Regierung will mit neuer Strategie Luftfahrt-Standort Deutschland stärken

Berlin, 10. Jun (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung will mit ihrer neuen Luftfahrtstrategie Deutschland zu einem führenden Standort für eine nachhaltige, sichere und wettbewerbsfähige Luftfahrt machen. "Wir stellen jetzt die Weichen, um den Luftverkehrsstandort Deutschland im internationalen Wettbewerb zu stärken", sagte Verkehrsminister Patrick Schnieder am Mittwoch zur Verabschiedung durch das Kabinett. "Unsere Luftfahrtindustrie steht mit 19 Prozent Wachstum im letzten Jahr und einem Rekordwert von 130.000 Beschäftigten so gut da wie nie", ergänzte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und fügte ‌mit Blick auf Förderprogramme hinzu, man wolle diese Erfolgsgeschichte fortschreiben.

Die Luftfahrtstrategie berücksichtige erstmals zivile und militärische Aspekte, betonte Verteidigungsminister Boris Pistorius. "Damit schaffen wir Synergien", sagte der SPD-Politiker. Innovationen in einem Bereich könnten schnell auf den anderen übertragen werden. Dies diene der Einsatzbereitschaft ⁠der Bundeswehr. "Die militärische Luftfahrt ⁠spielt eine Schlüsselrolle für die Verteidigung Deutschlands und des Bündnisgebietes."

Ziel der Strategie ist ein Ordnungsrahmen für die zivile und militärische Luftfahrt, der Planungssicherheit für Politik, Wirtschaft, Militär und Gesellschaft schafft. Enthalten sind kurz- und mittelfristige Maßnahmen, um ein Zielbild in den nächsten 15 Jahren zu erreichen. Hier geht es um vier Säulen: ökonomische und technologische Wettbewerbsfähigkeit sowie Luftfahrt als militärische und zivile Sicherheitstechnologie. Im Fokus ist dem Papier zufolge auch, die Branche für künftige Krisen zu wappnen und in puncto Nachhaltigkeit die Luftfahrt klimaschonender und umweltverträglicher zu ‌machen. Zentrale Bedeutung für das Erreichen der Klimaziele habe der schnelle Markthochlauf von nachhaltigen, ‌erneuerbaren Kraftstoffen (SAF).

In dem Papier wird zugleich eingeräumt, dass die Luftfahrt in Deutschland vor Herausforderungen stehe. "Die Passagierzahlen entwickeln sich bereits seit mehreren Jahren im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich." Grund seien steigende Kosten, ein angespanntes gesamtwirtschaftliches Umfeld, wachsende internationale Konkurrenz und mehr geopolitische Spannungen.

LUFTFAHRT FORDERT: KOSTEN SENKEN

Die Luftfahrt sei wichtiger Bestandteil ⁠wirtschaftlicher, militärischer und technologischer Souveränität der Bundesrepublik. Dazu gehöre auch, dass europäische Airlines mehrheitlich im europäischen Eigentum stünden, um die Handlungsfähigkeit Europas im ‌Luftverkehr zu wahren.

Kritik am Standort gibt es seit längerem von Airlines ⁠wie dem irischen Billigflieger Ryanair, der sein Flugangebot zurückfährt und dies mit zu hohen Kosten in Deutschland begründet. Die Strategie verweist auf Beschlüsse der Koalition von Union und SPD, die Kosten zu senken - bei der Luftverkehrsteuer, bei den Flugsicherungsgebühren und durch effizientere Abläufe auch bei den Luftsicherheitskontrollen.

Die Luftfahrt-Lobby setzt vor allem darauf, dass die Maßnahmen schnell umgesetzt werden und es ‌zusätzliche Entlastungen gibt, um den Standort günstiger und damit wettbewerbsfähiger zu machen. "Erforderlich ⁠sind weitere Entlastungen bei der Luftverkehrsteuer sowie den Luftsicherheits- ⁠und Flugsicherungsgebühren und ein konsequenter Abbau von Bürokratie und nationalen Sonderwegen", erklärte der Industrieverband BDI. Ähnlich äußerte sich der Flughafenverband ADV: "Hohe staatlich induzierte Standortkosten belasten Airlines und Flughäfen gleichermaßen."

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) kritisierte, über das Leitbild hinaus fehle es an einer mit konkreten Maßnahmen hinterlegten Strategie für die Stärkung des Standortes. Neben der nötigen Kostensenkung gehe es etwa auch um Schritte, "mit denen die Anbindung der Wirtschaftsstandorte an internationale Drehkreuze sichergestellt wird". Positiv sei ein von den Bundestagsfraktionen der Union und SPD eingebrachter Antrag, in dem die Regierung aufgefordert werde, 19 konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Anbindung der deutschen Flughäfen umzusetzen.

Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) sieht die Strategie als "kraftvolles Signal" für die Branche. Mehrere Umwelt- und Verkehrsverbände kritisierten das Papier der Regierung ⁠allerdings als unzureichend. Die Strategie setze stark auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, ohne ausreichende Antworten auf die Herausforderungen des Klima-, Gesundheits- und Ressourcenschutzes zu geben.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)