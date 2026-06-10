Merz: FCAS-Aus eröffnet neue Möglichkeiten für Bau von Kampfflugzeugen

Berlin/Schönefeld, 10. Jun (Reuters) - ⁠Bundeskanzler Friedrich Merz sieht das Aus für die geplante gemeinsame Entwicklung eines Kampfflugzeugs mit Frankreich auch als Chance. "Damit lösen wir zwar eine langjährige Blockade auf: Wir eröffnen der Industrie aber auch neue Möglichkeiten, beim Bau moderner Kampfflugzeuge auf anderen Wegen weiter voranzukommen", sagte Merz am Mittwoch auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Schönefeld ‌bei Berlin. Man werde gemeinsam den "eigentlichen Kern von FCAS" weiterführen. Dabei geht es um die Steuerung verschiedener Kampfflugzeuge und Drohnen, einer sogenannten "Combat Cloud". Nach Reuters-Informationen tendiert Airbus dazu, nun ein Flugzeug zusammen ⁠mit dem schwedischen ⁠Rüstungskonzern Saab zu entwickeln.

Die Verteidigungsminister würden zudem bis Mitte Juli einen umfassenden Arbeitsplan zur verteidigungsindustriellen Zusammenarbeit beider Länder formulieren, sagte Merz. "Wir wollen einige wenige relevante, aber dann auch machbare Vorhaben, die einen echten Unterschied für unsere gemeinsame Sicherheit ausmachen, verwirklichen", betonte der Kanzler, ohne Details zu nennen. Man wolle auch dafür sorgen, dass die Projekte besser umgesetzt werden könnten.

Merz sagte, Macron und er hätten das Aus für FCAS ‌vergangenen Freitag beschlossen. Man sei gemeinsam zu der Auffassung gelangt, ‌dass die Unternehmen Dassault und Airbus nicht zueinander finden. Der französische Konzern Dassault hatte einen wesentlich größeren Arbeitsanteil gefordert, als dies ursprünglich vereinbart worden war.

Der Präsident des Branchenverbands BDLI, Michael Schöllhorn, begrüßte die FCAS-Entscheidung. "Wir stehen bereit, Verantwortung zu ⁠übernehmen", sagte er mit Blick auf die deutsche Luftfahrtindustrie. "Wir verfügen über die Kompetenz, die Technologien, die Kapazität ‌und den klaren Willen, ein FCAS und einen Kampfjet ⁠der sechsten Generation zu entwickeln und zu bauen – und zwar für Europa und mit Europa." FCAS sei ein Schlüsselprojekt für die Luftwaffen Deutschlands und Europas. Es gehe um Luftüberlegenheit, souveräne Verteidigungsfähigkeit und ein vernetztes Kampfsystem, das bemannte und unbemannte Plattformen integriert.

Airbus sieht nach Reuters-Informationen von mit ‌dem Projekt betrauten Personen zunehmend den schwedischen Hersteller Saab ⁠als bevorzugten zukünftigen Partner. Die Zusammenarbeit mit ⁠dem Hersteller der Gripen-Kampfjets ist aber nicht die einzige Option für Airbus, das Deutschland und Spanien auf dem internationalen Kampfflugzeugmarkt vertritt. Es gab auch hochrangige Kontakte zu einem separaten Projekt mit Beteiligung Großbritanniens, Italiens und Japans. Airbus und Saab befänden sich jedoch bereits seit mindestens sechs Monaten in breit angelegten Sondierungsgesprächen, sagten Insider. Saab erklärte, jede Zusammenarbeit sei eine politische Entscheidung. Airbus gab zunächst keinen Kommentar ab.

Am Dienstag öffnete Leonardo Airbus die Tür zum sogenannten GCAP-Projekt zwischen Großbritannien, Italien und Japan für ein neues Kampfflugzeug. Berlin wäre ein "besonders geeigneter Partner", sagte CEO Lorenzo Mariani gegenüber Reuters. Deutschland ist auch ⁠begehrt, weil die Bundesregierung keine Beschränkungen bei Rüstungsausgaben mehr hat.

(Bericht von Andreas Rinke, Tim Hepher; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)