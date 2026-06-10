Original-Research: Fabasoft AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Fabasoft AG - von Montega AG

10.06.2026 / 16:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG

     Unternehmen:               Fabasoft AG
     ISIN:                      AT0000785407

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.06.2026
     Kursziel:                  26,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

FY 25/26: Fabasoft übertrifft Erwartungen in Q4

Fabasoft hat den Geschäftsbericht 2025/26 vorgelegt und eine starke Umsatz-
und Ergebnisentwicklung im Schlussquartal gezeigt.

[Tabelle]

Wachstumsbelebung zum Jahresende: Dank eines beschleunigten Wachstums im
vierten Quartal (+12,0% yoy) erzielte Fabasoft auf Jahressicht noch ein
moderates Umsatzplus von 3,7% yoy auf 90,0 Mio. EUR. Als wesentliche
Wachstumstreiber erwiesen sich das Deutschland-Geschäft, sowohl im privaten
Sektor mit dem Qualitätsmanagementmodul Approve als auch im öffentlichen
Bereich mit der eGov-Suite. Für das laufende Geschäftsjahr zeigte sich das
Management im Earnings Call verhalten optimistisch. Trotz anhaltender
Einschränkungen durch Kundenbudgets sprechen die ersten Monate des neuen FY
für höhere Wachstumsraten als im Vorjahr. Wir erwarten für 2026/27 ein
Wachstum im oberen einstelligen Bereich, getrieben durch das zunehmende
Momentum für europäische Lösungen angesichts der Themen KI-Souveränität und
EU AI Act. Zudem wurden bereits große Fortschritte bei der
SaaS-Transformation erzielt. Durch das unterjährige Wachstum der
wiederkehrenden Erlöse beliefen sich diese in Q4 auf 14,7 Mio. EUR und
würden bei konstantem Niveau bereits 4,1PP zum Konzern-Umsatzwachstum
beitragen. Zudem entfallen nach dem planmäßigen Rückgang im vergangenen
Geschäftsjahr nur noch 0,8% des Umsatzes auf Einmallizenzen, wodurch weitere
Rückgänge eine geringe Belastung darstellen.

Disziplinierte Kostenkontrolle stützt Margen: Trotz des moderaten
Umsatzwachstums stieg das EBITDA auf Jahressicht leicht auf 23,5 Mio. EUR
(+1,7% yoy). Das EBIT konnte aufgrund einer Goodwill-Abschreibung im Vorjahr
deutlich auf 15,7 Mio. EUR (+17,8% yoy) mit einer operativen Marge von 17,4%
(Vj.: 15,3%) gesteigert werden und übertraf die Erwartungen, insbesondere
aufgrund einer überzeugenden Entwicklung bei den Personalkosten, die
lediglich um 2,3% yoy zulegten. Im laufenden Geschäftsjahr dürften die
Personalkosten trotz der Gehaltssteigerungen im Rahmen eines neuen
Kollektivvertrags weiterhin unterproportional zum Umsatz ansteigen. Wir
erwarten jedoch höhere Aufwendungen im Bereich der Hosting- und
Vertriebskosten sowie Kosten im Zusammenhang mit der internen SAP-Umstellung
auf S/4HANA, die in einem Rückgang der EBIT-Marge resultieren (MONe FY26/27
EBIT-Marge: 15,6%).

FCF-Sprung und attraktive Dividende: Fabasoft generierte einen überzeugenden
Free Cashflow von 13,0 Mio. EUR (Vj.: 1,6 Mio EUR; nach Leasing-Zahlungen)
mit CAPEX unter unseren Erwartungen i.H.v. 5,4 Mio. EUR. Aufgrund der
starken Cash-Position (31.03.2026: 41,8 Mio. EUR) wird eine Dividende von
0,50 EUR (Vj.: 0,10 EUR) für das Geschäftsjahr 2025/26 vorgeschlagen. Im
laufenden Jahr erwarten wir höhere Investitionen in den Ausbau von
Rechenkapazitäten und die Modernisierung der Büros.

Fazit: Fabasoft zeigte ein gutes Schlussquartal mit überzeugender
Profitabilität. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=69f646e583b8225ff96cdd3d97b19c92

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=220d41f7-64d4-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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