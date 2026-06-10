Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

STMicroelectronics: Das große BofA-Upgrade

Bank of America hebt STMicroelectronics auf „Buy“ und setzt das höchste Kursziel im Analystenfeld. Was steckt hinter dem plötzlichen Stimmungswechsel, welche Rolle spielen Silizium-Photonik, Rechenzentren und Satelliten — und wie viel der neuen Fantasie ist nach der starken Rally bereits eingepreist?

SK Hynix: Kommt das US-Listing?

Der südkoreanische Speicherchip-Spezialist SK Hynix könnte schon bald stärker in den Fokus internationaler KI-Investoren rücken. Ein mögliches ADR-Listing in den USA, die starke Position bei HBM-Speichern und die Rolle als Nvidia-Zulieferer machen die Story besonders spannend.

Oracle: Vor den Zahlen wird es ernst

Oracle steht vor wichtigen Quartalszahlen — und der Markt schaut besonders auf Cloud-Wachstum, KI-Infrastruktur und den riesigen Auftragsbestand. Entscheidend wird, ob die hohen Erwartungen in echte Umsätze umgewandelt werden können.