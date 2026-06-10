Merz: Airbus soll Produktionsstandort Hamburg stärken

Berlin/Schönefeld, 10. Jun (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz pocht darauf, dass der deutsch-französische Luftfahrtkonzern Airbus den Produktionsstandort Hamburg stärkt. "Deutschland will die europäische Zukunftsgeschichte und Erfolgsgeschichte von Airbus fortschreiben. Das Kurz- und Mittelstreckenflugzeug der nächsten Generation, das Next-Gen Single-Aisle-Flugzeug, soll wieder in Deutschland mit Programmverantwortung in Hamburg auch gebaut werden", sagte der Kanzler am Mittwoch auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin. Die A320-Familie stehe für Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland und in Europa bei Airbus und bei den sehr vielen Zulieferern, betonte der Kanzler. Hintergrund sind anhaltende Debatten über die Arbeitsverteilung des deutsch-französischen Luftfahrtkonzerns zwischen beiden Ländern. Merz betonte zudem, dass Deutschland massiv sowohl in Verteidigung als auch in Raumfahrtaktivitäten investieren werde.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)