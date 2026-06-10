Schwacher Start, aber deutlich über Tagestief | Inflation im Rahmen

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Die Wall Street bleibt nervös. Vorbörslich stehen Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq unter Druck, notieren nach den Inflationsdaten aber über den vorbörslichen Tiefs. Die Verbraucherpreise liefern etwas Entlastung, mit der Gesamtrate im Mai im Rahmen der Schätzungen. Die wichtige Kernrate hat die Ziele ebenfalls getroffen, und lag im Vergleich zum Vormonat sogar leicht unter den Schätzungen. Androhungen von Donald Trump fachen allerdings Bedenken an, dass die USA einen umfangreicheren militärischen Schlag gegen den Iran planen könnte. Auffällig ist, dass die Ölpreise trotzdem kontrolliert bleiben und kaum steigen. Ansonsten steht der KI-Komplex erneut im Fokus. Der Börsengang von SpaceX soll laut Medienberichte vierfach überzeichnet sein. Das könnte die Notwendig anfachen, dass passive ETFs im freien Handel kaufen müssen. Was Anleger nervös macht, ist die Flut an neuen Aktien, die auf den Markt kommen. Nach Google und Ciena, plant nun auch Super Micro Computer eine Finanzierung über rund 7 Milliarden US-Dollar. Heute Abend werden die Oracle-Zahlen zum nächsten wichtigen Stimmungstest für die Cloud- und KI-Infrastrukturstory. Der Optionsmarkt signalisiert eine 12 Prozent Kursschwankung.



00:00 Intro

00:24 Überblick | Start über Tagestief

00:46 USA & Iran: Spannungen steigen | Ölpreis

02:31 Verbraucherpreise im Rahmen | Erzeugerpreise nächste Hürde

05:58 Meldungen: SpaceX | Börsengangflut | SemiAnalysis u.v.m.

12:05 Crusoe | Oracle Zahlen heute Abend: Schätzungen

14:25 Meldungen: Open AI Datacenter | Anthropic Mythos | BYD

17:18 Financial Service Conference: Finanzgiganten optimistisch

19:57 Restaurantwerte besser | Cryptowerte schwach



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