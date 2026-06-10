So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne

Ich gebe es zu: Ein wenig bin ich in die KI-Rally hineingestolpert. Vor Jahren habe ich mir einen Halbleiter-ETF gekauft. Chips wird es doch eh immer brauchen, in Computern, Servern, Smartphones und Autos, sogar in Kühlschränken und Waschmaschinen, bis auch das letzte Haushaltsgerät vernetzt ist.

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