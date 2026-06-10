Regierung: Wollen möglichst gemeinsamen Reformkurs mit Sozialpartnern finden

Berlin, ⁠10. Jun (Reuters) - Die Bundesregierung will beim anstehenden Treffen zu Reformen möglichst einen Kurs ausloten, mit dem sowohl ‌die Wirtschaft als auch die Gewerkschaften leben können. Es wäre ein ⁠Fortschritt, ⁠sollte es ein gemeinsames Verständnis der nächsten Schritte geben, sagte Regierungssprecher Steffen Meyer am Mittwoch in Berlin. Das wäre hilfreich. Deutschland ‌brauche strukturelle Reformen, ‌um wieder mehr Wirtschaftswachstum zu erreichen.

Am Mittwochabend wollen die Spitzen der schwarz-roten ⁠Koalition im Kanzleramt mit den Sozialpartnern ‌zusammenkommen. Die ⁠Wirtschaft pochte im Vorfeld auf einen konkreten Zeitplan für Reformen. Meyer sagte, die Regierung wolle ‌zunächst zuhören. ⁠Es werde sich zeigen, ⁠ob es ein gemeinsames Problemverständnis gebe. Auch künftig werde es einen regelmäßigen Austausch mit Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretungen geben.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)