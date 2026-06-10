Südafrika: Zwölf Tote bei Schießerei nahe Johannesburg

Reuters · Uhr
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Johannesburg, ⁠10. Jun (Reuters) - Bei einem Angriff mit Schusswaffen in einer Hüttensiedlung nahe der südafrikanischen Metropole Johannesburg sind mindestens ‌zwölf Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen wurden bei der Gewalttat am ⁠Dienstagabend ⁠verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Sicherheitskräfte leiteten eine Großfahndung nach mehr als zehn Verdächtigen ein. Diese seien mit ‌einem Kleinbus bei der ‌Siedlung Jumpers im östlich von Johannesburg gelegenen Stadtteil Cleveland vorgefahren. Die Angreifer ⁠drangen den Angaben zufolge über zwei ‌Zugänge in das ⁠Viertel ein, eröffneten an mehreren Orten das Feuer und flohen anschließend mit dem Kleinbus. Der ‌Hintergrund der ⁠Tat war zunächst unklar.

Südafrika ⁠verzeichnet eine der höchsten Mordraten weltweit, im Durchschnitt werden täglich rund 60 Menschen getötet.

(Bericht von Nilutpal Timsina, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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