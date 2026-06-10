Software-Riese meldet nach Börsenschluss

Oracle: Quartalszahlen heute – Support-Level gibt Komfort

onvista · Uhr

Oracle meldet heute nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen. Die Aktie ist im Vorfeld des Earnings bereits zurückgekommen – und steht jetzt auf einem Support-Level, das nach Martins Einschätzung etwas Komfort gibt. Der gesamte Softwaresektor steht aktuell unter Druck.

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Was bewegt die Aktie?

Oracle ist einer der größten Software-Konzerne der Welt – mit einem wachsenden Cloud-Geschäft, das in den letzten Jahren zum zentralen Wachstumstreiber geworden ist. Heute nach Börsenschluss kommen die Quartalszahlen, und der Markt wartet gespannt.

Das interessante Signal: Die Aktie ist im Vorfeld schon etwas zurückgekommen. Das nimmt einen Teil des möglichen Enttäuschungsrisikos heraus – denn eine Aktie, die bereits korrigiert hat, reagiert auf schlechte Nachrichten oft weniger brutal als eine Aktie, die auf Rekordhoch ins Earnings läuft.

Der Softwaresektor insgesamt steht in den letzten Tagen wieder unter Druck. Oracle hat sich gegen diesen Trend bisher behauptet – aber auch bei Oracle zeigen sich zuletzt Schwächesignale. Das aktuelle Support-Level ist charttechnisch relevant.

Charttechnik

Das Support-Level, auf dem Oracle jetzt steht, ist ein wichtiger Test. Hält es, wäre ein starkes Earnings-Ergebnis heute Abend der perfekte Katalysator für einen neuen Aufwärtsimpuls. Bricht der Support, wäre das ein klares Warnsignal.

Martins Einschätzung

Oracle hat heute Abend das Wort. Die charttechnische Ausgangslage ist akzeptabel – Support-Level, Aktie nicht überhitzt. Ich erwarte ein solides Quartal. Wer Oracle bereits im Portfolio hat, behält die Position. Neueinstiege vor den Zahlen sind immer spekulativ – aber das Chance-Risiko-Verhältnis sieht hier ordentlich aus.

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