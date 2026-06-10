Belfast, 10. ⁠Jun (Reuters) - Nach einem Messerangriff haben ausländerfeindliche Ausschreitungen Nordirland in der Nacht zum Mittwoch erschüttert. Maskierte Banden griffen in Belfast Polizisten an, setzten Fahrzeuge in Brand und vertrieben Einwohner aus ihren Häusern. "Für diese Übergriffe gibt es keine Entschuldigung und keine Rechtfertigung", erklärte Nordirlands Regierungschefin Michelle ‌O'Neill. Dass Gruppen maskierter Männer Familien aus ihren Wohnungen verjagten, sei nichts anderes als abscheuliche Feigheit. Auslöser für die Gewalt war ein Messerangriff am Montagabend, für den ein ⁠30-jähriger Sudanese ⁠wegen versuchten Mordes angeklagt wurde. Nach der Tat war ein Video des Vorfalls im Internet verbreitet worden.

Die Polizei musste Berichten des Senders BBC zufolge Familien aus brennenden Häusern retten. Örtliche Politiker und ein Pastor erklärten, dass vor allem schwarze Menschen Ziel der Attacken gewesen seien. Eine Gruppe von etwa 100 Männern zog im Osten von ‌Belfast durch eine Straße, trat Türen auf und zertrümmerte ‌Fenster. Die nordirische Justizministerin Naomi Long warf Akteuren in den sozialen Medien vor, die verständliche Besorgnis und Wut nach der Tat für rassistische Hetze zu missbrauchen. Claire Hanna, die Vorsitzende der ⁠oppositionellen Social Democratic and Labour Party (SDLP), sprach von einem rassistisch motivierten Pogrom. Darüber hinaus ‌kam es in London und anderen Teilen ⁠Großbritanniens zu Protesten.

Der Vorfall ereignete sich am späten Montagabend im Norden von Belfast. Ein etwa 40-jähriger Mann erlitt dabei schwere Verletzungen an Kopf, Augen und Rücken. Passanten griffen ein und retteten dem Opfer nach Angaben der Polizei das ‌Leben. Der tatverdächtige Sudanese sollte noch am ⁠Mittwoch vor einem Haftrichter erscheinen. Die Ermittler ⁠stufen die Tat derzeit nicht als Terrorismus ein. Der britische Premierminister Keir Starmer bezeichnete den Angriff als abscheulich.

Die Ausschreitungen ereigneten sich vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen in Großbritannien. Falschmeldungen nach dem gewaltsamen Tod eines Studenten hatten zuletzt die Lage angeheizt. Zudem wird in dem Land seit längerem intensiv über die Asylpolitik debattiert. Der Tech-Milliardär Elon Musk teilte im Onlinedienst X Beiträge des rechtsextremen Aktivisten Tommy Robinson und rief zu Protesten auf. Nur durch wiederholten und lautstarken Protest werde sich etwas ⁠ändern, schrieb Musk.

(Bericht von Amanda Ferguson, Will Russell und Isabel Infantes in Belfast; Conor Humphries und Graham Fahy in DublinBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)