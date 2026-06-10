Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Reform-Gipfel
dpa-AFX · Uhr
STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Reform-Gipfel/Kanzleramt:
"Niemand sollte mit der inneren Gewissheit teilnehmen, allein seine Vorstellungen könnten zum Ziel führen. In einer Lage, in der so vieles rundherum herausfordert - Krieg in der Ukraine und in Nahost, Trumps irre Zollpolitik, Chinas aggressive Handelspolitik, Sorge um die Energieversorgung - muss ein Zusammenwirken aller wirtschaftlichen und politischen Kräfte erfolgen. Das bisherige Gegeneinander ist Teil der Misere, die wir derzeit auf dem Feld der Wirtschaft erleben."/yyzz/DP/men
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Trading-ImpulsKerzenchart verrät: Diese Dow-Aktie ist reif für Rücksetzergestern, 14:05 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeChat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners