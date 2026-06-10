Österreich will Defizit bis 2028 auf drei Prozent senken

Wien, 10. Jun (Reuters) - ⁠Mit einem milliardenschweren Sparkurs will Österreich sein Haushaltsdefizit trotz der globalen Energiekrise bis 2028 wieder auf die EU-Schuldengrenze von drei Prozent drücken. "Ich will Ihnen nichts vormachen, die Zeiten sind ernst", sagte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Mittwoch bei der Präsentation des Doppelbudgets 2027/28 im Parlament in Wien. Die durch den Krieg zwischen den USA und dem Iran ausgelöste globale ‌Energiekrise habe die anfängliche Erholung gebremst: "Kaum waren wir halbwegs über den Berg, kam dieser Krieg und dämpfte die Wirtschaft erneut." Früheren Regierungen warf der Minister der Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos ein "desaströses Erbe" ⁠vor.

In seiner rund ⁠75-minütigen Rede skizzierte Marterbauer eine zusätzliche Konsolidierung von rund 2,5 Milliarden Euro. Der Maastricht-Saldo soll von 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2025 über 3,5 Prozent 2027 auf drei Prozent 2028 sinken und danach bei 2,8 bis 2,9 Prozent stabil bleiben. Ohne Gegenmaßnahmen wäre das Defizit laut Finanzministerium 2026 auf rund sechs Prozent gestiegen. Die Schuldenquote dürfte trotz der Sparmaßnahmen von 82,9 Prozent im laufenden Jahr auf rund 85 Prozent bis 2031 steigen; ‌ohne Konsolidierung hätte sie nahe 100 Prozent gelegen. Die Zinslast dürfte ‌bis 2031 auf 2,5 Prozent des BIP zulegen, nachdem sie 2022 noch bei 0,9 Prozent gelegen hatte. Für das laufende Jahr erwartet das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) ein Wachstum von 0,9 Prozent nach 0,6 Prozent im Vorjahr. In den Folgejahren wird ein moderates Plus ⁠zwischen 1,0 und 1,3 Prozent prognostiziert.

UNTERNEHMEN TRAGEN HAUPTLAST

Die Lasten der Sanierung tragen zu 44 Prozent Unternehmen, Banken und staatliche ‌Beteiligungen. Auf Besserverdienende und Sozialversicherungen entfallen je zwölf bis ⁠13 Prozent, auf Arbeitnehmer neun Prozent. Zur Ankurbelung der Wirtschaft kündigte Marterbauer die bisher größte Senkung der Lohnnebenkosten an: Der Arbeitgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds – eine Abgabe zur Finanzierung staatlicher Familienleistungen – sinkt von 3,7 auf 2,7 Prozent. Gegenfinanziert wird dies durch eine Erhöhung der Körperschaftsteuer für Gewinne über einer Million Euro ‌auf 24 von 23 Prozent, höhere Dividenden von Staatsbetrieben sowie ⁠eine Verlängerung der Bankenabgabe, die jährlich rund 300 ⁠Millionen Euro einbringt. Strengere Maßnahmen gegen Steuerbetrug sollen bis 2029 mehr als 500 Millionen Euro pro Jahr einbringen. Ab 2028 summieren sich alle Maßnahmen auf rund fünf Milliarden Euro jährlich.

Trotz des Sparkurses stellte Marterbauer Investitionen in Pflege, Bildung und Qualifizierung in Aussicht. Reformen im Sozialstaat seien zwar schmerzhaft, aber zur Finanzierungssicherung notwendig. Er betonte jedoch, dass die Pensionen nicht gekürzt würden. Mit Blick auf die Teuerung machte der Minister internationale Konzerne für eine "menschengemachte" Inflation mitverantwortlich, die durch Preisbremsen gedämpft werden solle. Um die Abhängigkeit von teuren fossilen Brennstoffen zu verringern, setze die Regierung verstärkt auf erneuerbare Energien. Trotz der geopolitischen Risiken zeigte sich Marterbauer zuversichtlich: "Wir ⁠können keine ruhige See versprechen, aber wir halten das Steuer verlässlich und bringen das Schiff in den sicheren Hafen."

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)