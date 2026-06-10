TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung 10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark 17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung 19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 19:00 USA: Honeywell, Investor Day 22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/26 08:00 DEU: Inlandstourismus 4/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26 SONSTIGE TERMINE Bundestag mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz + 09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH im Streit um Informationen zu Corona-Impfstoff-Verträgen der EU-Kommission 09:30 DEU: Hauptversammlung Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI), Berlin 10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) 16:00 DEU: Tag des Familienunternehmens u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD). DEU: Sonderkonferenz der Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Länder unter Berliner Vorsitz, Berlin-Schönefeld LUX: Treffen der Euro-Gruppe

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