STMicroelectronics: BofA stuft auf Kaufen hoch

Was bewegt die Aktie?

Die Bank of America hat STMicro von Neutral auf Kaufen hochgestuft – und das Kursziel gleich von 71 auf 86 Euro erhöht. Das ist eine deutliche Verschiebung in der Einschätzung: von "halten" zu "kaufen", mit einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent zum neuen Kursziel.

Gleichzeitig bleibt die Bewertung der Aktie herausfordernd: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 45 – das ist das höchste der letzten fünf Jahre. Billig ist die Aktie damit definitiv nicht. Die BofA-Analysten setzen offensichtlich auf künftiges Gewinnwachstum, das diese Bewertung rechtfertigt.

STMicroelectronics ist ein europäischer Halbleiterhersteller mit breitem Kundenstamm in der Automobilindustrie und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren stark in Kapazitäten investiert.

Charttechnik

Der Chart zeigt eine starke Dynamik – nach oben wie nach unten. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten erhebliche Bewegungen gezeigt. Das hohe KGV macht die Aktie anfällig für Korrekturen bei enttäuschenden Nachrichten. Wer einsteigt, braucht einen klaren Plan für den Stoppkurs.

Martins Einschätzung

Das BofA-Upgrade ist überzeugend – und Martin schließt einen Wiedereinstieg explizit nicht aus. Der Kurszielbereich um 86 Euro ist fundamental nachvollziehbar, wenn die Gewinnerwartungen erfüllt werden. Das hohe KGV verlangt Disziplin beim Einstiegsniveau. Rücksetzer an frühere Unterstützungsniveaus wären die bevorzugte Einstiegszone.