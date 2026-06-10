Trotz Kursschwäche

Taiwan Semiconductor: Weiterhin einer der besten Chip-Werte

onvista · Uhr

Taiwan Semiconductor verliert rund vier Prozent. Hintergrund sind die aktuellen Umsatzzahlen. Trotzdem bleibt die Grundthese intakt. Martin sieht TSMC weiterhin als einen der besten Chipwerte überhaupt.

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Was bewegt die Aktie?

Taiwan Semiconductor hat Umsatzzahlen vorgelegt. Der Markt zeigt sich nun enttäuscht – minus vier Prozent. Interessant ist dabei der Kontext: Bereits gestern gab es eine deutliche Kursbewegung nach unten, von der sich die Aktie gegen Ende des Handelstages fast vollständig erholt hatte. Die Schwäche heute ist also eine Fortsetzung dieses Korrekturdrucks.

Gleichzeitig hat sich das fundamentale Bild stark verbessert: Das PEG-Verhältnis – das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Verhältnis zum Gewinnwachstum – ist von drei auf 0,9 gefallen. Unter einem Wert von eins gilt eine Aktie traditionell als günstig im Verhältnis zu ihrem Wachstum. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung für einen Weltmarktführer wie TSMC.

Der Kurs selbst hat eine beeindruckende Reise hinter sich: von rund 100 Dollar auf über 400 Dollar. Rücksetzer bei solch einer Aktie sind normal und gehören zur Struktur jedes Aufwärtstrends.

Charttechnik

Der kurzfristige Druck bleibt. Die eigentliche Frage ist: Bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt? Solange die Aktie nicht nachhaltig unter entscheidende Unterstützungsniveaus fällt, sind Rücksetzer in eine solche Struktur Einstiegsgelegenheiten – keine Warnsignale.

Martins Einschätzung

Taiwan Semiconductor bleibt für mich einer der absoluten Topkandidaten im Bereich Chip-Aktien. Das gefallene PEG auf 0,9 zeigt: Die Bewertung ist attraktiver geworden, während das Wachstum robust bleibt. Rücksetzer nutze ich lieber zum Nachkaufen als zum Verkaufen.

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