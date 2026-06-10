Merz sieht in Kampfjet-Aus mit Frankreich eine Chance

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht im Scheitern des deutsch-französischen Kampfflugzeugs auch eine Chance für die deutsche Rüstungsindustrie. "Damit lösen wir zwar eine langjährige Blockade auf, wir eröffnen der Industrie aber auch neue Möglichkeiten, beim Bau moderner Kampfflugzeuge auf anderem Wege voranzukommen", sagte der CDU-Vorsitzende bei der Eröffnung der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin (ILA).

Er betonte, dass ein Teil des von Deutschland und Frankreich geplanten Future Combat Air Systems (FCAS) weitergeführt werde: Die sogenannte "Combat Cloud", über die unterschiedlichste Waffensysteme vernetzt werden sollen. Darin liege eine große Chance für ein zentrales deutsch-französisches verteidigungspolitisches Zukunftsprojekt.

Am Dienstag hatten Merz und Macron nach langen Querelen das Ende des milliardenschweren Kampfjet-Projekts verkündet, dass das größte Rüstungsprojekt Europas geworden wäre. Die Unternehmen Dassault und Airbus konnten sich in den Verhandlungen darüber aber nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen./mfi/DP/men

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