IT-Dienstleister Adesso erhält Auftrag von der Deutschen Bundesbank
dpa-AFX · Uhr
DORTMUND (dpa-AFX) - Adesso hat einen Auftrag von der Deutschen Bundesbank erhalten. Der IT-Dienstleister werde in den nächsten Jahren die Zentralbank bei der Modernisierung ihres Kernbankensystems unterstützen, teilte das im Kleinwerteindex SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im zweistelligen Millionenbereich und sei einer der Größten, die Adesso bislang abgeschlossen habe. Die Aktie reagierte positiv auf die Neuigkeiten./err/stk
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