Was bewegt die Aktie?

Super Micro Computer hat eine Kapitalerhöhung über sieben Milliarden Dollar angekündigt. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei rund 21 Milliarden Dollar. Das bedeutet: Die geplante Finanzierung entspricht fast einem Drittel des gesamten Börsenwerts. Eine derart massive Verwässerung trifft die bestehenden Aktionäre hart.

Solche Kapitalerhöhungen signalisieren zwar, dass das Unternehmen in Wachstum investieren will – aber sie zeigen auch, dass die operative Cash-Generierung nicht ausreicht, um die geplanten Investitionen selbst zu finanzieren. Der Markt reagiert klassisch: erst Verkaufen, dann abwarten.

Martins Position in Super Micro hatte er bereits vor einiger Zeit – zum Jahresende 2025 – aus dem Chartzeit-Depot entfernt. Die aktuelle Entwicklung bestätigt diese Entscheidung. Als Alternative im Server-Segment bevorzugt er Dell: ähnliches Geschäftsfeld, deutlich besser laufende Aktie.

Charttechnik

Die Aktie steht durch die Kapitalerhöhungs-Ankündigung unter strukturellem Druck. Solange die Unsicherheit über die genauen Konditionen der Finanzierung besteht, dürfte die Aktie sich nur schwer erholen. Wer bereits investiert ist, sollte die Stoppniveaus überprüfen. Neueinstiege sind aktuell nicht attraktiv.

Martins Einschätzung

Super Micro ist aktuell kein Kaufkandidat für mich. Die massive Verwässerung durch die Kapitalerhöhung ist ein klares Warnsignal. Dell zeigt im gleichen Segment deutlich stärkere relative Performance – wer Server-Exposure sucht, ist dort besser aufgehoben.