen und sonstigen Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie sonstige Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.
Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier berichteten Bohrlöchern SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor berichteten Bohrlöchern.
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Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit in Bohrung befindlichen sowie auf Untersuchungsergebnisse wartenden Bohrlöchern (dunkelblau).
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Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang der Linie A-B in der Ebene der Dyk-Brekzie/des alterierten Sedimentgesteins in Richtung NW (Streichrichtung 56 Grad), der mineralisierte Adernsysteme zeigt. Dargestellt sind die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählte Durchschneidungen und zuvor gemeldete Bohrlöcher. Die vertikale Ausdehnung der Adersätze ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchstichpunkten begrenzt.
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Abbildung 4: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenprobenahmen, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 2.383 m umfassenden Bohrprogramms mit 12 Bohrlöchern untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte in GDA94/MGA Zone 55.
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Abbildung 5: Lage des Sunday Creek-Projekts sowie des zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts
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Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.
Diese Pressemitteilung
Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut
GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55
SDDSC202 947,76 Apollo 331596,2 5867936,6 345,6 -43,4 266,9
SDDSC204 1208,3 Apollo 331615,6 5867952,4 346,5 -58,2 270,4
SDDSC209 271,58 Apollo East 331463,3 5867746,4 341,2 -30,5 34
SDDSC212 438,7 Apollo East 331464,9 5867866,4 333,2 -33,2 261,3
SDDSC214 431,6 Apollo 331615,6 5867951,1 346,94 -55,2 268,9
SDDSC214W1 1043,5 Apollo 331615,6 5867951,1 346,94 -55,2 268,9
SDDSC217 490,7 Apollo East 331481,2 5867839,5 335,4 -25 261,9
Wird derzeit verarbeitet und analysiert
Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Nei-gung Azimut
GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55
SDDSC201 321,4 Aufgehende Sonne 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3
SDDSC205 1211,4 Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8
SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7
SDDSC213 941,44 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6
SDDSC215 476,39 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4
SDDSC216A 572,36 Golden Dyke 330701,2 5867880,5 299,6 -46,1 250,6
SDDSC218 796,99 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5
SDDSC219 392,2 Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -49,2 247,8
SDDSC220 716,7 Christina 329779,1 5867552,6 286,59 -26,5 70,5
SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 285,3
SDDSC222 792,29 Apollo 331596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7
SDDSC222W1 1065,5 Apollo 331596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7
SDDSC223 435,25 Apollo East 331483 5867839,8 335,72 -33,9 262,2
SDDSC224 496,9 Golden Dyke 330700,6 5867879,9 299,62 -36,8 246,6
SDDSC225 992,82 Christina 330754,5 5867733 306,93 -52,9 284,8
SDDSC226 826,1 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,09 -56,4 336,5
SDDSC226A In Bearbeitung Rising Sun 331278,1 5867112,6 289,16 -56,8 330,4
Plan 1900
m
SDDSC226W1 603,9 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,09 -56,4 336,5
SDDSC227 412 Apollo East 331483,8 5867840,3 335,83 -36,6 266,5
SDDSC228 447,8 Golden Dyke 330700,9 5867880,2 299,48 -47,1 245,2
SDDSC229 541,8 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -48,5 266,9
SDDSC230 1129,3 Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -65,1 77
SDDSC230W1 1415 Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -65,1 77
SDDSC231 1196,4 Rising Sun 330339,6 5867858,6 277 -70,3 71,1
SDDSC232 516,5 Christina 329777,6 5867552,2 286,76 -34,1 65,7
SDDSC233 445,94 Golden Dyke 330700,8 5867880,1 299,55 -40,7 245
SDDSC234 449 Apollo East 331484,5 5867840,3 335,75 -46,1 266,1
SDDSC235 In Bearbeitung, Christina 329776,6 5867552 286,8 -44,7 63,2
Plan 1500
m
SDDSC236 650,1 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -49,4 263,6
SDDSC237 359 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 245,7
SDDSC237W1 510,47 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 299,7
SDDSC239 915,63 Golden Dyke 330753,1 5867731,5 306,9 -31 270,2
SDDSC240 In Bearbeitung, Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -58,3 73,9
Plan 1250
m
SDDSC241 418,6 Golden Dyke 330700,9 5867879,7 299,8 -39,1 243,5
SDDSC242A 370,8 Golden Dyke 330814 5867848 301 -45,7 255,1
SDDSC242AW1 600 Golden Dyke 330814 5867848 301 0 0
SDDSC243 1037,9 Apollo 331615,8 5867951,1 346,99 -59,5 269
SDDSC245 548,8 Regional 331533,7 5867845,3 341,2 -40,7 156,1
SDDSC246 760,3 Golden Dyke 330753,7 5867731,8 306,73 -39,5 274,6
SDDSC247 193,6 Golden Dyke 330772,2 5867889,6 295,73 -32,3 248,5
SDDSC248 572,5 Apollo 331291,3 5867825,7 316,38 -40,9 269,8
SDDSC249 190 Golden Dyke 330772,7 5867889,6 295,74 -36,7 245,9
SDDSC250 199,8 Golden Dyke 330772,4 5867889,9 295,7 -36,9 252,3
SDDSC251 120,4 Apollo 331532,6 5867847,5 340,85 -31,9 270,4
SDDSC251A 306,7 Apollo 331532,8 5867847,9 340,89 -31,7 273,7
SDDSC252 200 Golden Dyke 330772,7 5867889,9 295,68 -40 249,9
SDDSC253 349,4 Apollo 331595,8 5867936,9 345,63 -53,8 267,8
SDDSC253W1 In Bearbeitung, Apollo 331.595,8 5867936,9 345,63 -53,8 267,8
Plan 1050
m
SDDSC255 540 Golden Dyke 330773 5867890 295,56 -41,4 251,2
SDDSC256 In Bearbeitung, Golden Dyke 330775,7 5867890,8 295,4093 -31,2 246
Plan 450
m
SDDSC257 In Bearbeitung, Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43 263,8
Plan 830
m
SDDSC259 In Bearbeitung, Golden Dyke 330754,1 5867733,3 306,9 -43,6 273,6
Plan 830
m
SDDSC261 In Bearbeitung Apollo 331615,6 5867951 346,8 45,1 266,3
Plan 1015
m
Derzeit werden regionale Bohrlöcher verarbeitet und analysiert
Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Nei-gung Azimut
GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55
SDDRE016 410,45 Redcastle 302735 5927298 217 -50,3 67,7
SDDRE017 359,8 Schöne Venus 305388,6 5926618 206,62 -50,9 68,9
SDDTS009 506 Tonstall 336984,3 5870557,1 524,7 -28,3 285
SDDTS008 511,37 Tonstall 336992,9 5870558,4 524 -35 29
SDDTS010 535,79 Tonstall 336993,7 5870557,9 524,1 -37 44,4
SDDTS011 401,32 Tonstall 336992,1 5870557,3 524,1 -43 18
SDDCN002 350 Konsolen 336041 5870691 484 -37 241
SDDLV005A 420 Leviathan 334580 5870167 555,4 -31 206
SDDLV005 32,4 Leviathan 334580 5870167 555 -33 206
SDDLV006 In Bearbeitung Leviathan 334580 5870167 555,4 -47 152
Plan 570
m
SDDCN003 In Bearbeitung, Konsolen 336043,5 5870690 484,1193 -36 130
Plan 400
m
Stillgelegte Bohrlöcher, die derzeit ausgewertet und analysiert werden
Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut
GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55
SDDSC216 131,2 Golden Dyke 330701 5867880,5 299,42 -46,3 252,5
SDDSC242 20,65 Golden Dyke 330814 5867848 301 -45,7 255,1
Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte aus den Bohrlöchern SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 mit zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m, höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m ausgeschnitten. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.
Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t
SDDSC202 538,8 539,0 0,2 34,9 9,9 58,6
SDDSC202 690,6 692,1 1,5 7,6 0,4 8,7
SDDSC202 700,0 736,6 36,6 4,0 1,0 6,5
Einschließlich 703,0 705,6 2,7 18,4 6,5 34,0
Einschließlich 709,7 711,0 1,4 2,0 0,7 3,7
Einschließlich 712,1 713,6 1,5 25,2 0,9 27,3
Einschließlich 717,1 717,6 0,5 10,0 1,5 13,6
Einschließlich 723,6 726,0 2,4 9,4 1,2 12,3
Einschließlich 727,9 728,4 0,5 8,6 0,8 10,5
SDDSC202 750,5 752,8 2,3 4,9 0,2 5,5
Einschließlich 750,5 752,0 1,5 5,3 0,2 5,9
SDDSC202 759,3 760,8 1,6 1,9 0,8 4,0
SDDSC202 763,3 766,0 2,7 0,9 0,7 2,6
SDDSC202 778,1 778,2 0,1 493,0 3,9 502,3
SDDSC202 784,3 785,8 1,5 9,2 1,5 12,8
Einschließlich 785,0 785,8 0,8 16,4 2,7 22,9
SDDSC202 789,0 791,1 2,1 5,0 2,9 11,9
SDDSC202 894,3 895,6 1,3 14,9 6,6 30,6
Einschließlich 894,6 895,6 0,9 20,4 9,2 42,4
SDDSC204 1095,5 1096,8 1,3 4,4 0,0 4,5
SDDSC204 1102,0 1106,5 4,5 1,5 0,0 1,6
SDDSC212 356,7 359,2 2,5 0,9 0,0 0,9
SDDSC212 432,0 435,0 3,0 1,6 0,2 2,1
SDDSC212 437,5 438,7 1,2 1,7 0,0 1,8
SDDSC214W1 596,3 597,5 1,2 13,9 1,7 17,8
Einschließlich 596,3 596,6 0,2 71,2 6,7 87,2
SDDSC214W1 605,2 605,7 0,5 232,0 8,1 251,4
SDDSC214W1 634,6 646,6 12,1 3,5 0,2 4,0
Einschließlich 634,6 636,1 1,6 22,9 0,5 24,2
SDDSC214W1 657,1 660,6 3,5 0,3 0,2 0,7
SDDSC214W1 665,1 667,7 2,6 0,4 0,2 0,8
SDDSC214W1 713,0 715,4 2,4 0,6 0,2 1,0
SDDSC214W1 760,3 760,6 0,3 10,0 0,0 10,0
SDDSC214W1 830,3 831,9 1,6 1,0 0,1 1,4
SDDSC214W1 991,9 994,2 2,2 44,9 0,0 45,0
einschließlich 992,3 992,9 0,5 64,4 0,0 64,5
Einschließlich 994,0 994,2 0,2 362,0 0,1 362,3
SDDSC214W1 1036,5 1036,6 0,1 25,0 0,0 25,0
SDDSC217 312,3 313,2 0,9 12,6 7,7 31,0
Einschließlich 312,3 312,6 0,3 33,3 21,6 84,9
SDDSC217 324,9 325,0 0,1 55,8 31,3 130,6
SDDSC217 330,2 330,7 0,5 3,9 1,6 7,6
Tabelle 3: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen aus SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 >0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.
Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t
SDDSC202 267,63 268,52 0,89 0,14 0,00 0,1
SDDSC202 506,66 507,28 0,62 0,17 0,00 0,2
SDDSC202 507,28 507,42 0,14 0,24 0,00 0,2
SDDSC202 509,65 510,43 0,78 0,28 0,00 0,3
SDDSC202 510,43 511,7 1,27 0,12 0,00 0,1
SDDSC202 528,56 529,8 1,24 0,11 0,04 0,2
SDDSC202 529,8 530,83 1,03 0,29 0,01 0,3
SDDSC202 530,83 530,95 0,12 8,72 0,01 8,7
SDDSC202 534,9 535,8 0,9 0,3 0,06 0,4
SDDSC202 535,96 536,39 0,43 0,11 0,03 0,2
SDDSC202 537,12 537,3 0,18 0,1 0,01 0,1
SDDSC202 538,75 538,96 0,21 34,9 9,91 58,6
SDDSC202 538,96 539,7 0,74 0,79 0,04 0,9
SDDSC202 557,21 557,95 0,74 -0,01 0,05 0,1
SDDSC202 557,95 558,1 0,15 1,56 0,07 1,7
SDDSC202 559,98 560,98 1 0,13 0,01 0,1
SDDSC202 560,98 561,46 0,48 0,15 0,00 0,2
SDDSC202 562,6 562,75 0,15 1,84 0,01 1,9
SDDSC202 563,45 563,7 0,25 0,16 0,00 0,2
SDDSC202 568,29 569,59 1,3 0,13 0,01 0,1
SDDSC202 574,97 575,91 0,94 0,16 0,00 0,2
SDDSC202 582,1 583,11 1,01 0,48 0,01 0,5
SDDSC202 583,11 583,79 0,68 1,17 0,01 1,2
SDDSC202 583,79 584,5 0,71 1,07 0,01 1,1
SDDSC202 584,5 584,65 0,15 0,79 0,01 0,8
SDDSC202 584,65 585,45 0,8 0,24 0,00 0,2
SDDSC202 586,05 587,05 1 0,24 0,00 0,2
SDDSC202 587,05 588,3 1,25 0,52 0,00 0,5
SDDSC202 589 589,45 0,45 0,48 0,00 0,5
SDDSC202 590,96 591,25 0,29 0,15 0,00 0,2
SDDSC202 591,25 592,17 0,92 0,14 0,00 0,1
SDDSC202 592,17 592,59 0,42 0,88 0,00 0,9
SDDSC202 592,59 593,63 1,04 0,1 0,00 0,1
SDDSC202 597,2 598,2 1 0,27 0,00 0,3
SDDSC202 598,2 599 0,8 0,31 0,00 0,3
SDDSC202 599 599,7 0,7 0,15 0,00 0,2
SDDSC202 613,8 614,49 0,69 0,24 0,00 0,2
SDDSC202 671,58 672,39 0,81 0,12 0,00 0,1
SDDSC202 685,55 685,65 0,1 0,15 0,35 1,0
SDDSC202 686,34 686,71 0,37 0,27 0,00 0,3
SDDSC202 688,74 689,53 0,79 0,09 0,02 0,1
SDDSC202 689,53 690,1 0,57 0,14 0,02 0,2
SDDSC202 690,1 690,6 0,5 0,1 0,01 0,1
SDDSC202 690,6 690,75 0,15 36,3 1,48 39,8
SDDSC202 690,75 691,01 0,26 2,21 0,18 2,6
SDDSC202 691,01 691,43 0,42 0,77 0,06 0,9
SDDSC202 691,43 691,68 0,25 1,03 0,24 1,6
SDDSC202 691,68 692,08 0,4 11,7 0,76 13,5
SDDSC202 692,08 693,31 1,23 0,17 0,01 0,2
SDDSC202 693,31 693,8 0,49 0,4 0,02 0,5
SDDSC202 694,57 695,35 0,78 0,16 0,04 0,3
SDDSC202 695,35 696,35 1 0,03 0,03 0,1
SDDSC202 697,07 697,76 0,69 0,13 0,01 0,2
SDDSC202 698,72 699 0,28 0,1 0,01 0,1
SDDSC202 699 700 1 0,17 0,01 0,2
SDDSC202 700 700,52 0,52 0,78 0,10 1,0
SDDSC202 700,52 701 0,48 0,16 0,03 0,2
SDDSC202 701 701,17 0,17 0,69 0,03 0,8
SDDSC202 701,17 701,42 0,25 0,78 0,03 0,8
SDDSC202 701,42 701,96 0,54 0,6 0,73 2,3
SDDSC202 701,96 702,09 0,13 0,37 0,83 2,4
SDDSC202 702,09 702,95 0,86 0,18 0,13 0,5
SDDSC202 702,95 703,42 0,47 3,21 1,02 5,6
SDDSC202 703,42 703,79 0,37 2,45 0,81 4,4
SDDSC202 703,79 704,41 0,62 0,17 0,05 0,3
SDDSC202 704,41 704,59 0,18 5,81 16,70 45,7
SDDSC202 704,59 704,87 0,28 91,5 29,10 161,0
SDDSC202 704,87 705,05 0,18 106 25,70 167,4
SDDSC202 705,05 705,5 0,45 1,54 1,15 4,3
SDDSC202 705,5 705,63 0,13 2,13 2,89 9,0
SDDSC202 705,63 706,93 1,3 0,89 0,63 2,4
SDDSC202 706,93 707,71 0,78 0,94 0,15 1,3
SDDSC202 707,71 708,1 0,39 0,36 0,10 0,6
SDDSC202 708,1 708,24 0,14 5,78 1,37 9,1
SDDSC202 708,24 709,1 0,86 0,6 0,47 1,7
SDDSC202 709,1 709,68 0,58 0,62 0,24 1,2
SDDSC202 709,68 709,78 0,1 3,4 1,18 6,2
SDDSC202 709,78 710,29 0,51 0,32 0,24 0,9
SDDSC202 710,29 711,03 0,74 3,01 0,98 5,4
SDDSC202 711,03 712,1 1,07 0,29 0,17 0,7
SDDSC202 712,1 712,3 0,2 15,8 1,17 18,6
SDDSC202 712,3 712,67 0,37 14,4 0,80 16,3
SDDSC202 712,67 712,85 0,18 132 2,26 137,4
SDDSC202 712,85 713,2 0,35 2,81 0,54 4,1
SDDSC202 713,2 713,6 0,4 11,3 0,53 12,6
SDDSC202 713,6 714,6 1 0,66 1,15 3,4
SDDSC202 714,6 715,67 1,07 0,97 0,39 1,9
SDDSC202 715,67 716,56 0,89 1,11 0,57 2,5
SDDSC202 716,56 717,13 0,57 0,35 0,14 0,7
SDDSC202 717,13 717,63 0,5 9,95 1,54 13,6
SDDSC202 717,63 718,93 1,3 1,31 0,13 1,6
SDDSC202 718,93 719,8 0,87 0,61 1,61 4,5
SDDSC202 719,8 720,05 0,25 0,75 2,89 7,7
SDDSC202 720,05 721,35 1,3 0,26 0,33 1,0
SDDSC202 721,35 722,31 0,96 0,56 0,22 1,1
SDDSC202 722,31 722,41 0,1 2,28 7,38 19,9
SDDSC202 722,41 723,39 0,98 0,6 0,95 2,9
SDDSC202 723,39 723,57 0,18 0,94 1,02 3,4
SDDSC202 723,57 724,2 0,63 9,55 1,14 12,3
SDDSC202 724,2 725,32 1,12 12,6 1,46 16,1
SDDSC202 725,32 725,95 0,63 3,63 0,76 5,4
SDDSC202 725,95 726,69 0,74 0,2 0,06 0,3
SDDSC202 726,69 727,92 1,23 2,94 0,39 3,9
SDDSC202 727,92 728,4 0,48 8,62 0,79 10,5
SDDSC202 728,4 728,75 0,35 0,52 1,06 3,1
SDDSC202 728,75 729,74 0,99 0,66 0,71 2,4
SDDSC202 729,74 729,87 0,13 10,7 0,20 11,2
SDDSC202 729,87 730,67 0,8 0,35 0,69 2,0
SDDSC202 730,67 731,94 1,27 0,96 0,36 1,8
SDDSC202 731,94 733,05 1,11 0,41 0,39 1,3
SDDSC202 733,05 733,27 0,22 1,15 1,71 5,2
SDDSC202 733,27 734,41 1,14 0,43 0,08 0,6
SDDSC202 734,41 735,31 0,9 0,49 0,11 0,8
SDDSC202 735,31 735,71 0,4 1,06 0,21 1,6
SDDSC202 735,71 736,11 0,4 6,56 0,04 6,6
SDDSC202 736,11 736,29 0,18 5,81 0,10 6,0
SDDSC202 736,29 736,59 0,3 2,91 0,12 3,2
SDDSC202 750,15 750,52 0,37 0,15 0,02 0,2
SDDSC202 750,52 750,89 0,37 7,98 0,18 8,4
SDDSC202 750,89 751,89 1 0,42 0,05 0,5
SDDSC202 751,89 752,03 0,14 33,4 1,69 37,4
SDDSC202 752,03 752,83 0,8 4,15 0,28 4,8
SDDSC202 752,83 753,37 0,54 0,09 0,02 0,1
SDDSC202 753,37 754,19 0,82 0,11 0,04 0,2
SDDSC202 754,19 755,36 1,17 0,12 0,02 0,2
SDDSC202 755,36 756,05 0,69 0,29 0,10 0,5
SDDSC202 756,05 757,1 1,05 0,39 0,20 0,9
SDDSC202 758,36 758,89 0,53 0,17 0,03 0,3
SDDSC202 758,89 759,29 0,4 0,15 0,02 0,2
SDDSC202 759,29 759,44 0,15 16,3 6,12 30,9
SDDSC202 759,44 759,65 0,21 0,68 0,44 1,7
SDDSC202 759,65 760,04 0,39 0,14 0,03 0,2
SDDSC202 760,04 760,49 0,45 0,13 0,02 0,2
SDDSC202 760,49 760,84 0,35 0,86 0,80 2,8
SDDSC202 760,84 761,05 0,21 0,07 0,03 0,1
SDDSC202 761,05 761,35 0,3 0,12 0,01 0,1
SDDSC202 763 763,29 0,29 0,18 0,23 0,7
SDDSC202 763,29 763,75 0,46 1,33 1,70 5,4
SDDSC202 763,75 764,31 0,56 0,66 0,49 1,8
SDDSC202 764,31 765,14 0,83 0,09 0,10 0,3
SDDSC202 765,14 765,75 0,61 0,91 1,15 3,7
SDDSC202 765,75 765,93 0,18 0,06 0,07 0,2
SDDSC202 765,93 766,03 0,1 7,38 1,51 11,0
SDDSC202 767,98 768,6 0,62 0,42 0,03 0,5
SDDSC202 770,9 771,12 0,22 0,51 0,52 1,8
SDDSC202 777 778,1 1,1 0,19 0,05 0,3
SDDSC202 778,1 778,2 0,1 493 3,89 502,3
SDDSC202 778,2 778,87 0,67 0,41 0,02 0,5
SDDSC202 784,28 784,42 0,14 1,42 0,24 2,0
SDDSC202 784,95 785,06 0,11 1,94 2,38 7,6
SDDSC202 785,64 785,77 0,13 102 15,00 137,9
SDDSC202 786,83 787,93 1,1 0,27 0,01 0,3
SDDSC202 787,93 789 1,07 0,07 0,02 0,1
SDDSC202 789 789,11 0,11 4,63 6,11 19,2
SDDSC202 789,11 789,95 0,84 0,57 0,49 1,7
SDDSC202 789,95 790,14 0,19 1,45 5,94 15,6
SDDSC202 790,14 790,38 0,24 0,2 0,14 0,5
SDDSC202 790,38 790,48 0,1 19,3 2,32 24,8
SDDSC202 790,48 790,89 0,41 0,23 0,29 0,9
SDDSC202 790,89 791,06 0,17 41,2 19,80 88,5
SDDSC202 799,76 800,46 0,7 0,58 0,20 1,1
SDDSC202 800,46 800,91 0,45 0,44 0,06 0,6
SDDSC202 808,56 808,67 0,11 6,86 0,34 7,7
SDDSC202 809,8 811,01 1,21 0,6 0,02 0,7
SDDSC202 811,01 811,25 0,24 0,2 0,04 0,3
SDDSC202 811,25 811,44 0,19 0,64 0,03 0,7
SDDSC202 836,92 838,22 1,3 0,23 0,01 0,3
SDDSC202 843,71 844,23 0,52 0,63 0,02 0,7
SDDSC202 868,66 868,84 0,18 0,29 0,00 0,3
SDDSC202 871,83 871,96 0,13 0,89 0,08 1,1
SDDSC202 891,73 892 0,27 0,55 0,01 0,6
SDDSC202 893,64 894,27 0,63 0,47 0,22 1,0
SDDSC202 894,27 894,64 0,37 1,14 0,05 1,3
SDDSC202 894,64 894,86 0,22 81,5 31,40 156,5
SDDSC202 894,86 895,41 0,55 1,17 1,15 3,9
SDDSC202 895,41 895,56 0,15 1,41 6,04 15,8
SDDSC202 895,56 896,5 0,94 0,22 0,06 0,4
SDDSC202 906,79 907,16 0,37 0,17 0,01 0,2
SDDSC202 913,89 914,39 0,5 0,3 0,00 0,3
SDDSC202 915,43 915,65 0,22 0,14 0,00 0,1
SDDSC202 917,63 918 0,37 0,27 0,00 0,3
SDDSC202 918 919,03 1,03 0,18 0,00 0,2
SDDSC202 919,03 919,83 0,8 0,22 0,00 0,2
SDDSC202 920,96 921,52 0,56 0,46 0,00 0,5
SDDSC202 922,82 923,79 0,97 0,18 0,00 0,2
SDDSC202 923,79 924,86 1,07 0,32 0,00 0,3
SDDSC202 924,86 925,72 0,86 0,45 0,01 0,5
SDDSC202 925,72 926,28 0,56 0,91 0,00 0,9
SDDSC202 929,67 930,48 0,81 0,25 0,00 0,3
SDDSC202 930,48 930,85 0,37 0,27 0,00 0,3
SDDSC204 643,93 644,45 0,52 0,55 0,01 0,6
SDDSC204 644,45 644,88 0,43 1,75 0,00 1,8
SDDSC204 644,88 645,12 0,24 1,23 0,00 1,2
SDDSC204 645,12 646,42 1,3 0,18 0,00 0,2
SDDSC204 732 732,83 0,83 0,14 0,01 0,2
SDDSC204 805,6 805,97 0,37 0,86 0,00 0,9
SDDSC204 811,68 812,1 0,42 0,14 0,00 0,1
SDDSC204 820,46 820,97 0,51 0,1 0,00 0,1
SDDSC204 828,26 828,65 0,39 0,15 0,00 0,2
SDDSC204 875,5 875,75 0,25 0,15 0,00 0,2
SDDSC204 889,75 891 1,25 0,11 0,00 0,1
SDDSC204 896,85 898,02 1,17 0,465 0,01 0,5
SDDSC204 898,02 898,13 0,11 1,26 0,07 1,4
SDDSC204 898,84 899,42 0,58 0,18 0,00 0,2
SDDSC204 899,42 900,08 0,66 0,25 0,00 0,3
SDDSC204 900,08 900,31 0,23 0,77 0,01 0,8
SDDSC204 900,31 900,65 0,34 1,85 0,03 1,9
SDDSC204 900,65 901 0,35 0,67 0,01 0,7
SDDSC204 908,12 909 0,88 0,15 0,00 0,2
SDDSC204 1037,2 1038,5 1,3 0,22 0,00 0,2
SDDSC204 1050,2 1051,5 1,3 0,1 0,00 0,1
SDDSC204 1061,9 1063 1,1 0,36 0,00 0,4
SDDSC204 1069,2 1070,2 1 0,12 0,00 0,1
SDDSC204 1084,58 1084,9 0,32 0,07 0,03 0,1
SDDSC204 1085,9 1086,41 0,51 1,25 0,01 1,3
SDDSC204 1086,41 1087,7 1,29 0,62 0,00 0,6
SDDSC204 1090,08 1090,36 0,28 2,96 0,00 3,0
SDDSC204 1095,5 1096,8 1,3 4,44 0,01 4,5
SDDSC204 1096,8 1098,1 1,3 0,17 0,01 0,2
SDDSC204 1102 1103 1 1,25 0,01 1,3
SDDSC204 1103 1104,2 1,2 0,8 0,01 0,8
SDDSC204 1104,2 1105 0,8 2,58 0,01 2,6
SDDSC204 1105 1105,66 0,66 1,44 0,01 1,5
SDDSC204 1105,66 1106,46 0,8 2,11 0,02 2,1
SDDSC204 1110,97 1111,08 0,11 0,82 0,00 0,8
SDDSC204 1126,63 1126,86 0,23 0,12 0,00 0,1
SDDSC204 1146,44 1146,55 0,11 0,21 0,00 0,2
SDDSC204 1148,54 1149,45 0,91 0,14 0,00 0,1
SDDSC204 1150,14 1150,36 0,22 0,17 0,01 0,2
SDDSC204 1152,67 1153,8 1,13 0,11 0,00 0,1
SDDSC204 1154,84 1155,93 1,09 0,3 0,00 0,3
SDDSC204 1167,78 1168,07 0,29 0,38 0,00 0,4
SDDSC204 1169,37 1170,3 0,93 0,15 0,00 0,2
SDDSC204 1171,52 1172,5 0,98 0,1 0,00 0,1
SDDSC204 1172,5 1173,8 1,3 1,52 0,00 1,5
SDDSC204 1173,8 1174,8 1 0,83 0,00 0,8
SDDSC204 1174,8 1175,8 1 0,33 0,00 0,3
SDDSC204 1175,8 1177 1,2 0,15 0,00 0,2
SDDSC204 1177 1177,43 0,43 0,1 0,00 0,1
SDDSC204 1177,43 1178,73 1,3 0,21 0,00 0,2
SDDSC204 1178,73 1179 0,27 0,16 0,00 0,2
SDDSC204 1179 1179,44 0,44 0,25 0,00 0,3
SDDSC204 1179,44 1180,5 1,06 0,13 0,00 0,1
SDDSC212 324,15 324,4 0,25 0,11 0,00 0,1
SDDSC212 339,02 339,59 0,57 0,12 0,00 0,1
SDDSC212 341,04 341,64 0,6 0,08 0,01 0,1
SDDSC212 342,66 343,03 0,37 0,22 0,00 0,2
SDDSC212 344,33 345,63 1,3 0,1 0,00 0,1
SDDSC212 355,53 356,72 1,19 0,12 0,00 0,1
SDDSC212 356,72 357,22 0,5 2,98 0,00 3,0
SDDSC212 359,05 359,24 0,19 3,5 0,03 3,6
SDDSC212 359,24 359,59 0,35 0,06 0,03 0,1
SDDSC212 364,72 366,02 1,3 0,19 0,00 0,2
SDDSC212 366,02 367,32 1,3 0,21 0,00 0,2
SDDSC212 367,32 368,62 1,3 0,28 0,00 0,3
SDDSC212 410,3 411,3 1 0,19 0,00 0,2
SDDSC212 411,7 412,13 0,43 0,26 0,00 0,3
SDDSC212 412,13 412,4 0,27 0,18 0,00 0,2
SDDSC212 412,6 412,8 0,2 0,47 0,01 0,5
SDDSC212 413,5 414 0,5 0,09 0,00 0,1
SDDSC212 415 416 1 0,09 0,01 0,1
SDDSC212 416 416,53 0,53 0,08 0,02 0,1
SDDSC212 416,53 417 0,47 0,06 0,02 0,1
SDDSC212 420,8 422 1,2 0,1 0,00 0,1
SDDSC212 424,92 425,13 0,21 0,51 0,00 0,5
SDDSC212 425,13 426 0,87 0,07 0,01 0,1
SDDSC212 426 427 1 0,13 0,01 0,2
SDDSC212 430 431 1 0,07 0,02 0,1
SDDSC212 431 432 1 0,64 0,03 0,7
SDDSC212 432 433 1 1,18 0,04 1,3
SDDSC212 433 434 1 0,92 0,14 1,3
SDDSC212 434 435 1 2,82 0,40 3,8
SDDSC212 435 436 1 0,28 0,03 0,4
SDDSC212 436 437 1 0,11 0,01 0,1
SDDSC212 437 437,52 0,52 0,41 0,02 0,5
SDDSC212 437,52 438 0,48 1,93 0,02 2,0
SDDSC212 438 438,7 0,7 1,52 0,05 1,6
SDDSC214W1 575,2 575,63 0,43 0,11 0,01 0,1
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SDDSC214W1 588,85 589,18 0,33 1,98 0,00 2,0
SDDSC214W1 589,18 590 0,82 0,19 0,00 0,2
SDDSC214W1 591 592 1 0,1 0,00 0,1
SDDSC214W1 592 592,73 0,73 0,14 0,00 0,2
SDDSC214W1 595,96 596,33 0,37 0,15 0,02 0,2
SDDSC214W1 596,33 596,55 0,22 71,2 6,70 87,2
SDDSC214W1 596,55 596,81 0,26 0,75 0,29 1,4
SDDSC214W1 596,81 597,24 0,43 0,41 0,38 1,3
SDDSC214W1 597,24 597,5 0,26 0,69 0,84 2,7
SDDSC214W1 597,5 598 0,5 0,25 0,06 0,4
SDDSC214W1 598 598,5 0,5 0,31 0,21 0,8
SDDSC214W1 599,18 599,6 0,42 0,15 0,02 0,2
SDDSC214W1 601,27 601,68 0,41 0,12 0,00 0,1
SDDSC214W1 601,68 602,3 0,62 0,42 0,00 0,4
SDDSC214W1 602,3 603,16 0,86 0,21 0,00 0,2
SDDSC214W1 605,18 605,65 0,47 232 8,11 251,4
SDDSC214W1 605,65 605,95 0,3 0,09 0,02 0,1
SDDSC214W1 609,85 610,45 0,6 0,11 0,01 0,1
SDDSC214W1 615,66 616,45 0,79 0,2 0,00 0,2
SDDSC214W1 616,45 617,42 0,97 0,13 0,10 0,4
SDDSC214W1 617,42 617,69 0,27 0,2 0,25 0,8
SDDSC214W1 617,69 618,93 1,24 0,08 0,02 0,1
SDDSC214W1 618,93 619,79 0,86 0,08 0,01 0,1
SDDSC214W1 626,28 626,66 0,38 0,07 0,16 0,5
SDDSC214W1 626,66 627,59 0,93 0,26 0,57 1,6
SDDSC214W1 627,59 627,98 0,39 0,08 0,01 0,1
SDDSC214W1 628,22 628,91 0,69 0,14 0,04 0,2
SDDSC214W1 629,49 630,02 0,53 0,98 0,01 1,0
SDDSC214W1 630,25 631 0,75 0,44 0,07 0,6
SDDSC214W1 631 631,23 0,23 0,57 0,10 0,8
SDDSC214W1 631,23 632,23 1 0,09 0,01 0,1
SDDSC214W1 632,23 632,93 0,7 0,14 0,01 0,2
SDDSC214W1 632,93 633,96 1,03 0,19 0,01 0,2
SDDSC214W1 633,96 634,55 0,59 0,1 0,01 0,1
SDDSC214W1 634,55 635,17 0,62 38,6 0,36 39,5
SDDSC214W1 635,17 635,53 0,36 0,88 0,07 1,1
SDDSC214W1 635,53 635,88 0,35 24,6 0,91 26,8
SDDSC214W1 635,88 636,12 0,24 12,7 1,22 15,6
SDDSC214W1 636,12 637,1 0,98 0,66 0,03 0,7
SDDSC214W1 637,39 637,8 0,41 1,58 0,67 3,2
SDDSC214W1 638,6 639,13 0,53 0,81 0,09 1,0
SDDSC214W1 639,13 639,79 0,66 0,7 0,14 1,0
SDDSC214W1 639,79 640,41 0,62 0,7 0,10 0,9
SDDSC214W1 641,7 642,13 0,43 2,73 0,51 3,9
SDDSC214W1 642,13 642,52 0,39 0,57 0,00 0,6
SDDSC214W1 642,52 643,14 0,62 0,86 0,07 1,0
SDDSC214W1 643,66 644,56 0,9 0,72 0,28 1,4
SDDSC214W1 644,56 644,78 0,22 1,16 0,16 1,5
SDDSC214W1 644,78 645,11 0,33 0,54 0,14 0,9
SDDSC214W1 645,11 646,08 0,97 0,15 0,06 0,3
SDDSC214W1 646,08 646,62 0,54 0,7 0,63 2,2
SDDSC214W1 646,62 647,24 0,62 0,68 0,05 0,8
SDDSC214W1 647,24 648,21 0,97 0,55 0,17 1,0
SDDSC214W1 648,21 648,95 0,74 0,21 0,01 0,2
SDDSC214W1 654,42 655,36 0,94 0,13 0,01 0,1
SDDSC214W1 655,36 655,98 0,62 0,21 0,03 0,3
SDDSC214W1 657,06 657,52 0,46 1,04 0,25 1,6
SDDSC214W1 658,21 658,68 0,47 1,07 0,63 2,6
SDDSC214W1 659,05 659,44 0,39 0,08 0,09 0,3
SDDSC214W1 659,44 660,39 0,95 0,03 0,04 0,1
SDDSC214W1 660,39 660,6 0,21 0,56 0,22 1,1
SDDSC214W1 660,6 661,9 1,3 0,36 0,24 0,9
SDDSC214W1 663,2 663,62 0,42 0,14 0,01 0,2
SDDSC214W1 663,62 664,07 0,45 0,21 0,27 0,9
SDDSC214W1 664,07 664,72 0,65 0,09 0,17 0,5
SDDSC214W1 664,72 665,09 0,37 0,07 0,01 0,1
SDDSC214W1 665,09 665,87 0,78 0,78 0,37 1,7
SDDSC214W1 665,87 666,51 0,64 0,15 0,07 0,3
SDDSC214W1 666,51 666,78 0,27 0,11 0,04 0,2
SDDSC214W1 666,78 667,48 0,7 0,19 0,02 0,2
SDDSC214W1 667,48 667,67 0,19 1,35 0,17 1,8
SDDSC214W1 667,67 668,51 0,84 0,55 0,01 0,6
SDDSC214W1 678 679,05 1,05 0,22 0,01 0,2
SDDSC214W1 679,05 679,71 0,66 0,11 0,00 0,1
SDDSC214W1 694,67 695,47 0,8 0,08 0,01 0,1
SDDSC214W1 695,47 695,85 0,38 0,13 0,02 0,2
SDDSC214W1 699,11 699,76 0,65 0,53 0,01 0,5
SDDSC214W1 699,76 700,54 0,78 0,1 0,26 0,7
SDDSC214W1 700,54 701,07 0,53 0,13 0,01 0,2
SDDSC214W1 701,07 701,58 0,51 0,34 0,25 0,9
SDDSC214W1 704,51 705,13 0,62 0,15 0,15 0,5
SDDSC214W1 705,13 706,24 1,11 0,04 0,05 0,2
SDDSC214W1 706,24 706,7 0,46 0,07 0,18 0,5
SDDSC214W1 706,7 707,03 0,33 0,13 0,05 0,2
SDDSC214W1 707,03 707,43 0,4 0,05 0,03 0,1
SDDSC214W1 710,43 710,74 0,31 0,28 0,01 0,3
SDDSC214W1 710,74 711,21 0,47 0,1 0,00 0,1
SDDSC214W1 711,21 711,68 0,47 0,28 0,01 0,3
SDDSC214W1 711,68 711,98 0,3 0,65 0,04 0,7
SDDSC214W1 711,98 713 1,02 0,1 0,01 0,1
SDDSC214W1 713 713,14 0,14 1,25 0,10 1,5
SDDSC214W1 713,14 713,33 0,19 3,37 0,08 3,6
SDDSC214W1 713,33 714,2 0,87 0,09 0,01 0,1
SDDSC214W1 715,08 715,35 0,27 1,94 1,36 5,2
SDDSC214W1 716,06 716,34 0,28 0,21 0,02 0,2
SDDSC214W1 717 717,69 0,69 0,03 0,09 0,2
SDDSC214W1 718,21 718,73 0,52 0,51 0,00 0,5
SDDSC214W1 718,73 719,7 0,97 0,12 0,00 0,1
SDDSC214W1 720,82 721,55 0,73 0,2 0,01 0,2
SDDSC214W1 722,16 722,47 0,31 3,73 0,05 3,8
SDDSC214W1 728,04 728,32 0,28 0,3 0,05 0,4
SDDSC214W1 728,32 729,43 1,11 0,2 0,01 0,2
SDDSC214W1 729,43 729,77 0,34 0,72 0,03 0,8
SDDSC214W1 729,77 730,61 0,84 0,14 0,06 0,3
SDDSC214W1 736,34 737,6 1,26 0,93 0,00 0,9
SDDSC214W1 744,66 744,9 0,24 0,13 0,07 0,3
SDDSC214W1 747,57 748,21 0,64 0,29 0,32 1,1
SDDSC214W1 748,21 748,57 0,36 0,06 0,15 0,4
SDDSC214W1 753,05 753,6 0,55 0,7 0,04 0,8
SDDSC214W1 753,6 753,92 0,32 0,13 0,06 0,3
SDDSC214W1 754,85 755,2 0,35 0,08 0,01 0,1
SDDSC214W1 759,59 760,28 0,69 0,09 0,01 0,1
SDDSC214W1 760,28 760,55 0,27 10 0,00 10,0
SDDSC214W1 760,55 761,06 0,51 0,12 0,01 0,1
SDDSC214W1 761,06 761,6 0,54 0,24 0,01 0,3
SDDSC214W1 761,6 761,8 0,2 0,78 0,03 0,9
SDDSC214W1 761,8 761,93 0,13 0,43 0,09 0,6
SDDSC214W1 761,93 762,67 0,74 0,95 0,21 1,5
SDDSC214W1 762,67 762,89 0,22 0,64 0,01 0,7
SDDSC214W1 762,89 763,93 1,04 0,22 0,01 0,2
SDDSC214W1 770,92 771,11 0,19 0,12 0,05 0,2
SDDSC214W1 772,99 773,24 0,25 0,19 1,87 4,7
SDDSC214W1 785,49 785,61 0,12 0,68 0,01 0,7
SDDSC214W1 820,45 820,66 0,21 0,17 0,07 0,3
SDDSC214W1 829,2 830,26 1,06 0,27 0,00 0,3
SDDSC214W1 830,26 830,85 0,59 0,79 0,39 1,7
SDDSC214W1 830,85 830,97 0,12 0,35 0,00 0,4
SDDSC214W1 830,97 831,86 0,89 1,26 0,00 1,3
SDDSC214W1 831,86 832,9 1,04 0,17 0,00 0,2
SDDSC214W1 834,66 835,2 0,54 0,39 0,00 0,4
SDDSC214W1 835,2 835,95 0,75 0,16 0,00 0,2
SDDSC214W1 889,14 890,2 1,06 -0,01 0,05 0,1
SDDSC214W1 890,2 890,45 0,25 0,2 0,00 0,2
SDDSC214W1 895,5 896,8 1,3 0,13 0,01 0,1
SDDSC214W1 896,8 897,02 0,22 0,98 0,02 1,0
SDDSC214W1 898,09 898,44 0,35 0,14 0,01 0,2
SDDSC214W1 898,44 898,96 0,52 0,12 0,01 0,1
SDDSC214W1 905,2 905,97 0,77 0,09 0,00 0,1
SDDSC214W1 913,2 914,2 1 0,31 0,00 0,3
SDDSC214W1 914,2 915,2 1 0,14 0,02 0,2
SDDSC214W1 915,2 916,34 1,14 0,79 0,02 0,8
SDDSC214W1 916,34 917,45 1,11 0,73 0,01 0,7
SDDSC214W1 920,85 921,2 0,35 0,25 0,01 0,3
SDDSC214W1 921,2 922,3 1,1 0,15 0,01 0,2
SDDSC214W1 923,5 924,25 0,75 0,25 0,01 0,3
SDDSC214W1 924,25 925,32 1,07 0,29 0,01 0,3
SDDSC214W1 943,28 944,03 0,75 0,17 0,00 0,2
SDDSC214W1 982,1 982,93 0,83 0,13 0,00 0,1
SDDSC214W1 984 985 1 0,18 0,00 0,2
SDDSC214W1 991,92 992,34 0,42 1,08 0,00 1,1
SDDSC214W1 992,34 992,56 0,22 20,4 0,01 20,4
SDDSC214W1 992,56 992,72 0,16 0,28 0,00 0,3
SDDSC214W1 992,72 992,86 0,14 207 0,08 207,2
SDDSC214W1 992,86 993 0,14 0,15 0,00 0,2
SDDSC214W1 993 993,43 0,43 1,18 0,00 1,2
SDDSC214W1 993,43 993,97 0,54 0,97 0,00 1,0
SDDSC214W1 993,97 994,15 0,18 362 0,13 362,3
SDDSC214W1 994,15 995,2 1,05 0,23 0,00 0,2
SDDSC214W1 996,95 997,49 0,54 0,28 0,01 0,3
SDDSC214W1 998,75 998,89 0,14 2,99 0,02 3,0
SDDSC214W1 998,89 999,75 0,86 0,25 0,01 0,3
SDDSC214W1 999,75 1000,7 0,95 0,9 0,01 0,9
SDDSC214W1 1000,7 1001,56 0,86 0,24 0,01 0,3
SDDSC214W1 1001,56 1002,6 1,04 0,55 0,01 0,6
SDDSC214W1 1002,6 1002,82 0,22 0,33 0,01 0,3
SDDSC214W1 1002,82 1003,98 1,16 0,18 0,01 0,2
SDDSC214W1 1003,98 1004,83 0,85 0,53 0,01 0,5
SDDSC214W1 1004,83 1005,73 0,9 0,28 0,00 0,3
SDDSC214W1 1005,73 1006,64 0,91 0,19 0,00 0,2
SDDSC214W1 1009,32 1009,83 0,51 0,32 0,01 0,3
SDDSC214W1 1009,83 1010,6 0,77 0,22 0,01 0,2
SDDSC214W1 1012,75 1014,05 1,3 0,19 0,00 0,2
SDDSC214W1 1015,28 1015,7 0,42 0,24 0,00 0,3
SDDSC214W1 1015,7 1016,85 1,15 0,14 0,01 0,2
SDDSC214W1 1016,85 1017,75 0,9 0,28 0,00 0,3
SDDSC214W1 1017,75 1018,67 0,92 0,29 0,00 0,3
SDDSC214W1 1018,67 1019,54 0,87 0,22 0,00 0,2
SDDSC214W1 1019,54 1020,27 0,73 0,17 0,00 0,2
SDDSC214W1 1020,27 1021 0,73 0,23 0,01 0,2
SDDSC214W1 1021 1022,05 1,05 0,63 0,01 0,6
SDDSC214W1 1022,05 1022,67 0,62 0,71 0,01 0,7
SDDSC214W1 1022,67 1023,3 0,63 0,14 0,01 0,2
SDDSC214W1 1023,3 1023,76 0,46 0,17 0,01 0,2
SDDSC214W1 1023,76 1024,05 0,29 0,16 0,13 0,5
SDDSC214W1 1024,05 1024,52 0,47 0,29 0,02 0,3
SDDSC214W1 1024,52 1025,53 1,01 0,32 0,02 0,4
SDDSC214W1 1025,53 1026,1 0,57 0,23 0,01 0,3
SDDSC214W1 1026,1 1026,54 0,44 0,34 0,02 0,4
SDDSC214W1 1026,54 1027,22 0,68 0,48 0,01 0,5
SDDSC214W1 1027,92 1028,8 0,88 0,29 0,01 0,3
SDDSC214W1 1028,8 1029,5 0,7 0,37 0,01 0,4
SDDSC214W1 1029,5 1030,15 0,65 0,91 0,03 1,0
SDDSC214W1 1030.15 1030,25 0,1 1,24 0,02 1,3
SDDSC214W1 1030,25 1030,48 0,23 1,28 0,29 2,0
SDDSC214W1 1030,48 1030,97 0,49 0,75 0,02 0,8
SDDSC214W1 1030,97 1032,02 1,05 0,11 0,01 0,1
SDDSC214W1 1032,88 1033,96 1,08 0,41 0,01 0,4
SDDSC214W1 1033,96 1035 1,04 0,1 0,02 0,2
SDDSC214W1 1035 1035,96 0,96 0,26 0,02 0,3
SDDSC214W1 1036,48 1036,58 0,1 25 0,00 25,0
SDDSC214W1 1036,58 1037,7 1,12 0,14 0,01 0,2
SDDSC214W1 1039 1039,94 0,94 0,22 0,00 0,2
SDDSC217 193,3 194,3 1 0,23 0,00 0,2
SDDSC217 194,3 195,3 1 0,09 0,00 0,1
SDDSC217 196,15 196,64 0,49 0,4 0,00 0,4
SDDSC217 227,7 228,78 1,08 0,98 0,00 1,0
SDDSC217 255,1 255,39 0,29 0,23 0,00 0,2
SDDSC217 255,39 256,44 1,05 0,31 0,01 0,3
SDDSC217 256,44 257,7 1,26 0,11 0,02 0,1
SDDSC217 270,63 270,73 0,1 0,11 0,00 0,1
SDDSC217 272 273,3 1,3 0,14 0,00 0,1
SDDSC217 275,55 275,65 0,1 0,23 0,00 0,2
SDDSC217 277,19 277,36 0,17 0,18 0,06 0,3
SDDSC217 277,36 277,67 0,31 0,51 0,01 0,5
SDDSC217 277,67 277,77 0,1 0,18 0,01 0,2
SDDSC217 279,64 279,74 0,1 0,2 0,00 0,2
SDDSC217 280,14 280,24 0,1 1,61 1,83 6,0
SDDSC217 284,46 285,04 0,58 0,26 0,00 0,3
SDDSC217 285,04 285,14 0,1 1,18 0,00 1,2
SDDSC217 285,14 286,38 1,24 0,24 0,00 0,2
SDDSC217 286,38 286,59 0,21 0,49 0,00 0,5
SDDSC217 290,7 291,38 0,68 0,17 0,00 0,2
SDDSC217 291,38 291,76 0,38 0,16 0,00 0,2
SDDSC217 295,42 295,81 0,39 0,49 0,01 0,5
SDDSC217 299,2 300,5 1,3 0,11 0,00 0,1
SDDSC217 301,7 301,94 0,24 0,13 0,00 0,1
SDDSC217 301,94 302,66 0,72 0,18 0,00 0,2
SDDSC217 303,76 304,5 0,74 0,53 0,01 0,5
SDDSC217 310,9 311,74 0,84 0,13 0,05 0,3
SDDSC217 311,74 312,28 0,54 0,35 0,10 0,6
SDDSC217 312,28 312,61 0,33 33,3 21,60 84,9
SDDSC217 312,61 313,21 0,6 1,26 0,01 1,3
SDDSC217 313,21 314,5 1,29 0,43 0,00 0,4
SDDSC217 318,4 318,59 0,19 0,2 0,18 0,6
SDDSC217 318,59 319,1 0,51 0,25 0,07 0,4
SDDSC217 320,4 321,7 1,3 0,21 0,00 0,2
SDDSC217 324,27 324,9 0,63 0,34 0,09 0,5
SDDSC217 324,9 325,03 0,13 55,8 31,30 130,6
SDDSC217 325,03 325,76 0,73 0,16 0,04 0,3
SDDSC217 325,76 326,47 0,71 0,06 0,02 0,1
SDDSC217 326,47 326,58 0,11 0,74 3,14 8,2
SDDSC217 328,78 329,05 0,27 0,43 0,01 0,5
SDDSC217 329,05 330,17 1,12 0,34 0,01 0,4
SDDSC217 330,17 330,39 0,22 8,54 1,09 11,1
SDDSC217 330,39 330,7 0,31 0,55 1,90 5,1
SDDSC217 330,7 331,02 0,32 0,25 0,02 0,3
SDDSC217 331,02 332,3 1,28 0,12 0,01 0,1
SDDSC217 334,76 335,17 0,41 0,52 0,00 0,5
SDDSC217 430,1 430,7 0,6 0,14 0,00 0,1
JORC-Tabelle 1
Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten
Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar
Probenahme-techniken · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, · Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne für >90 % und
Zufallsproben oder spezifische, für die untersuchten Viertelkerne für Kontrollproben), Stichproben (Feldproben von in situ
Mineralien geeignete, spezialisierte Messinstrumente befindlichem Grundgestein und Felsblöcken; einschließlich
nach Industriestandard, wie z. B. Bohrloch-Gammasonden Doppelproben), Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich
oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sind Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich
nicht als Einschränkung der weit gefassten Bedeutung Doppelproben).
von Probenahme zu · Die Standorte der Feldproben wurden mittels GPS ermittelt, in der
verstehen. Regel mit einer Genauigkeit von bis zu 5 Metern. Die Standorte der
· Fügen Sie einen Verweis auf die Maßnahmen ein, die Bohrlöcher und Gräben wurden mittels Differential-GPS auf <1 Meter
zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben genau
und der ordnungsgemäßen Kalibrierung der verwendeten bestätigt.
Messgeräte oder -systeme ergriffen · Die Standorte der Proben wurden zudem durch Eintragung der Positionen
wurden. in die hochauflösenden Lidar-Karten
· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für verifiziert.
den öffentlichen Bericht von Bedeutung · Die Bohrkerne werden zum Schneiden markiert und mit einer
sind. automatisierten Diamantsäge geschnitten, die von Mitarbeitern des
· In Fällen, in denen Arbeiten nach Branchenstandard Unternehmens in Kilmore bedient
durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. B. wird.
Es wurde Reverse-Circulation-Bohrungen verwendet, um · Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse zum Bendigo
1-m-Proben zu entnehmen, von denen 3 kg pulverisiert On Site Laboratory
wurden, um eine 30-g-Probe für die Feuerprobe transportiert.
herzustellen). In anderen Fällen sind möglicherweise · Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit
weitere Erläuterungen erforderlich, beispielsweise einem Rotationsspalter zerkleinert, und eine 1-kg-Probe wird zur
wenn grobkörniges Gold vorliegt, das mit spezifischen Pulverisierung (LM5) und Analyse
Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche entnommen.
Rohstoffe oder Mineralisierungsarten (z. B. · Für die Goldanalyse werden von erfahrenem Personal (das mit
Unterwasserknollen) können die Offenlegung hochsulfid- und stibnitreichen Proben vertraut ist)
detaillierter Informationen Standard-Feuerprobenverfahren an einer 30-g-Probe angewendet.
rechtfertigen. Vor-Ort-Goldmethode mittels Feuerprobe, Code
PE01S.
· Ein Sieb-Feuerprobeverfahren wird eingesetzt, um die
Korngrößenverteilung des Goldes zu ermitteln, wenn grobkörniges Gold
erkennbar
ist.
· ICP-OES wird verwendet, um die mit Königswasser aufgeschlossene Pulpe
auf weitere 12 Elemente zu analysieren (Methode BM011), und
Antimonwerte außerhalb des Messbereichs werden mittels Flammen-AAS
gemessen (Methode bekannt als
B050).
· Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, eine Probe mit einer Korngröße von
80 Mesh wurde verpackt und zu den ALS Global-Labors in Brisbane
transportiert, um dort eine Goldanalyse im Super-Low-Level-Bereich an
50-g-Proben nach der Methode ST44 (unter Verwendung von Königswasser
und ICP-MS)
durchzuführen.
· Stichproben und Gesteinssplitterproben werden in der Regel an On Site
Laboratories zur Standard-Feuerprobe und zur
12-Element-ICP-OES-Analyse, wie oben beschrieben,
übermittelt.
·
Bohr-techniken · Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, · Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem
Reverse-Circulation-Bohrung, Open-Hole-Hammer, Orientierungswerkzeug Axis Champ, wobei die Orientierungslinie vom
Rotary-Air-Blast, Schneckenbohrung, Bangka, Sonic Bohrmeister/Bohrassistenten am Boden des Bohrkerns markiert
usw.) und Details (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- wird.
oder Standardrohr, Tiefe der Diamantspitzen, · Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern Länge hat sich sowohl in den harten
Face-Sampling-Bohrmeißel oder anderer Typ, ob der Kern als auch in den weichen Gesteinen des Projekts als am effektivsten
ausgerichtet ist und wenn ja, nach welcher Methode erwiesen.
usw.).
Gewinnung von · Verfahren zur Erfassung und Bewertung der Ausbeute · Die Kernausbeute wurde durch den Einsatz von HQ- oder
Bohrproben von Kern- und Splitterproben sowie Auswertung der NQ-Diamantbohrkernen bei sorgfältiger Kontrolle des Wasserdrucks
Ergebnisse. maximiert, um die Integrität des weichen Gesteins zu erhalten und einen
· Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur un n Verlust von Feinanteilen aus weichen Bohrkernen zu verhindern. Die
Sicherstellung der Repräsentativität der Ausbeuten werden im Kernlager Meter für Meter mit einem Maßband an
Proben. markierten Bohrkernen ermittelt und mit den Kernblöcken des Bohrers
· Ob ein Zusammenhang zwischen Probenausbeute und abgeglichen.
Gehalt besteht und ob es aufgrund eines selektiven · Diagramme, die den Gehalt in Abhängigkeit von der Ausbeute und dem RQD
Verlusts/Gewinns von feinem/grobem Material zu einer (siehe unten) darstellen, zeigen keine Trends, die auf einen Verlust
Verzerrung der Proben gekommen sein von Bohrkernen oder Feinanteilen
könnte. hindeuten.
Proto-kollierung · Ob Kern- und Splittproben geologisch und geotechnisch · Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen
so detailliert protokolliert wurden, dass sie eine im Kernlager des
angemessene Mineralressourcenschätzung sowie Bergbau- Unternehmens.
und metallurgische Studien · Die am Bohrgerät markierten Kernausrichtungen werden auf Konsistenz
unterstützen. überprüft, und die Basis der Kernausrichtungslinien wird auf dem Kern
· Ob die Protokollierung qualitativer oder markiert, wenn zwei oder mehr Ausrichtungen innerhalb von 10 Grad
quantitativer Natur ist. Kernfotografie (oder Küsten-, übereinstimmen.
Kanal- · Die Kernausbeute wird für jeden Meter gemessen
usw.). · RQD-Messungen (kumulative Anzahl von Kernstücken > 10 cm pro Meter)
· Gesamtlänge und prozentualer Anteil der werden meterweise
protokollierten relevanten durchgeführt.
Durchschneidungen. · Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem
sie vollständig für die Probenahme und das Schneiden markiert
wurde.
· Die ½-Kern-Schnittlinie wird etwa 10 Grad oberhalb der
Orientierungslinie angeordnet, damit die Orientierungslinie im
Kernbehälter für zukünftige Arbeiten erhalten
bleibt.
· Die geologische Aufzeichnung des Bohrkerns umfasst die folgenden
Parameter:
· Gesteinsarten, Lithologie
· Verwitterung
· Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtung, Klüften
unter Verwendung von Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der
Orientierungslinie; oder, im Falle von nicht orientierten Teilen des
Kerns, werden die Alpha-Winkel
gemessen)
· Adern (Quarz, Karbonat, Antimonit)
· Schlüsselmineralien (unter der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Antimonit)
· 100 % des Bohrkerns werden für alle oben beschriebenen Komponenten in
der MX-Logging-Datenbank des Unternehmens
erfasst.
· Die Protokollierung erfolgt vollständig quantitativ, wobei sich die
Beschreibung der Lithologie und der Alteration auf sichtbare
Beobachtungen durch geschulte Geologen
stützt.
· Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem
sie vollständig für die Probenahme und das Schneiden markiert
wurde.
· Die Protokollierung wird als qualitativ angemessen für die Verwendung
in zukünftigen Studien
angesehen.
Unterprobenahme-technik· Bei Bohrkernen: ob geschnitten oder gesägt und ob ein · Bohrkerne werden in der Regel mit einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die
en und Viertel, die Hälfte oder der gesamte Kern entnommen Ausrichtungslinie des Bohrkerns bleibt dabei
Probenvorbe-reitung wurde. erhalten.
· Wenn es sich nicht um Bohrkerne handelt: ob es sich · Bei der Entnahme von Doppelproben (in der Datenbank als FDUP
um Riffelproben, Rohrproben, Rotationsspalten usw. bezeichnet) wird ein Viertelkern
handelt und ob die Proben nass oder trocken entnommen verwendet.
wurden. · Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem stets
· Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der dieselbe Seite des Bohrkerns (unabhängig von der Ausrichtung) entnommen
Probenvorbereitungstechnik. wird und durch konsequentes Ziehen einer Schnittlinie am Kern, wenn
· Für alle Unterprobenahmestufen angewandte eine Ausrichtung nicht möglich ist. Diese Linien werden vom
Qualitätskontrollverfahren zur Maximierung der Feldtechniker
Repräsentativität der gezogen.
Proben. · Die Probengrößen werden für Grobgold durch die Verwendung von
· Maßnahmen, die getroffen wurden, um sicherzustellen, Halbkernen maximiert, und die Verwendung von Viertelkern- und
dass die Probenahme repräsentativ für das vor Ort Halbkern-Teilen (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des
entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise Nugget-Effekts.
der Ergebnisse von · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 %
Feldduplikaten/Zweitproben. Viertelkern-Duplikate, zertifizierte Referenzmaterialien (geeignete
· Ob die Probengrößen der Korngröße des zu beprobenden OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und
Materials angemessen Instrumentenwiederholungen.
sind. · Im Bodenprobenprogramm wurden alle 20.Proben Duplikate entnommen,und
das Labor fügte regelmäßig Goldstandards mit niedrigem Gehalt in den
Probenstrom
ein.
Qualität der · Art, Qualität und Eignung der verwendeten Analyse- · Die von On Site verwendete Feuerprobe-Technik für Gold ist eine
Untersu-chungsdaten und Laborverfahren sowie die Angabe, ob die Technik weltweit anerkannte Methode, und Nachuntersuchungen bei Werten
und als partiell oder vollständig angesehen außerhalb des Messbereichs, einschließlich gravimetrischer
Laborunter-suchungen wird. Nachbestimmung und Sieb-Feuerprobe, sind Standard. Von Bedeutung im
· Für geophysikalische Geräte, Spektrometer, tragbare Labor von On Site ist das Vorhandensein von Feuerprobe-Personal, das
RFA-Geräte usw. die bei der Analyse verwendeten Erfahrung im Umgang mit hochsulfidhaltigen Chargen (insbesondere
Parameter, einschließlich Gerätemarke und -modell, solchen mit hohem Antimonitgehalt) hat - dies reduziert das Risiko
Messzeiten, angewandte Kalibrierungsfaktoren und deren ungenauer Berichterstattung bei komplexen sulfid-goldhaltigen Chargen
Ableitung erheblich.
usw. · Wird ein Sieb-Feuerprobeverfahren angewendet, wird dieses anstelle des
· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. ursprünglichen Feuerprobeverfahrens ausgewiesen.
Standards, Leerproben, Doppelbestimmungen, externe
Laborüberprüfungen) und ob akzeptable Niveaus an · Die ICP-OES-Technik ist eine Standardanalysemethode zur Bestimmung von
Genauigkeit (d. h. Verzerrungsfreiheit) und Präzision Elementkonzentrationen. Das verwendete Aufschlussmittel (Königswasser)
festgelegt eignet sich hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem Fall
wurden. in der Regel Antimonit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), doch andere
in Silikaten enthaltene Elemente, insbesondere Vanadium (V), werden
möglicherweise nur teilweise aufgelöst. Diese in Silikaten enthaltenen
Elemente spielen bei der Bestimmung der Gold-, Antimon-, Arsen- oder
Schwefelmenge keine
Rolle.
· Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um
sicherzustellen, dass geeignete Kernproben entnommen wurden (es werden
keine pXRF-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank
aufgenommen).
· Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und
Präzisionsniveaus
ermittelt
· ¼-Duplikate - der Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate
Probennummern (üblicherweise bei mineralisierten Kernen) - niedrige bis
mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die
abnimmt, wenn der Goldgehalt über 40 g/t Au
steigt.
· Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark
mineralisierten Gesteinen eingefügt, um sicherzustellen, dass das
Zerkleinern und Aufschließen nicht durch Goldablagerungen auf den
Oberflächen des Brechers und der LM5-Schwingmühle beeinträchtigt wird.
Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im Allgemeinen unterhalb der
Nachweisgrenze und bei einer einzelnen Probe bei 0,03 g/t
Au.
· Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden im gesamten
Projekt verwendet, einschließlich Leerproben, Proben mit niedrigem (<1
g/t Au), mittlerem (bis zu 5 g/t Au) und hohem Goldgehalt (> 5 g/t Au).
Die Ergebnisse werden beim Import in die MX-Datenbank automatisch
überprüft, um sicherzustellen, dass sie innerhalb von 2
Standardabweichungen vom erwarteten Wert
liegen.
· Laboraufteilungen - On Site führt sowohl bei der Grobzerkleinerung als
auch bei der Pulp- e Aufteilungen als Qualitätskontrolle durch und
meldet alle Daten. Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt weisen die
meisten Wiederholungen
auf.
· Labor-CRMs - On Site fügt regelmäßig eigene CRM-Materialien in den
Prozessablauf ein und meldet alle
Daten
· Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von
Lösungen (sowohl Au aus dem Feuerassay als auch andere Elemente aus den
Königswasseraufschlüssen) durch und berichtet
darüber.
· Genauigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben
beschriebenen Probenahme- und Messtechniken während der Probenahme-
(Genauigkeit) und Laborphasen (Genauigkeit und Präzision) der Analyse
bestimmt.
· Die Doppelproben des Bodenprobenunternehmens und die
laborzertifizierten Referenzmaterialien liegen alle innerhalb der
erwarteten
Bereiche.
Überprüfung der · Die Verifizierung signifikanter Abschnitte durch · Der unabhängige Geologe hat die Bohrstandorte in Sunday Creek besucht
Probenahme und unabhängiges oder alternatives Personal des und die im Bohrkernlager in Kilmore aufbewahrten Bohrkerne
Analyse Unternehmens. inspiziert.
· Die Verwendung von Zwillingsbohrlöchern. · Die Sichtprüfung der Bohrdurchschneidungen stimmt sowohl mit den
· Dokumentation der Primärdaten, der geologischen Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den
Dateneingabeverfahren, der Datenüberprüfung sowie der erwarteten Untersuchungsergebnissen überein (beispielsweise stimmen das
Protokolle zur Datenspeicherung (physisch und im Bohrkern sichtbare Gold und Antimon mit den hohen Au- und Sb-Werten
elektronisch). in den Untersuchungsergebnissen
· Erörterung etwaiger Anpassungen der überein).
Untersuchungsdaten. · Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der
Ergebnisse die Gold-, Antimon- und Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die
Abschnitte die erwarteten Daten
lieferten.
· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht
hohen Standards. Primäre Bohrprotokolldaten werden direkt von den
Geologen und Feldtechnikern eingegeben, und die Untersuchungsergebnisse
werden nach Rückgabe aus dem Labor elektronisch mit der Probennummer
abgeglichen.
· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP),
Laboraufteilungen und -duplikate sowie Instrumentenwiederholungen
werden alle in der Datenbank
erfasst.
· Die Datenexporte umfassen alle Primärdaten ab Bohrloch SDDSC077B nach
Rücksprache mit SRK Consulting. Zuvor wurde der Goldgehalt über
Primär-, Feld- und Laborduplikate
gemittelt.
· Anpassungen an den Untersuchungsdaten werden von MX erfasst, und es
sind keine vorhanden (oder
erforderlich).
· Zwillingsbohrlöcher sind in dieser Projektphase nicht verfügbar.
Lage der Datenpunkte · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur · Differentielles GPS zur Lokalisierung von Bohrlochmündungen, Gräben
Lokalisierung von Bohrlöchern (Bohrlochkopf- und und einigen
Bohrlochmessungen), Gräben, Bergbauanlagen und anderen Abbaustätten
Standorten, die bei der Mineralressourcenschätzung · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Stichproben und Bodenproben),
verwendet verifiziert anhand von
werden. Lidar-Daten.
· Spezifikation des verwendeten Rastersystems. · Das durchgehend verwendete Gittersystem ist das geozentrische Datum
· Qualität und Angemessenheit der topografischen von Australien 1994; Kartengitterzone 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG
Kontrolle. 28355 bezeichnet. Die angegebenen Azimute beziehen sich ebenfalls auf
MGA55
(GDA94_Z55).
· Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Genauigkeit der
Lidar-Daten von unter 10 cm
ausgezeichnet.
Datenabstand und · Datenabstand für die Berichterstattung über · Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über
-verteilung Explorationsergebnisse. Explorationsergebnisse geeignet - ein Beleg hierfür ist die verbesserte
· Ob der Datenabstand und die Verteilung ausreichend Vorhersagbarkeit von hochgradigen
sind, um den Grad der geologischen und gehaltlichen Gold-Antimon-Durchschneidungen.
Kontinuität zu ermitteln, der für die angewandten · Derzeit reichen der Datenabstand und die Verteilung nicht für die
Verfahren zur Schätzung der Mineralressourcen und Berichterstattung über Mineralressourcenschätzungen aus. Dies kann sich
Erzreserven sowie für die Klassifizierungen angemessen jedoch ändern, wenn das Wissen über gehaltbestimmende Faktoren durch
ist. zukünftige Bohrprogramme
· Ob eine Probenzusammenfassung angewendet wurde. zunimmt.
· Die Proben wurden in Tabelle 3 für niedrigere Gehalte zu einem
Durchschnittsgehalt von 1 g/t AuEq über eine Mächtigkeit von 2,0 m und
für höhere Gehalte zu einem Durchschnittsgehalt von 5 g/t AuEq über
eine Mächtigkeit von 1,0 m zusammengefasst. Alle Einzelanalysen über
0,1 g/t AuEq wurden in Tabelle 4 ohne Zusammenfassung auf zwei
Dezimalstellen genau angegeben.
Ausrichtung der Daten · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverzerrte · Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte
in Bezug auf die Erfassung möglicher Strukturen gewährleistet und wird auf etwa 55-75 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.
geologische inwieweit dies unter Berücksichtigung des
Struktur Lagerstättentyps bekannt · Die Bohrungen sind in einer optimalen Richtung ausgerichtet, wenn man
ist. die Kombination aus der Ausrichtung des Wirtsgesteins und dem
· Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung offensichtlichen Einfluss der Adern auf den Gold- und Antimongehalt
zwischen der Bohrrichtung und der Ausrichtung berücksichtigt.
wichtiger mineralisierter Strukturen zu einer · Die steile Ausrichtung einiger Adern kann zu einer scheinbaren Zunahme
Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte dies der Mächtigkeit einiger Abschnitte führen, doch sind weitere Bohrungen
bewertet und, falls wesentlich, berichtet erforderlich, um dies zu
werden. quantifizieren.
· Aus den bisher gesammelten Daten lässt sich keine Verzerrung der
Probenahme erkennen (die Bohrlöcher durchschneiden die mineralisierten
Strukturen in einem moderaten
Winkel).
Proben-Sicherheit · Maßnahmen zur Gewährleistung der Probensicherheit. · Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder vom
Außendienstpersonal des Unternehmens zum Kernprotokollierungslager in
Kilmore geliefert. Die Proben werden vom Unternehmenspersonal im
Kernlager in Kilmore markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge
geschnitten, in Säcke verpackt und anschließend auf fest verschnürte
Paletten verladen, die vom Unternehmenspersonal per Lkw nach Bendigo
transportiert werden, um dort dem Labor übergeben zu werden. Es gibt in
keiner Phase des Prozesses oder in den Daten Hinweise auf Probleme
hinsichtlich der
Probensicherheit.
Audits oder · Die Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen der · Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und
Überprüfungen Probenahmetechniken und Doppelproben wird von Geologen und dem Datengeologen des Unternehmens
Daten. durchgeführt. Herr Kenneth Bush von SXG verfügt über die
Orientierungs-, Protokollierungs- und
Untersuchungsdaten.
Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse
Kriterien Erläuterung zum JORC-Code Kommentar
Bergbaurecht · Art, Referenzname/-nummer, Lage und Eigentumsverhältnisse · Das Sunday Creek-Projekt, früher bekannt als
und Landnutz-ungsrechte einschließlich Vereinbarungen oder wesentlicher Sachverhalte Clonbinane-Projekt, fällt unter die Retentionslizenz RL 6040 und
Status mit Dritten wie Joint Ventures, Partnerschaften, ist von der Explorationslizenz EL6163 und der Explorationslizenz
Überlizenzgebühren, Native-Title-Rechte, historische Stätten, EL7232 umgeben. Alle Lizenzen befinden sich zu 100 % im Besitz
Wildnis- oder Nationalparkgebiete sowie von Clonbinane Goldfield Pty Ltd, einer hundertprozentigen
Umweltbedingungen. Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold
· Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung Ltd.
bestehenden Rechte sowie alle bekannten Hindernisse für den ·
Erhalt einer Betriebsgenehmigung in dem
Gebiet.
Explorationen durch · Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere · Das Sunday Creek-Projekt ist eine hochgradige orogene (oder
andere Parteien Parteien. epizonale) Lagerstätte vom Typ Fosterville. Im Projektgebiet
wurde seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er Jahre
hinein in kleinem Maßstab Bergbau betrieben. Die historische
Produktion erfolgte über mehrere kleine Schächte und
Alluvialabbaugebiete innerhalb der Clonbinane-Goldfeld-Lizenzen.
Bemerkenswerte Fördermengen wurden im Clonbinane-Gebiet erzielt,
wobei die Gesamtproduktion mit 41.000 Unzen Gold bei einem
Gehalt von 33 g/t Gold angegeben wurde (Leggo und Holdsworth,
2013).
· Die Arbeiten früherer Explorationsunternehmen im und in der
Nähe des Sunday Creek-Projektgebiets konzentrierten sich in der
Regel auf die Suche nach großvolumigen, flachen Lagerstätten.
Beadell Resources war das erste Unternehmen, das tiefere Ziele
anbohrte, und Southern Cross hat die Arbeiten im Sunday
Creek-Projektgebiet fortgesetzt.
· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd
Gesteinsprobenahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden
Dyke.
Gesteinsprobenahme im Schacht der Christina-Mine.
Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf Diamantbohrlöcher
rund um Christina, von denen zwei analysiert
wurden.
· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd
Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach
niedriggradigen Lagerstätten mit hohem Tonnagepotenzial. Die
Schürfrechte wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet als
vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich erwiesen
hatte.
Bachablagerungsproben in der Umgebung des Golden Dyke und des
Reedy Creek. Die Ergebnisse waren in der Umgebung des Golden
Dyke besser. 45 Haldenproben aus den alten Abbaustätten des
Golden Dyke zeigten eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen
und
Antimon.
Bodenproben über dem Golden Dyke zur Abgrenzung des Dykes und der
Mineralisierung. Zwei, parallel zum Golden Dyke verlaufende
Bohrungen, die auf Bodenanomalien abzielten. Die Bohrungen
wurden inzwischen von SXG
saniert.
· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd
Exploration mit dem Ziel einer Goldmineralisierung im Tagebau am
Rande der
SXG-Konzessionen.
· ELs 1534, 1603 & 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd
Ausrichtung auf flach liegendes, niedriggradiges Gold.
Grabenaushub rund um das Golden-Dyke-Prospektgebiet und
Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den CRA-Costeans. 29
RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m wurden in
den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke
niedergebracht.
· ELs 4460 & 4987 - Beadell Resources Ltd
Die ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007
erteilt. Beadell bohrte erfolgreich 30 RC-Bohrlöcher, darunter
zweite Diamantbohrlöcher in den Zielgebieten Golden
Dyke/Apollo.
· Beide Lizenzen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields
Pty Ltd erworben und zu einer einzigen Lizenz EL4987
zusammengefasst.
· Nagambie Resources Ltd erwarb Auminco Goldfields im Juli 2014.
EL4987 lief Ende 2015 aus; während dieser Zeit beantragte
Nagambie Resources eine Retentionslizenz (RL6040) für eine
Fläche von drei Quadratkilometern im Rahmen des Sunday
Creek-Projekts. RL6040 wurde im Juli 2017
erteilt.
· Clonbinane Goldfield Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson
Gold Ltd
übernommen.
Mawson bohrte 30 Bohrlöcher über 6.928 m und machte die ersten
Entdeckungen in der
Tiefe.
Geologie · Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der · Siehe die Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.
· Mineralisierung.
Bohrloch-informationen · Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das · Siehe Anhänge
Verständnis der Explorationsergebnisse wesentlich sind,
einschließlich einer tabellarischen Aufstellung der
folgenden
· Informationen für alle wesentlichen Bohrlöcher:
o Ost- und Nordkoordinaten des Bohrlochkragens
o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in
Metern) des
Bohrlochkragens
o Neigung und Azimut des Bohrlochs
o Bohrlochlänge und Abfangtiefe
o Bohrlochlänge.
· Wenn der Wegfall dieser Informationen damit begründet wird,
dass die Informationen nicht wesentlich sind und dieser
Wegfall das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt,
sollte die kompetente Person klar erläutern, warum dies der
Fall
ist.
Methoden zur · Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind · Siehe Weitere Informationen und Berechnung der
Datenaggre-gation Gewichtungs- und Mittelwertbildungstechniken, die Metalläquivalente im Haupttext der
Abschneidung von Höchst- und/oder Mindestgehalten (z. B. das Pressemitteilung.
Abschneiden von Hochgehalten) sowie Cutoff-Gehalte in der
Regel wesentlich und sollten angegeben
werden.
· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit
hochgradigen Ergebnissen und längere Abschnitte mit
niedriggradigen Ergebnissen umfassen, sollte das für die
einer solchen Aggregation verwendete Verfahren angegeben und
einige typische Beispiele für solche Aggregationen
detailliert dargestellt
werden.
· Die für die Angabe von Metallequivalentwerten verwendeten
Annahmen sollten klar dargelegt
werden.
Beziehung · Diese Zusammenhänge sind bei der Berichterstattung über · Siehe die Darstellung der tatsächlichen Mächtigkeiten im
zwischen Explorationsergebnisse besonders Hauptteil der
Mineralisier-ungs wichtig. Pressemitteilung.
und · Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den
Abschnitts-längen Bohrlochwinkel bekannt, sollte dies angegeben
werden.
· Ist sie nicht bekannt und werden nur die Bohrlochlängen
angegeben, sollte dies deutlich vermerkt werden (z. B.
Bohrlochlänge
· , tatsächliche Mächtigkeit unbekannt).
Diagramme · Für jede gemeldete bedeutende Entdeckung sollten geeignete · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der
Karten und Schnitte (mit Maßstäben) sowie tabellarische Mitteilung
Aufstellungen der Abschnitte beigefügt werden. Diese sollten dargestellt.
unter anderem eine Draufsicht auf die Bohrlochkragenstandorte
und geeignete Schnittansichten
enthalten.
Ausgewogene · Ist eine umfassende Berichterstattung über alle · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Mitteilung
Berichter-stattung Explorationsergebnisse nicht durchführbar, sollte eine tabellarisch aufgeführt. Die Ergebnisse gelten als repräsentativ
repräsentative Darstellung sowohl der niedrig- als auch der und sind nicht
hochgradigen Abschnitte und/oder Mächtigkeiten erfolgen, um verzerrt.
eine irreführende Berichterstattung über die · Kernverluste werden, sofern wesentlich, in den tabellarischen
Explorationsergebnisse zu Bohrabschnitten
vermeiden. angegeben.
Sonstige wesentliche · Andere Explorationsdaten sollten, sofern sie aussagekräftig · Vorläufige Testergebnisse wurden am 11. Januar 2024
Explorations-daten und wesentlich sind, berichtet werden, einschließlich (aber veröffentlicht. Dadurch wurde das allgemeine metallurgische
nicht beschränkt auf): geologische Beobachtungen; Ergebnisse Testverfahren für Proben aus den Sunday-Creek-Lagerstätten
geophysikalischer Untersuchungen; Ergebnisse geochemischer festgelegt und die Grundlage für die Zuversicht geschaffen, dass
Untersuchungen; Massenproben - Größe und eine wirtschaftliche Gewinnung des enthaltenen Goldes und
Aufbereitungsmethode; metallurgische Testergebnisse; Antimons in drei separate Produkte möglich
Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische und ist:
Gesteinseigenschaften; potenziell schädliche oder o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung
kontaminierende o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat
Substanzen. o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat
· Die Untersuchungen wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der
Mineralvorkommen ausgeweitet und dienen der Verfeinerung der
metallurgischen Verfahren. Ziel war es, Aspekte der
Antimonkonzentratproduktion zu verbessern, die Goldgewinnung zu
einem hochgradigen metallischen Produkt zu maximieren und die
Beschaffenheit des Goldvorkommens weiter zu
untersuchen.
· Die von den ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten
konzentrierten sich
auf:
o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der
Antimon-Flotationsstufe bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung
einer hohen
Gesamtgoldausbeute.
o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate, um das
metallurgische Verhalten des enthaltenen Goldes zu
bewerten.
o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.
· Es wurde nachgewiesen, dass unter geeigneten Prozessbedingungen
eine hohe Antimon- und Goldausbeute aufrechterhalten werden
konnte, während Arsen und Eisensulfide in der ersten
Flotationsstufe zurückgehalten wurden. Das erzeugte
Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) gilt als attraktiv für
den
Schmelzmarkt.
· Die Antimonausbeute im Konzentrat variierte je nach
Aufgabematerial und lag bei den aus den antimonreichen Zonen
getesteten Proben zwischen 83 % und 93
%.
· Zusätzliches metallisches Gold wurde durch
Schwerkraftabscheidung aus dem Flotationskonzentrat
gewonnen.
· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit
Arsen-Eisensulfiden verbundenen Golds im Aufgabematerial, dem
Verhältnis von Gold zu Antimon im Aufgabematerial, dem in das
metallische Goldprodukt gewonnenen Gold sowie der Flotationsrate
von Gold in der ersten Flotationsstufe
ab.
· Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldausbeute
erzielt.
· Weitere Arbeiten
o Zusätzliche Charakterisierungsuntersuchungen in den
Lagerstättenzonen
o Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbeuten
o Optimierung der mehrstufigen Reinigung zur Maximierung der
Konzentratqualität
o Pilotanlagenbewertung größerer Proben
o Studien zur Auslegung der Verarbeitungsanlage mit Zieltermin
für die Fertigstellung im ersten Quartal
2027
Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests · Das Unternehmen hat angekündigt, bis zum ersten Quartal 2027
zur Ermittlung lateraler oder vertikaler Ausdehnungen oder insgesamt 200.000 m zu bohren.
groß angelegte
Step-out-Bohrungen). · Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und
· Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich zukünftige Bohrpläne
hervorheben, einschließlich der wichtigsten geologischen hervorheben.
Interpretationen und zukünftiger Bohrgebiete, sofern diese
Informationen nicht wirtschaftlich sensibel
sind.
1
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84623
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84623&tr=1
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