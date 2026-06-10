Original-Research: Fabasoft AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Fabasoft AG - von Montega AG 10.06.2026 / 16:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG Unternehmen: Fabasoft AG ISIN: AT0000785407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.06.2026 Kursziel: 26,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann FY 25/26: Fabasoft übertrifft Erwartungen in Q4 Fabasoft hat den Geschäftsbericht 2025/26 vorgelegt und eine starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Schlussquartal gezeigt. [Tabelle] Wachstumsbelebung zum Jahresende: Dank eines beschleunigten Wachstums im vierten Quartal (+12,0% yoy) erzielte Fabasoft auf Jahressicht noch ein moderates Umsatzplus von 3,7% yoy auf 90,0 Mio. EUR. Als wesentliche Wachstumstreiber erwiesen sich das Deutschland-Geschäft, sowohl im privaten Sektor mit dem Qualitätsmanagementmodul Approve als auch im öffentlichen Bereich mit der eGov-Suite. Für das laufende Geschäftsjahr zeigte sich das Management im Earnings Call verhalten optimistisch. Trotz anhaltender Einschränkungen durch Kundenbudgets sprechen die ersten Monate des neuen FY für höhere Wachstumsraten als im Vorjahr. Wir erwarten für 2026/27 ein Wachstum im oberen einstelligen Bereich, getrieben durch das zunehmende Momentum für europäische Lösungen angesichts der Themen KI-Souveränität und EU AI Act. Zudem wurden bereits große Fortschritte bei der SaaS-Transformation erzielt. Durch das unterjährige Wachstum der wiederkehrenden Erlöse beliefen sich diese in Q4 auf 14,7 Mio. EUR und würden bei konstantem Niveau bereits 4,1PP zum Konzern-Umsatzwachstum beitragen. Zudem entfallen nach dem planmäßigen Rückgang im vergangenen Geschäftsjahr nur noch 0,8% des Umsatzes auf Einmallizenzen, wodurch weitere Rückgänge eine geringe Belastung darstellen. Disziplinierte Kostenkontrolle stützt Margen: Trotz des moderaten Umsatzwachstums stieg das EBITDA auf Jahressicht leicht auf 23,5 Mio. EUR (+1,7% yoy). Das EBIT konnte aufgrund einer Goodwill-Abschreibung im Vorjahr deutlich auf 15,7 Mio. EUR (+17,8% yoy) mit einer operativen Marge von 17,4% (Vj.: 15,3%) gesteigert werden und übertraf die Erwartungen, insbesondere aufgrund einer überzeugenden Entwicklung bei den Personalkosten, die lediglich um 2,3% yoy zulegten. Im laufenden Geschäftsjahr dürften die Personalkosten trotz der Gehaltssteigerungen im Rahmen eines neuen Kollektivvertrags weiterhin unterproportional zum Umsatz ansteigen. Wir erwarten jedoch höhere Aufwendungen im Bereich der Hosting- und Vertriebskosten sowie Kosten im Zusammenhang mit der internen SAP-Umstellung auf S/4HANA, die in einem Rückgang der EBIT-Marge resultieren (MONe FY26/27 EBIT-Marge: 15,6%). FCF-Sprung und attraktive Dividende: Fabasoft generierte einen überzeugenden Free Cashflow von 13,0 Mio. EUR (Vj.: 1,6 Mio EUR; nach Leasing-Zahlungen) mit CAPEX unter unseren Erwartungen i.H.v. 5,4 Mio. EUR. Aufgrund der starken Cash-Position (31.03.2026: 41,8 Mio. EUR) wird eine Dividende von 0,50 EUR (Vj.: 0,10 EUR) für das Geschäftsjahr 2025/26 vorgeschlagen. Im laufenden Jahr erwarten wir höhere Investitionen in den Ausbau von Rechenkapazitäten und die Modernisierung der Büros. Fazit: Fabasoft zeigte ein gutes Schlussquartal mit überzeugender Profitabilität. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=69f646e583b8225ff96cdd3d97b19c92 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=220d41f7-64d4-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2343564 10.06.2026 CET/CEST °