Profis geben Tipps

So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne

onvista · Uhr
Thema: KI

Wer in der laufenden Rally beispielsweise mit Chipaktien satte Gewinne gemacht hat, kann auch mal an Gewinn-Mitnahmen denken. Wir erklären, wie du dabei optimal vorgehst.

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Börsenhändler im Gespräch.
Quelle: Adobe.com/VAKSMANV

Ich gebe es zu: Ein wenig bin ich in die KI-Rally hineingestolpert. Vor Jahren habe ich mir einen Halbleiter-ETF gekauft. Chips wird es doch eh immer brauchen, in Computern, Servern, Smartphones und Autos, sogar in Kühlschränken und Waschmaschinen, bis auch das letzte Haushaltsgerät vernetzt ist.

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