Merz: Airbus soll Produktionsstandort Hamburg stärken

Berlin/Schönefeld, ⁠10. Jun (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz pocht darauf, dass der deutsch-französische Luftfahrtkonzern Airbus den Produktionsstandort Hamburg stärkt. "Deutschland will ‌die europäische Zukunftsgeschichte und Erfolgsgeschichte von Airbus fortschreiben. Das Kurz- und ⁠Mittelstreckenflugzeug ⁠der nächsten Generation, das Next-Gen Single-Aisle-Flugzeug, soll wieder in Deutschland mit Programmverantwortung in Hamburg auch gebaut werden", sagte der Kanzler ‌am Mittwoch auf der ‌Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin. Die A320-Familie stehe für Wertschöpfung ⁠und Beschäftigung in Deutschland und in ‌Europa bei Airbus ⁠und bei den sehr vielen Zulieferern, betonte der Kanzler. Hintergrund sind anhaltende Debatten über die ‌Arbeitsverteilung des ⁠deutsch-französischen Luftfahrtkonzerns zwischen beiden ⁠Ländern. Merz betonte zudem, dass Deutschland massiv sowohl in Verteidigung als auch in Raumfahrtaktivitäten investieren werde.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)