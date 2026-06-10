Was bewegt die Aktie?

SK Hynix steht heute unter Druck. Nach einem dynamischen Abverkauf hat die Aktie zuletzt deutlich korrigiert und zeigt nun eine bärische Konsolidierung. Das bedeutet: Der Kurs zieht sich zusammen, ohne klare Erholung – ein Muster, das auf weitere Schwäche hindeuten kann, aber auch eine Basis für einen späteren Ausbruch bilden kann.

Das eigentlich wichtige Thema ist ein kommendes IPO: Erwartet werden Einnahmen von rund 14 Milliarden Dollar. Für SK Hynix wäre das ein erhebliches Kapitalvehikel für weitere Investitionen – insbesondere im Bereich HBM-Speicher (High Bandwidth Memory), der direkt vom KI-Boom profitiert.

SK Hynix ist neben Samsung der wichtigste Hersteller von HBM-Chips, die von Nvidia und anderen KI-Chipproduzenten stark nachgefragt werden. Langfristig bleibt die Nachfrage nach diesem Speichertyp hoch.

Charttechnik

Die bärische Konsolidierung ist zunächst kein Kaufsignal. Rücksetzer in die alten Trendlinien sind nach Martins Einschätzung eher als potenzielle Einstiegsgelegenheiten zu sehen – und nicht als Grund, die Position aufzugeben. Das Chartbild braucht Geduld.

Martins Einschätzung

SK Hynix ist strukturell interessant – HBM-Speicher ist ein Kernprodukt der KI-Infrastruktur. Kurzfristig drückt die bärische Konsolidierung. Ich würde die Rücksetzer an alte Trendlinien beobachten und dort nach Einstiegssignalen suchen. Das kommende IPO ist ein potenzieller Kurstreiber für die zweite Jahreshälfte.